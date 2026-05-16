Ненахов о «Локо»: «Нужно быть стабильнее и хорошо играть не только против топ-6, но и с клубами из низа таблицы»

Ненахов о «Локо»: нужно хорошо играть не только против топ-6.

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал, почему железнодорожники не смогли побороться за чемпионство в Мир РПЛ .

За тур до финиша красно-зеленые занимают в таблице 3-е место.

«Локомотив » не выиграл матчи, которые должен был выигрывать. Это классика, на самом деле. Любая команда может сказать, что не набрала очков, где должна набрать.

Нам нужно быть стабильнее и хорошо играть не только против команд из топ-6, но и с клубами из низа турнирной таблицы», – сказал Ненахов.