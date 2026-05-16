  Сергей Кирьяков: «Зенит» и «Краснодар» много бы пропустили от «ПСЖ» или «Баварии». Между уровнями соперников – пропасть»
Сергей Кирьяков: «Зенит» и «Краснодар» много бы пропустили от «ПСЖ» или «Баварии». Между уровнями соперников – пропасть»

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков ответил на вопрос, пропустили ли бы «Зенит» и «Краснодар» 15-30 голов в матчах с «ПСЖ» или «Баварией».

«Пропустили бы много. Единственный шанс играть против таких команд – просто сидеть в обороне и стараться действовать на контратаках. Если бы «Зенит» или «Краснодар» позволил себе играть с ними в открытый футбол, получил бы очень много, возможно, и то число, что вы назвали.

Играя от обороны, количество голов можно снизить. Другой вопрос – хватит ли атакующего потенциала, чтобы забить. У этих команд потенциал огромный, в каждой тройка атаки может решить судьбу матча. Это «Бавария», столкнувшись лбами, может нестись в атаку и показать сумасшедший футбол, что они и сделали в играх с «ПСЖ». Нашим клубам было бы чрезвычайно тяжело, между уровнями соперников – пропасть», – сказал Кирьяков.

Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: «РБ Спорт»
Между уровнем ПСЖ и Баварии с одной стороны и всех остальные клубов Европы, кроме 5-6, с другой стороны - тоже пропасть. И они тоже могут пропустить много. Например вот как Интер в финале ЛЧ.
К чему такие речи?
Вот Кирьякова тоже многие могут обогнать на 100-ке. Между ним и Болтом пропасть.
Как вам такие заявления?
Ответ Amalfitano
👍
Ответ Amalfitano
Не думаю что Кирьяков отстанет от Болта на 10 минут, все таки Кирьяков бывший спортсмен. Максимум что сможет сделать Болт привезти ему 8 минут на стометровке. Хотя скорей всего 7,58.
Автор вопроса - Денис Бутырский из РБ Спорт, тот самый, который спрашивал, почему в Петербурге часто людей расчленяют и просил Вендела количество пальцев посчитать. Тут вот тоже идиотизмом отличился.
Спортс, а вам не западло такое сюда нести?
Ой, ну прям таки 20 голов. Тот же ПСЖ не смог Лорьян победить. Неужели Зенит на 2 головы хуже? Ох уж эти низкопоклонники перед Западом. Ну проиграли бы, с разницей в пару-тройку мячей, а в лучший день и ничейка была бы. Я уверен, что тот же Зенит был бы в первой половине турнирной таблицы обоих этих чемпионатов.
В середине таблицы вполне (если говорить о БЛ, Лигу1 знаю недостаточно хорошо, чтобы судить), в нынешнем состоянии. Раньше возможно и в верхней части, не исключаю, что и в еврокубковой зоне, но сейчас вряд ли. Интенсивность, прежде всего, очень разнится.
Так им с .. Твенте трешку положил.
Зачем такие преувеличения? Никто не спорит что наши лидеры сейчас не конкуренты лучшим клубам Европы, но не до такой же степени. Вот если превратится в жизнь идея министра- фехтовальщика о переход на футбол без легионеров, то лет через 5-6 так и будет.
15-30 голов в двухматчевом противостоянии? Или за сколько игр? Журналисту 10 лет?
Бавария в 2008 тоже так думала.
Выпил что ли?
Так и разница в стоимости команд большая, или это другое? Да и про какие 15-30 мячей речь? Эти команды 15 хоть кому то забивали? Бавария последнюю игру с аутсайдером еле выиграла 1:0. Люди бывают близкие и недалёкие, вроде одно о то же, а смысл разный, так вот он человек не далёкий
Что интересно, но в первой игре Бавария много пропустила от ПСЖ, а парижане много пропустили от баварцев. :)
