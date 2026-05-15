Изидор, Белльгард и Аде вызваны в сборную Гаити на ЧМ-2026

Сборная Гаити представила заявку на ЧМ-2026.

Тренерский штаб во главе с Себастьяном Минье вызвал на турнир 26 игроков.

В список попали следующие футболисты:

вратари: Жони ПласидБастия»), Александр ПьерСошо»), Жозюэ Дюверже («Космос»);

защитники: Рикардо Аде («ЛДУ Кито»), Карлен Аркю («Анже»), Мартен Эксперьенс («Нанси»), Жан-Кевен Дюверн («Гент»), Дюк Лакруа («Колорадо-Спрингс»), Вильгенс Поген («Зюлте-Варегем»), Ханнес Делькруа («Лугано»), Кито Термонси («Янг Бойз»).

полузащитники: Левертон Пьер («Визела»), Данле Жан-Жак («Филадельфия»), Карл Сент («Эль-Пасо Локомотив»), Жан-Рикнер Белльгард («Вулверхэмптон»), Вуденски Пьер («Виолетт Атлетик»), Доминик Симон («Татран»), Дерик Этьен («Торонто»), Рубен Провиденс («Алмере Сити»);

нападающие: Дюкан Назон («Эстегляль»), Францди Пьерро («Ризеспор»), Луисиус Дидсон («Даллас»), Жозуэ Казимир («Осер»), Яссин Фортюне («Визела»), Вильзон Изидор («Сандерленд»), Ленни Жозеф («Ференцварош»).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт ФИФА
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
изидор на Гаити не жил ему можно играть, Хайкину за Норвегию нет. фифа клоуны
Ответ Shikamaru Alexeevich
изидор на Гаити не жил ему можно играть, Хайкину за Норвегию нет. фифа клоуны
Наверно, у него корни из Гаити, нет?)
И его ситуация юридически проще

Хайкин не имеет корней из Норвегии + нарушил правило выезда 5 лет
Пусть и незначительно
Ответ Shikamaru Alexeevich
изидор на Гаити не жил ему можно играть, Хайкину за Норвегию нет. фифа клоуны
клоун здесь только ты)
Могли бы и Аде в заголовок вынести ☝️🤬🧐
Гаити - самая днищенская страна, где я когда-либо был
Кюрасао и Гаити – слабейшие команды ЧМ-2026 по мнению букмекеров. Второе пришествие Христа до конца года в 100 раз вероятнее их победы на мундиале
