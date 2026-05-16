Пеп считает, что еще сыграет на «Уэмбли» с «Ман Сити»: «У меня еще год контракта. Здесь здорово. 19 трофеев за 10 лет — это неплохо»

Пеп считает, что еще сыграет на «Уэмбли» с «Ман Сити»: у меня еще год контракта.

Тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола ответил на вопрос, будет ли сегодняшний финал Кубка Англии против «Челси» его последним визитом на «Уэмбли » с «горожанами».

«Ни в коем случае — у меня еще год контракта. Болельщикам не нужно ждать моего ухода, они знают, что мне [здесь] здорово. Девятнадцать трофеев за 10 лет — это неплохо.

Так что 19 трофеев и борьба за 20-й за 10 лет — это, честно говоря, неплохо», – сказал Гвардиола.