  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Нойер о продлении контракта с «Баварией»: «Убежден в правильности решения. Мы можем победить любого, у нас потрясающие состав и тренеры»
5

Нойер о продлении контракта с «Баварией»: «Убежден в правильности решения. Мы можем победить любого, у нас потрясающие состав и тренеры»

Нойер о продлении контракта: в «Баварии» для меня все идеально.

Мануэль Нойер объяснил причины продления контракта с «Баварией». Сегодня вратарь подписал новое соглашение с мюнхенским клубом сроком до конца сезона-26/27.

– Мануэль, теперь это официально: вы продлили контракт с «Баварией» на год. Насколько вы довольны?

– Я в полном восторге! Мне понадобилось время, чтобы определиться – я просто не хотел торопиться. Это очень важное решение, в первую очередь для меня, но, конечно, для клуба и команды тоже. Теперь я убежден, что это решение было правильным.

– Если подвести итог – почему Мануэль Нойер продлил контракт с «Баварией» еще на год?

– Потому что для меня все идеально: у нас потрясающий тренерский штаб и фантастический состав. Мне удалось еще раз доказать свою ценность. Мы можем победить любого соперника даже на самом высоком уровне, – сказал Нойер.

В этом сезоне Бундеслиги 40-летний вратарь провел 21 игру, 7 из них – на ноль. Полная статистика Нойера доступна по ссылке.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16976 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: сайт «Баварии»
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoМануэль Нойер
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень уважаю Ману...но как будто только "я" звучит...надеюсь будет давать больше играть Урбигу
Правильное решение обеих сторон. Ману будет полезен и в рамке и в воспитании Урбига, который вроде должен получить больше времени
Отличная новость, рад буду лицезреть его ещё год. Возможно, если бы зависело от меня, отдал бы БЛ полностью Урбигу, оставив Нойеру ЛЧ и Кубок. Естественно, это если не учитывать возможные травмы.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бавария» продлила контракты с 40-летним Нойером и 37-летним Ульрайхом до 2027 года
15 мая, 15:14
40-летний Нойер включен в предварительную заявку Германии на ЧМ-2026. Возвращение вратаря в сборную «вполне возможно» (Флориан Плеттенберг)
14 мая, 17:22
40-летний Нойер может поехать на ЧМ-2026 – есть все больше признаков, что в сборной Германии эта тема активно обсуждается (Kicker)
12 мая, 20:35
Рекомендуем
Главные новости
Защитник «Ростова» Лангович: «Пенальти «Зенита» странный. Ятимов переводит мяч на угловой – заведомо до момента, когда Миронов попал рукой»
8 минут назад
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
14 минут назад
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
24 минуты назад
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
26 минут назад
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
30 минут назад
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
45 минут назад
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
сегодня, 12:18Видео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
сегодня, 12:13
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
сегодня, 12:12
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
сегодня, 12:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
47 минут назад
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
55 минут назад
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
59 минут назад
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
сегодня, 12:06
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
сегодня, 11:58
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
сегодня, 11:45
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Рекомендуем