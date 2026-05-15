«Ливерпуль» проиграл 12 матчей в АПЛ – такого не было с сезона-2014/15

«Ливерпуль» проиграл в чемпионате в 12-й раз.

Команда Арне Слота уступила «Астон Вилле» в гостях в 37-м туре – 2:4.

В последний раз у мерсисайдцев было столько поражений в АПЛ в сезоне-2014/15. Тогда они финишировали на 6-й строчке, а сейчас идут на 5-й.

Поражения «Ливерпулю» в этом чемпионате ранее нанесли «МЮ» (дважды), «Брайтон», «Вулверхэмптон», «Манчестер Сити» (дважды), «Борнмут», «Ноттингем Форест», «Брентфорд», «Челси» и «Кристал Пэлас». 

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Зато ему АПЛ упала просто так, ничего не трогал - и докатилась сама команда. Очень жалко Клоппа, создаешь машину - и ничего не получается в концовках, а кому-то судьба дарит. А по итогу - 1:1 по титулам лиги.
Ответ Алексей Елистратов
По итогам этого сезона Слот заслуживает критики и, возможно, отставки, но вот по то, что он ничего не делал в прошлом сезоне и все сделал Клопп - странное мнение. Слот научил команду играть 4-2-3-1, раскрыл Гравенберха, который при Клоппе не блистал, освободил Салаха от работы в обороне и дал тому возможность провести лучший сезон в карьере. У Сити был спад, да, но титул он взял заслуженно. Клопп оставил хорошую команду, точно не руины, но списывать со счетов роль Слота как минимум странно.
Ответ _FoX-
Давай чтобы никого не обидеть, разделим вклад тренеров как 80% Клоппа и 20% Слота? Думаю так будет справедливо, учитывая состав, наработки, связи и сыгранность поставленные Клоппом. А главное, я уверен, что если бы Клопп остался на еще один сезон, то учитывая спад Арсенала и Сити, он бы тоже взял чемпионство, при чем собрал бы скорее всего даже больше очков. Или ты думаешь иначе?
Эмери просто высек сегодня как тренер лысого физрука. И какую же вкуснятину Макгинн положил, АВ в прекрасной форме перед финалом, надо забирать трофей обязательно.
Сколько можно издеваться над мои клубом?

Слот Аут

Голландский чиновник захватил клуб и тащит его на дно
Ответ Paolo Kochergini
лол, год такие как вы скандировали его имя. Что поменялось? он стал плохим тренером?
Ответ Paolo Kochergini
Он не твой.
Как-то рискованно Ливерпулю Алонсо в такой ситуации упускать.
вот про слота можно смело говорить, что он проехал на багаже заложенным прошлым тренером Клоппом. А сам имея сумасшедший ресурс и поддержку ни хрена не создал..
Ответ Streetbor
Багаж Клоппа был третье место
Ответ zzzeeerrrooo
Ага 3-е место, только набрали при этом 82 очка, в этом сезоне не факт что чемпион больше наберет. Об этом тактично умалчиваем?
И это еще они дико перебрали очков на старте сезона.
Даже в отдельно взятых матчах сезона Слот не смог внести какие то эффективные действия, он ни стал ключевой фигурой ни в одном из важных матчей, при том что даже при травмированных игроках костяк команды был хороший, можно сказать тренер просто присутствовал! Видно же что команде требуется новый тренер с другими идеями, пока не поздно я думаю мерсисайдцам нужно уговорить Талалаева, или если Андрюша откажется, то за Хаби Алонсо вцепиться, он с Байером сезон без поражений провёл, и как раз реанимирует бывшего подопечного Виртца!
Вишенкой на торте будет ещё продлить контракт Слоту.
Мертвый Ливерпуль. За 3 матча ни одной победы. Даже над дохлым Челси, которых выносили все, за последние 2 месяца точно.
Господи, и руководство хочет нас заставить смотреть на эту импотенцию дальше… Неужели они реально думают, что купят лысому бегунка Диоманде и у него каааак попрет?))
