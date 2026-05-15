«Ливерпуль» проиграл 12 матчей в АПЛ – такого не было с сезона-2014/15

«Ливерпуль » проиграл в чемпионате в 12-й раз.

Команда Арне Слота уступила «Астон Вилле » в гостях в 37-м туре – 2:4.

В последний раз у мерсисайдцев было столько поражений в АПЛ в сезоне-2014/15. Тогда они финишировали на 6-й строчке, а сейчас идут на 5-й.

Поражения «Ливерпулю» в этом чемпионате ранее нанесли «МЮ» (дважды), «Брайтон», «Вулверхэмптон», «Манчестер Сити» (дважды), «Борнмут», «Ноттингем Форест», «Брентфорд», «Челси» и «Кристал Пэлас».