Макаров не хочет играть во Второй турецкой лиге: «Варианты есть. Звонят из Турции, России и других чемпионатов»

Макаров не хочет играть во Второй турецкой лиге: варианты есть.

Полузащитник «Кайсериспора » Денис Макаров заявил, что не собирается выступать во Второй турецкой лиге.

За тур до финиша «Кайсериспор» вылетел из Суперлиги.

— Согласились бы играть во Второй турецкой лиге?

— Точно нет, не соглашусь.

— «Кайсериспор» предложил новый контракт. Насколько серьезно обдумываете предложение, какие мысли по поводу будущего?

— Когда мы общались с президентом клуба, он намекнул, что хочет, чтобы я остался. Договорились, что доиграем сезон до конца и посмотрим, как сложится.

По поводу своего будущего сложно сказать. Я не спрашивал агента, что и как. Я был сконцентрирован только на оставшихся матчах. Так что не знаю по поводу будущего.

Варианты есть, точно знаю, звонят и из Турции, и из России, и из других чемпионатов. Агент занимается, но я туда не лезу, чтобы голову не забивать, – сказал Макаров.