  • «Астон Вилла» обогнала «Ливерпуль» и вышла на 4-е место в АПЛ. У команды Слота два поражения и ничья в последних трех играх
«Ливерпуль» опустился на 5-е место в АПЛ.

«Астон Вилла» вышла на чистое четвертое место в АПЛ.

Команда Унаи Эмери сегодня обыграла «Ливерпуль» со счетом 4:2 в 37-м туре.

Бирмингемцы набрали 62 очка, у мерсисайдцев осталось 59.

«Ливерпуль» не одержал ни одной победы в трех последних играх. 9 мая он сыграл вничью с «Челси» (1:1), а 3-го уступил «Манчестер Юнайтед». В заключительном туре команда Арне Слота встретится с «Брентфордом».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
В первую очередь, Вилла официально вышла в ЛЧ. Как это в заголовок то не вынести
Ответ Олег Лисицын
Отсюда и был восторг тренера )
А вообще - веселая игра !
Когда увидел инфу, что Ливерпуль 6 лет не проигрывал Вилле, то сразу подумал, что сегодня именно этот день. Лысый не подвел!
Ответ Мятный Жмых
А те самые 7:2 сюда не входят?
Ответ Андрей. С
Ну очевидно, что нет.
Этот тренерский штаб превратит ливерпуль в середняк …
Ааарне Слоот, лааа-ла, лааа-ла-ла!
Ответ vonnko
Пропел голосом Клоппа
Вот так ждёшь следующий матч Ливерпуля в надежде, что может у команды игра появится... но наступает этот матч и ты видишь, что ничего не меняется)
Ответ Юрий Р.
хуже, чем в эпоху пост Бенитеса всё равно не будет))) Джонджо Шелви и Кончески считались ТАЛАНТАМИ, заслуживающими шанса) Бедный Джеррард)
Ответ Кирилл Набухов
Бенс ЛЧ взял и боролся за титул с гомоманками. Что в итоге Слот? Ничего.
Вот это Ливерпуль называется борется за ЛЧ просто позор какой то.
будет ржачно, если их еще Брайтон обыграет в последнем туре, и займет 5 место (при условии, что будут отставать на 3 очка, конечно)
Ответ Любезный Коссутий
Ливерпуль играет с Брентфордом в последнем туре. Если проиграют Брентфорду дома, а Брвйтон выиграет обе последние игры, то Брайтон выбьет Ливер из пятерки за счет лучшей разницы мячей. То же самое может сделать Борнмут, если выиграет две последние игры, но Борнмуту при этом хватит ничьей Ливерпуля в игре с Брентфордом, обойдут по очкам. Нужно учесть, что у Борнмута в соперниках Сити…
Челси обыгрывали все кому не лень, у Астон виллы отбирали очки все кому не лень….и тут им попался Ливерпуль слота
Команда, которая займёт 6 место при победе Виллы в Ле, конечно будет сильно проклинать Ливерпуль за то, как они сливают в конце сезона, когда Вилла делала все, чтоб по итогу занять 5 место и выиграть Лигу Европу, сливая матч Тоттенхэму и Фулхэму в открытую и играя вничью с Бернли, тем самым давая 6 месту АПЛ путевку в Лч. Но Ливерпуль сейчас пропускает Виллу вперед и теперь сам занимает 5 место
Главное, что Слотта сохранили и Алонсо им не нужен. Какие же идиоты
