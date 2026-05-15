«Брага» продала Саласара «Спортингу» за 30 млн евро – это рекордный внутренний трансфер для Португалии. В 2025-м хавбек был близок к переходу в «Зенит»

«Спортинг» купил у «Браги» Саласара.

Полузащитник присоединится к лиссабонцам летом. За него заплатят 30 млн евро – это крупнейшая сделка между двумя португальскими клубами в истории.

По данным A Bola, 26-летний хавбек заключил пятилетний контракт с отступными в 80 млн евро.

В прошлом сезоне неоднократно сообщалось о попытках «Зенита » приобрести Саласара. Сделка сорвалась в последний момент.

