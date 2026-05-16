  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пеп считает, что еще сыграет на «Уэмбли» с «Ман Сити»: «У меня еще год контракта. Здесь здорово. 19 трофеев за 10 лет — это неплохо»
18

Пеп считает, что еще сыграет на «Уэмбли» с «Ман Сити»: «У меня еще год контракта. Здесь здорово. 19 трофеев за 10 лет — это неплохо»

Пеп считает, что еще сыграет на «Уэмбли» с «Ман Сити»: у меня еще год контракта.

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос, будет ли сегодняшний финал Кубка Англии против «Челси» его последним визитом на «Уэмбли» с «горожанами».

«Ни в коем случае — у меня еще год контракта. Болельщикам не нужно ждать моего ухода, они знают, что мне [здесь] здорово. Девятнадцать трофеев за 10 лет — это неплохо. 

Так что 19 трофеев и борьба за 20-й за 10 лет — это, честно говоря, неплохо», – сказал Гвардиола.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16986 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
logoМанчестер Сити
logoПеп Гвардиола
logoУэмбли
logoКубок Англии
logoпремьер-лига Англия
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Почти 20 за 10 лет - это действительно не плохо) Первый тренер, который сделал два требла в истории, второй на данный момент по количеству титулов в истории 40, первый Сэр Алекс Фергюсон 49! А ведь Гвардиоле только 55 лет, это невероятная тренерская карьера и уверен, что он только на половине пути в этой истории… Хочется пожелать Пепу добиться гораздо большего!..
Ответ Alex.K71
Почти 20 за 10 лет - это действительно не плохо) Первый тренер, который сделал два требла в истории, второй на данный момент по количеству титулов в истории 40, первый Сэр Алекс Фергюсон 49! А ведь Гвардиоле только 55 лет, это невероятная тренерская карьера и уверен, что он только на половине пути в этой истории… Хочется пожелать Пепу добиться гораздо большего!..
всё да. но, как болельщик Арсенала, хотел бы, чтобы Пеп эти все достижения достигал в Германии или Испании...
Ответ vulturecrow
всё да. но, как болельщик Арсенала, хотел бы, чтобы Пеп эти все достижения достигал в Германии или Испании...
Конкурировать надо с лучшими. Иначе смысл какой
Надеюсь Гвардиола построит еще одну команду-династию.
Ответ BZB
Надеюсь Гвардиола построит еще одну команду-династию.
Хотелось бы,но в Италии
Сегодня нужно брать 20 титул ,жаль чемп упустили
Ответ Рэд Уайт
Сегодня нужно брать 20 титул ,жаль чемп упустили
Ещё ничего не упущено
Ответ zzzeeerrrooo
Ещё ничего не упущено
Бернли очки отнимит или второй состав пэласа?
Все таки большое видится на расстоянии. Сейчас все восторгаются 19-20 трофеями в Сити за 10 лет, а ведь в Барсе он взял аж 14 и всего за 4 года! Причем в Испании нет Кубка лиги. Насколько же всё таки крутой была его работа в Барселоне! Это феноменально.
Мареска там с ума сходит
Ответ <Inter>
Мареска там с ума сходит
еще и почти все топ клубы разобрались с тренерами на новый сезон. Если даже не все.
этот фанатик никогда не уйдет походу, зимой еще на два года продлится
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гвардиола о 24-м матче на «Уэмбли» во главе «Ман Сити»: «Я разочаровался в английском футболе – они до сих пор не назвали трибуну в мою честь! Или хотя бы ложу или VIP-зону»
15 мая, 17:20
Пеп про финал Кубка: «Сити» должен постараться победить «Челси». Наши фанаты прилагают невероятные усилия, чтобы приехать в Лондон, это недешево»
15 мая, 13:54
Гвардиола про 3:0 с «Кристал Пэлас»: «Сити» сыграл так, как должен, и добился своего благодаря терпению. Хотим сохранить шансы на титул до последнего тура»
13 мая, 22:29
Рекомендуем
Главные новости
Защитник «Ростова» Лангович: «Пенальти «Зенита» странный. Ятимов переводит мяч на угловой – заведомо до момента, когда Миронов попал рукой»
10 минут назад
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
16 минут назад
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
26 минут назад
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
28 минут назад
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
32 минуты назад
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
47 минут назад
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
сегодня, 12:18Видео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
сегодня, 12:13
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
сегодня, 12:12
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
сегодня, 12:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
49 минут назад
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
57 минут назад
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
сегодня, 12:24
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
сегодня, 12:06
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
сегодня, 11:58
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
сегодня, 11:45
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Рекомендуем