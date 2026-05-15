Нойер о продлении контракта с «Баварией»: «Убежден в правильности решения. Мы можем победить любого, у нас потрясающие состав и тренеры»

Нойер о продлении контракта: в «Баварии» для меня все идеально.

Мануэль Нойер объяснил причины продления контракта с «Баварией». Сегодня вратарь подписал новое соглашение с мюнхенским клубом сроком до конца сезона-26/27.

– Мануэль, теперь это официально: вы продлили контракт с «Баварией» на год. Насколько вы довольны?

– Я в полном восторге! Мне понадобилось время, чтобы определиться – я просто не хотел торопиться. Это очень важное решение, в первую очередь для меня, но, конечно, для клуба и команды тоже. Теперь я убежден, что это решение было правильным.

– Если подвести итог – почему Мануэль Нойер продлил контракт с «Баварией» еще на год?

– Потому что для меня все идеально: у нас потрясающий тренерский штаб и фантастический состав. Мне удалось еще раз доказать свою ценность. Мы можем победить любого соперника даже на самом высоком уровне, – сказал Нойер.

В этом сезоне Бундеслиги 40-летний вратарь провел 21 игру, 7 из них – на ноль. Полная статистика Нойера доступна по ссылке .