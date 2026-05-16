Макаров не хочет играть во Второй турецкой лиге: «Варианты есть. Звонят из Турции, России и других чемпионатов»
Полузащитник «Кайсериспора» Денис Макаров заявил, что не собирается выступать во Второй турецкой лиге.
За тур до финиша «Кайсериспор» вылетел из Суперлиги.
— Согласились бы играть во Второй турецкой лиге?
— Точно нет, не соглашусь.
— «Кайсериспор» предложил новый контракт. Насколько серьезно обдумываете предложение, какие мысли по поводу будущего?
— Когда мы общались с президентом клуба, он намекнул, что хочет, чтобы я остался. Договорились, что доиграем сезон до конца и посмотрим, как сложится.
По поводу своего будущего сложно сказать. Я не спрашивал агента, что и как. Я был сконцентрирован только на оставшихся матчах. Так что не знаю по поводу будущего.
Варианты есть, точно знаю, звонят и из Турции, и из России, и из других чемпионатов. Агент занимается, но я туда не лезу, чтобы голову не забивать, – сказал Макаров.
Зачем ему Турецкий 2 див