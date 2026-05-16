Сергей Кирьяков: «Зенит» и «Краснодар» много бы пропустили от «ПСЖ» или «Баварии». Между уровнями соперников – пропасть»

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков ответил на вопрос, пропустили ли бы «Зенит » и «Краснодар» 15-30 голов в матчах с «ПСЖ » или «Баварией».

«Пропустили бы много. Единственный шанс играть против таких команд – просто сидеть в обороне и стараться действовать на контратаках. Если бы «Зенит » или «Краснодар » позволил себе играть с ними в открытый футбол, получил бы очень много, возможно, и то число, что вы назвали.

Играя от обороны, количество голов можно снизить. Другой вопрос – хватит ли атакующего потенциала, чтобы забить. У этих команд потенциал огромный, в каждой тройка атаки может решить судьбу матча. Это «Бавария », столкнувшись лбами, может нестись в атаку и показать сумасшедший футбол, что они и сделали в играх с «ПСЖ ». Нашим клубам было бы чрезвычайно тяжело, между уровнями соперников – пропасть», – сказал Кирьяков.