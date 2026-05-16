«Астон Вилла» вышла в ЛЧ во 2-й раз за 3 года. До Эмери она играла только в Кубке европейских чемпионов

«Астон Вилла» возвращается в Лигу чемпионов.

«Астон Вилла » гарантировала себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Команда Унаи Эмери обыграла «Ливерпуль » (4:2) в 37-м туре АПЛ и уже точно финиширует в первой пятерке.

Бирмингемцы сыграют в ЛЧ во второй раз за три сезона. До прихода Эмери в последний раз они играли еще в Кубке европейских чемпионов в сезоне-1982/83.