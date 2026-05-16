  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Премьер Испании: «Жду, когда правые проявят солидарность с Ямалем, раскритикованным Израилем. Поддерживаем Ламина и палестинский народ и осуждаем нарушения прав человека»
116

Премьер Испании: «Жду, когда правые проявят солидарность с Ямалем, раскритикованным Израилем. Поддерживаем Ламина и палестинский народ и осуждаем нарушения прав человека»

Педро Санчес: Испания поддерживает Ямаля и палестинский народ.

Председатель правительства Испании Педро Санчес вновь выразил поддержку Ламину Ямалю, которого министр обороны Израиля Исраэль Кац раскритиковал за демонстрацию флага Палестины на чемпионском параде «Барселоны».

«Я все еще жду, когда правые проявят солидарность с Ламином Ямалем, которого за то, что он помахал палестинским флагом, раскритиковало правительство Нетаньяху.

Мы полностью поддерживаем его и палестинский народ. И решительно осуждаем нарушения прав человека», – написал Санчес.

Также политик напомнил, что Испания не участвует в Евровидении в этом году из-за допуска Израиля: «Делаем так с убеждением, что находимся на правильной стороне истории. Из соображений последовательности, ответственности и человечности».

Премьер Испании о Ямале и Израиле: «Считающие, что размахивать флагом – это «разжигать ненависть», потеряли рассудок либо ослеплены своей низостью. Еще один повод гордиться Ламином»

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16547 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Педро Санчеса
logoЛамин Ямаль
logoПолитика
logoБарселона
logoСборная Испании по футболу
музыка
Евровидение
logoЛа Лига
116 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Премьер Испании думает о палестинцах больше, чем об испанцах...

И это не удивительно. На выборах за него в основном тоже не испанцы голосуют ))
Ответ Pelerin
Премьер Испании думает о палестинцах больше, чем об испанцах... И это не удивительно. На выборах за него в основном тоже не испанцы голосуют ))
вроде туда же идем, не?
Ответ Pelerin
Премьер Испании думает о палестинцах больше, чем об испанцах... И это не удивительно. На выборах за него в основном тоже не испанцы голосуют ))
Ну так в чем проблема-то? Миграция сейчас один, практически единственный способ поднять демографию стран, Испания давно кстати это поняла, и в своё время, пока остальные думали, мигрантов активно тащили с испаноязычных стран Латинской Америки, есть конечно проблема с мигрантами из Северной Африки, но это всегда побочный эффект миграции, если вы хотите оставаться на плаву, то без этого никуда, пример той же Японии это показывает, где раньше весь мир был завален японскими товарами, а сейчас они отказавшись от мигрантов, колоссально стареющим населением, практически перестали быть лидером во многих областях экономики
Лучше бы занялся проблемами Испании, а то разгул преступности, карманники повсюду, окупасы, ещё и легализовал 500 тысяч дармоедов
Ответ dvkr
Лучше бы занялся проблемами Испании, а то разгул преступности, карманники повсюду, окупасы, ещё и легализовал 500 тысяч дармоедов
Это немногим уступает подвигу мамы Меркель
Ответ dvkr
Лучше бы занялся проблемами Испании, а то разгул преступности, карманники повсюду, окупасы, ещё и легализовал 500 тысяч дармоедов
А что он неправильно сказал? Поддерживает палестинцев, которых геноцидят евреи. Что в этом плохого? Или вы считаете что поддерживать геноцид это нормально? Поддерживаете холокост?
Правые поддержат Ямаля !
А левые выйдут с антимигратскими лозунгами ))
Ответ OldRedWhite
Правые поддержат Ямаля ! А левые выйдут с антимигратскими лозунгами ))
шизофрения)))
Ответ matemate88
шизофрения)))
Для Представителей правительства - обычное явление )
Ловите балабола
Ответ bodros
Ловите балабола
Социалист

Одним словом все сказано
Ответ bodros
Ловите балабола
Падаешь?
Леваки самые отбитые в политической линейке, причем это не зависит от страны их проживания. В Израиле они еще более сумасшедшие. С возрастом все ближе цитата, которую приписывают сразу нескольким и Черчиллю и Дизраэли и еще кому-то - "кто в молодости не был либералом, у того нет сердца, а кто в старости не стал консерватором, у того нет мозгов". И что-то мне подсказывает, что этот испанец уже не молод
Ответ Gardarike
Леваки самые отбитые в политической линейке, причем это не зависит от страны их проживания. В Израиле они еще более сумасшедшие. С возрастом все ближе цитата, которую приписывают сразу нескольким и Черчиллю и Дизраэли и еще кому-то - "кто в молодости не был либералом, у того нет сердца, а кто в старости не стал консерватором, у того нет мозгов". И что-то мне подсказывает, что этот испанец уже не молод
Истинная правда. Хуже левых партий, только серийные маньяки
Ой,сколько тут экспертов политических,особенно знатоки Испании
А ты, я смотрю, не угомонишься никак со своим Ямалом и пластелиной? Санчес гордится тем, что лишил своих певцов, возможно единственного шансам в жизни, выступить на самом популярном музыкальном конкурсе в угоду лживой политической коньюнктуре
Какое дело правым до палестинцев и их фанатов, это удел леваков
На правильной стороне? То есть, на стороне исламистов и убийц из ХАМАС? Ну что сказать - испанцам приготовиться.
Ответ Санитар-волк
На правильной стороне? То есть, на стороне исламистов и убийц из ХАМАС? Ну что сказать - испанцам приготовиться.
А Израиль никого не убивает? Глаза откройте и в историю углубитесь.
Ответ Санитар-волк
На правильной стороне? То есть, на стороне исламистов и убийц из ХАМАС? Ну что сказать - испанцам приготовиться.
Наверное на стороне женщин и детей, которых погибло более 40 тысяч, еще кучу заключённых.
Спасибо испанцам, что остались людьми! Большая редкость в это сволочное время
Ответ khak08
Спасибо испанцам, что остались людьми! Большая редкость в это сволочное время
Мало быть человеком, надо стать куколдом и открыть свой дом джихаду.
Ответ khak08
Спасибо испанцам, что остались людьми! Большая редкость в это сволочное время
Они не люди, они леваки. Там не живет логика и разум, только повестка
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Премьер Испании о Ямале и Израиле: «Считающие, что размахивать флагом – это «разжигать ненависть», потеряли рассудок либо ослеплены своей низостью. Еще один повод гордиться Ламином»
14 мая, 20:59
Мурал в честь Ямаля появился в Газе: «Ламин поднял палестинский флаг на праздновании, которое увидел весь мир. Он рисковал своей карьерой и будущим, но поддержал дело Палестины»
14 мая, 17:55Фото
Ямаль «очень остро» переживает конфликт Израиля и Палестины, решение показать флаг было спонтанным. «Барса» понимает чувствительность темы и в курсе критики от израильтян (The Athletic)
14 мая, 17:39
Рекомендуем
Главные новости
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
4 минуты назадВидео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
9 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
9 минут назад
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
22 минуты назадТесты и игры
«Зенит» отправит Дурану медаль за чемпионство в РПЛ, заявил Оливейра: «Он был частью команды, внес вклад»
30 минут назад
«Зенит» вернет Венделу 50% от суммы штрафа за опоздание на сборы, сказал Зырянов: «И он вам на эти деньги устроит отличную вечеринку!»
42 минуты назадВидео
Орлов о стиле игры «Зенита»: «Огульным критикам можно сказать одно: смотрите на табло. Вообще-то обыграли «Краснодар» на его же поле»
сегодня, 11:22
Ибрагимов из «МЮ» – в сборной России. Собрали его хайлайты в Англии
сегодня, 11:21Видео
«Динамо» предлагает Шварцу более 2 млн евро в год. ЦСКА готов платить тренеру 1,8 млн за сезон и дает неустойку меньше, чем бело-голубые (Иван Карпов)
сегодня, 11:08
«Реал» объявил об уходе Карвахаля по окончании сезона. Воспитанник взял 27 трофеев с клубом
сегодня, 11:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
16 минут назад
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
24 минуты назад
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
37 минут назад
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Гендиректор «Пари НН» о вылете из РПЛ: «Мы провалили сезон, и ответственность за это лежит на всех. Что бы ни произошло, история футбола в Нижнем Новгороде не должна исчезнуть»
сегодня, 09:48
Малдера возглавил сборную Украины. Итальянец стал первым иностранным тренером в ее истории
сегодня, 09:05
Алаев о Семаке: «Семь побед в РПЛ за последние восемь лет – легенда! Остается только его поздравить»
сегодня, 08:57
Рекомендуем