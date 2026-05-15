«Ливерпуль» после ошибки Собослаи пропустил от «Астон Виллы». Хавбек поскользнулся, принимая мяч у своей штрафной после аута
На 57-й минуте матча АПЛ полузащитник мерсисайдцев попытался возле своей штрафной принять мяч, который ему бросили из-за боковой, и поскользнулся. Морган Роджерс подхватил мяч и выкатил под удар Олли Уоткинсу – 2:1 в пользу бирмингемцев.
Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports
«Астон Вилла» – «Ливерпуль». 3:1 –Уоткинс сделал дубль, у Роджерса 1+1! Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
7 комментариев
Стивен Собослаи))
преемственность сохраняется
И опять 8 номер
В стиле Джеррарда
Газон слабослали.
Тащит проблемный Ливерпуль весь сезон. С кем не бывает
Задумался о том, кому эмблему после матча показать
