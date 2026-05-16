Премьер Испании: «Жду, когда правые проявят солидарность с Ямалем, раскритикованным Израилем. Поддерживаем Ламина и палестинский народ и осуждаем нарушения прав человека»

Педро Санчес: Испания поддерживает Ямаля и палестинский народ.

Председатель правительства Испании Педро Санчес вновь выразил поддержку Ламину Ямалю, которого министр обороны Израиля Исраэль Кац раскритиковал за демонстрацию флага Палестины на чемпионском параде «Барселоны».

«Я все еще жду, когда правые проявят солидарность с Ламином Ямалем , которого за то, что он помахал палестинским флагом, раскритиковало правительство Нетаньяху.

Мы полностью поддерживаем его и палестинский народ. И решительно осуждаем нарушения прав человека», – написал Санчес.

Также политик напомнил , что Испания не участвует в Евровидении в этом году из-за допуска Израиля: «Делаем так с убеждением, что находимся на правильной стороне истории. Из соображений последовательности, ответственности и человечности».

