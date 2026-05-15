  • «Брага» продала Саласара «Спортингу» за 30 млн евро – это рекордный внутренний трансфер для Португалии. В 2025-м хавбек был близок к переходу в «Зенит»
«Спортинг» купил у «Браги» Саласара.

«Брага» и «Спортинг» договорились о трансфере Родриго Саласара.

Полузащитник присоединится к лиссабонцам летом. За него заплатят 30 млн евро – это крупнейшая сделка между двумя португальскими клубами в истории.

По данным A Bola, 26-летний хавбек заключил пятилетний контракт с отступными в 80 млн евро.

В прошлом сезоне неоднократно сообщалось о попытках «Зенита» приобрести Саласара. Сделка сорвалась в последний момент.

«Перестаньте питаться птичьим пометом». Медведев о предполагаемом срыве перехода Саласара в «Зенит»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт «Браги»
Ну, главное, в Спартак не попал. Шляпа не подвела)
Не то, чтобы это прям что-то из ряда вон, но интересно, минусяторы минусуют просто за упоминание Спартака или понимают, о чём речь?!)
Спортинг толкнет его через год уже за сотку...
Вряд ли. Брага и сама могла бы толкнуть за столько, работает по тем же схемам
«Зенит» готов подписать Саласара с переплатой до 30% за самовыкуп контракта игроком «Браги». Сумма сделки может составить 24-26 млн евро (Legalbet)
23 июля 2025, 03:55
Саласар еще больше захотел в «Зенит». Хавбек и его отец надеются на тот же прием в Петербурге, что и у Жерсона (Legalbet)
17 июля 2025, 07:15
«Зенит» снова попробует купить Саласара у «Браги» (Legalbet)
3 июля 2025, 21:05
