  Бернарду Силва: «Не фанат «Арсенала». Если бы не переходный сезон и такое количество ошибок, мы бы выиграли АПЛ. «Ливерпуль» – с отрывом главный соперник «Сити» за все мое время»
Бернарду Силва: «Не фанат «Арсенала». Если бы не переходный сезон и такое количество ошибок, мы бы выиграли АПЛ. «Ливерпуль» – с отрывом главный соперник «Сити» за все мое время»

Бернарду Силва не считает «Арсенал» сильнейшим соперником «Манчестер Сити» за то время, что он играет в Англии.

«Они развивались и… ну, это команда, которая вместе уже, кажется, пять лет. Поэтому вполне естественно, что они немного заматерели и начали реально претендовать на титулы. Посмотрим, что получится.

Я не фанат [этой команды]. Я считаю, что нашим главным соперником [за все время] – с большим отрывом – был «Ливерпуль».

Кроме того, я считаю – и понимаю, что это очень субъективно, – что если бы не переходный сезон и такое количество ошибок, то мы выиграли бы эту лигу. Я не говорю, что выиграли бы легко, но этот титул мы бы взяли. Это расстраивает», – сказал хавбек.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
При этом и у сити 6 игроков в команде находятся более 5 лет, у Арсенала - 5 таких игроков. 3 года в команде - у сити 13 игроков, у Арсенала - 12. О какой перестройке он говорит? Я конечно понимаю, что хейт Арсенала это как любовь к матери, но мог бы хоть загуглить для начала.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
По 3 состава всегда Пеп собирал. Беж топ трансферов он всегда был никто
Какая же большая куча...
Начали претендовать? Буквально 3 сезона на втором месте. Вместе 5 лет? Новый нападающий, новая шестерка, новая десятка, новые защитники.. У них много ошибок? Что на счет 32 травмы у Арсенала (больше только у ттх)?
Он там еще пукнул про то, что Арсеналу многое разрешается. И это сразу после того, как ему простили чистейшее нарушение в своей штрафно в матче с Эвертоном.. В пятерке мерзких игроков и по игре и по интервью
Какая же большая куча... Начали претендовать? Буквально 3 сезона на втором месте. Вместе 5 лет? Новый нападающий, новая шестерка, новая десятка, новые защитники.. У них много ошибок? Что на счет 32 травмы у Арсенала (больше только у ттх)? Он там еще пукнул про то, что Арсеналу многое разрешается. И это сразу после того, как ему простили чистейшее нарушение в своей штрафно в матче с Эвертоном.. В пятерке мерзких игроков и по игре и по интервью
Да этот тип в принципе ведет себя как гопник. В любом матче с Арсеналом ему прощают откидки мяча, прыжки в ноги, провокации и т д, и так все 3 последних сезона. Недаром он так нелепо схватил красную против Реала, привык, что в АПЛ ему всё простят.
Комментарий скрыт
Клопп&Пеп единственное, что можно было бы сравнить с класико. Какие же добротные команды были
Ох уж это "если бы". Ну а если бы у Арсенала не было бы такого количества травм, то и играли бы себе дальше также как в 1 половине сезона, не загоняли бы состав и привезли бы Сити очков 10. Это "если бы" можно найти в любой команде, если бы у Ливерпуля нормальный тренер был и здоровый Исак, если бы у МЮ Каррик пришел в начале сезона, а не в середине и тд.
Сити с Максом Аллейном+Хусанов с таким центром оборы играл в этом году. Так что давай не начинай про травмы))
Ну он же сказал, что это очень субъективно.
Именно поэтому Арсенал 3 года был вторым)
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Знаешь, Арсенал Артеты никогда не стремился тебе нравиться))
Лол. Игрок великий но это либо старческая деменция либо он лицемер. Последние годы Сити либо соревнуется за титул именно с арсеналом либо не соревнуется вообще. Ливерпуль выиграл последнее чемпионство без сопротивления. Голубым Манчестером там и не пахло. Или Силва считает что они тоже боролись за АПЛ в прошлом сезоне? Тогда почему заняли лишь третье место и проиграли 13 очков уже мертвому в конце сезона ливерпулю ? Количество игроков которые давно в команде у сити не меньше, а может быть и больше. Уверен фанатские паблики это уже посчитали. Ну и конечно арсенал таким макаром может говорить о том что они тоже бы выиграли уже три чемпионства если бы не «сломался Салиба и вместо него играл Роб Холдинг» «красные карточки в прошлом сезоне за то, что другим прощалось» и бла бла бла
Если Арсенал занимает второе место по итогам сезона, то это совсем не означает, что он боролся за чемпионство ))
Ты же в курсе что 2 года назад судьба титула решалась в последнем туре ? Это на самом деле риторический вопрос, я не ожидаю что ты знаешь вообще что-либо
Ой как удобно, раз Сити сам себе привозил голы, значит чемпионство Арсенала неполноценное, что еще они придумают, чтоб принизить чемпионство Арсенала?

А Арсенал типо голы себе не привозил и не терял очки по глупости? с Вулверхэмптоном потеряли 2 очка на последней минуте и с Виллой также 1 очко из-за привозов
Вы же ноете, что Ливерпуль стал чемпионом, потому что у Арсенала были травмы, почему он не может?))
Бернарду Силва это крыса на поле и за его пределами, его интересует меньше всего. Он всегда исподтишка провоцировал и симулировал, и потом бежал за спины партнеров
А разве крыса - это не Габриэль из Арсенала? Мне думается, ты перепутал что-то тут.
Там вся команда одна большая крыса 🐀 во главе с лакированым
"что если бы не переходный сезон и такое количество ошибок ошибок" у вас ОШИБКА в тексте
Комментарий скрыт
Если бы!?!?......Если бы не шейхи _ то и сити бы был бы вторым Эвертоном
Бомж выигравший в лотерее снова станет бомжом, когда деньги закончатся
Деньги могут закончиться, но кубок ЛЧ навсегда останется на полке достижении
