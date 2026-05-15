«Брага» продала Саласара «Спортингу» за 30 млн евро – это рекордный внутренний трансфер для Португалии. В 2025-м хавбек был близок к переходу в «Зенит»
Полузащитник присоединится к лиссабонцам летом. За него заплатят 30 млн евро – это крупнейшая сделка между двумя португальскими клубами в истории.
По данным A Bola, 26-летний хавбек заключил пятилетний контракт с отступными в 80 млн евро.
В прошлом сезоне неоднократно сообщалось о попытках «Зенита» приобрести Саласара. Сделка сорвалась в последний момент.
«Перестаньте питаться птичьим пометом». Медведев о предполагаемом срыве перехода Саласара в «Зенит»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт «Браги»
13 комментариев
Ну, главное, в Спартак не попал. Шляпа не подвела)
Не то, чтобы это прям что-то из ряда вон, но интересно, минусяторы минусуют просто за упоминание Спартака или понимают, о чём речь?!)
Спортинг толкнет его через год уже за сотку...
Вряд ли. Брага и сама могла бы толкнуть за столько, работает по тем же схемам
