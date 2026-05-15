Бернарду Силва: «Не фанат «Арсенала». Если бы не переходный сезон и такое количество ошибок, мы бы выиграли АПЛ. «Ливерпуль» – с отрывом главный соперник «Сити» за все мое время»

Бернарду Силва: «Ман Сити» выиграл бы АПЛ, если бы не переходный сезон.

Бернарду Силва не считает «Арсенал » сильнейшим соперником «Манчестер Сити » за то время, что он играет в Англии.

«Они развивались и… ну, это команда, которая вместе уже, кажется, пять лет. Поэтому вполне естественно, что они немного заматерели и начали реально претендовать на титулы. Посмотрим, что получится.

Я не фанат [этой команды]. Я считаю, что нашим главным соперником [за все время] – с большим отрывом – был «Ливерпуль ».

Кроме того, я считаю – и понимаю, что это очень субъективно, – что если бы не переходный сезон и такое количество ошибок, то мы выиграли бы эту лигу. Я не говорю, что выиграли бы легко, но этот титул мы бы взяли. Это расстраивает», – сказал хавбек.