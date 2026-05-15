«Астон Вилла» обогнала «Ливерпуль» и вышла на 4-е место в АПЛ. У команды Слота два поражения и ничья в последних трех играх

«Ливерпуль» опустился на 5-е место в АПЛ.

«Астон Вилла » вышла на чистое четвертое место в АПЛ .

Команда Унаи Эмери сегодня обыграла «Ливерпуль » со счетом 4:2 в 37-м туре.

Бирмингемцы набрали 62 очка, у мерсисайдцев осталось 59.

«Ливерпуль» не одержал ни одной победы в трех последних играх. 9 мая он сыграл вничью с «Челси» (1:1), а 3-го уступил «Манчестер Юнайтед». В заключительном туре команда Арне Слота встретится с «Брентфордом».