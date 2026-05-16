Пеп считает, что еще сыграет на «Уэмбли» с «Ман Сити»: «У меня еще год контракта. Здесь здорово. 19 трофеев за 10 лет — это неплохо»
Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос, будет ли сегодняшний финал Кубка Англии против «Челси» его последним визитом на «Уэмбли» с «горожанами».
«Ни в коем случае — у меня еще год контракта. Болельщикам не нужно ждать моего ухода, они знают, что мне [здесь] здорово. Девятнадцать трофеев за 10 лет — это неплохо.
Так что 19 трофеев и борьба за 20-й за 10 лет — это, честно говоря, неплохо», – сказал Гвардиола.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
Почти 20 за 10 лет - это действительно не плохо) Первый тренер, который сделал два требла в истории, второй на данный момент по количеству титулов в истории 40, первый Сэр Алекс Фергюсон 49! А ведь Гвардиоле только 55 лет, это невероятная тренерская карьера и уверен, что он только на половине пути в этой истории… Хочется пожелать Пепу добиться гораздо большего!..
всё да. но, как болельщик Арсенала, хотел бы, чтобы Пеп эти все достижения достигал в Германии или Испании...
Конкурировать надо с лучшими. Иначе смысл какой
Надеюсь Гвардиола построит еще одну команду-династию.
Хотелось бы,но в Италии
Сегодня нужно брать 20 титул ,жаль чемп упустили
Ещё ничего не упущено
Бернли очки отнимит или второй состав пэласа?
Все таки большое видится на расстоянии. Сейчас все восторгаются 19-20 трофеями в Сити за 10 лет, а ведь в Барсе он взял аж 14 и всего за 4 года! Причем в Испании нет Кубка лиги. Насколько же всё таки крутой была его работа в Барселоне! Это феноменально.
Мареска там с ума сходит
еще и почти все топ клубы разобрались с тренерами на новый сезон. Если даже не все.
этот фанатик никогда не уйдет походу, зимой еще на два года продлится
