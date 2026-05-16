  • Макаров не хочет играть во Второй турецкой лиге: «Варианты есть. Звонят из Турции, России и других чемпионатов»
Макаров не хочет играть во Второй турецкой лиге: «Варианты есть. Звонят из Турции, России и других чемпионатов»

Полузащитник «Кайсериспора» Денис Макаров заявил, что не собирается выступать во Второй турецкой лиге.

За тур до финиша «Кайсериспор» вылетел из Суперлиги.

— Согласились бы играть во Второй турецкой лиге?

— Точно нет, не соглашусь.

— «Кайсериспор» предложил новый контракт. Насколько серьезно обдумываете предложение, какие мысли по поводу будущего?

— Когда мы общались с президентом клуба, он намекнул, что хочет, чтобы я остался. Договорились, что доиграем сезон до конца и посмотрим, как сложится. 

По поводу своего будущего сложно сказать. Я не спрашивал агента, что и как. Я был сконцентрирован только на оставшихся матчах. Так что не знаю по поводу будущего. 

Варианты есть, точно знаю, звонят и из Турции, и из России, и из других чемпионатов. Агент занимается, но я туда не лезу, чтобы голову не забивать, – сказал Макаров.

Какое привередливое полено
Да умеет он под себя обыгрывать, в какой-нибудь Родине будет играть
Зачем ему Турецкий 2 див
Другие чемпионаты это Англия, Испания, Италия, Германия и Франция??
Думаю Кипр, Греция, Сербия
Фареры, Люксембург, Сан-Марино, Лихтенштейн, Андорра
Агента не спрашивал про будущее, но про варианты знает. И зачем нам этот звиздежь от ноунейма?
Из Турции наверное звонят из Фенера и Галатасарай. Ноль результативных действий это темп игрока ЗМ
Дети Лимита скоро на всех экранах страны
Глянул, у него по whoscored средняя оценка в Турции 6.3 за 12 матчей. в Росиии была 6.7, судите сами насколько он там преуспел, что ему названивают с предложениями.
Непонятно, что с ним случилось. Нормальный игрок был когда-то.
Ровно Три матча в рубине если быть точным
Да не был он нормальным. Слуцкий чуть ли не прямым текстом говорил, что какой я молодец, что такое полено при мне удалось продать за несколько лямов.
Правильно, зачем ему голову забивать, у него и так высоко интеллектуальная работа, головой приходится работать - под мячик её подставлять.
Не хочет во второй пусть в третью идёт
Агент Макарова о вылете «Кайсериспора»: «Денис очень расстроен, мы шли помочь команде. Он получил колоссальный опыт, общение с клубами есть – посмотрим, где окажемся»
10 мая, 09:48
«Кайсериспор» Чалова и Макарова вылетел из турецкой Суперлиги. У Федора 1+1 в 13 матчах за клуб, у Дениса нет результативных действий за 12 игр
9 мая, 19:45
У Чалова ни одного голевого действия в 10 матчах за «Кайсериспор», у Макарова – в 9
20 апреля, 19:31
