Сергей Кирьяков: «Зенит» и «Краснодар» много бы пропустили от «ПСЖ» или «Баварии». Между уровнями соперников – пропасть»
Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков ответил на вопрос, пропустили ли бы «Зенит» и «Краснодар» 15-30 голов в матчах с «ПСЖ» или «Баварией».
«Пропустили бы много. Единственный шанс играть против таких команд – просто сидеть в обороне и стараться действовать на контратаках. Если бы «Зенит» или «Краснодар» позволил себе играть с ними в открытый футбол, получил бы очень много, возможно, и то число, что вы назвали.
Играя от обороны, количество голов можно снизить. Другой вопрос – хватит ли атакующего потенциала, чтобы забить. У этих команд потенциал огромный, в каждой тройка атаки может решить судьбу матча. Это «Бавария», столкнувшись лбами, может нестись в атаку и показать сумасшедший футбол, что они и сделали в играх с «ПСЖ». Нашим клубам было бы чрезвычайно тяжело, между уровнями соперников – пропасть», – сказал Кирьяков.
К чему такие речи?
Вот Кирьякова тоже многие могут обогнать на 100-ке. Между ним и Болтом пропасть.
Как вам такие заявления?
Спортс, а вам не западло такое сюда нести?