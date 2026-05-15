Бернарду Силва: «Не фанат «Арсенала». Если бы не переходный сезон и такое количество ошибок, мы бы выиграли АПЛ. «Ливерпуль» – с отрывом главный соперник «Сити» за все мое время»
Бернарду Силва не считает «Арсенал» сильнейшим соперником «Манчестер Сити» за то время, что он играет в Англии.
«Они развивались и… ну, это команда, которая вместе уже, кажется, пять лет. Поэтому вполне естественно, что они немного заматерели и начали реально претендовать на титулы. Посмотрим, что получится.
Я не фанат [этой команды]. Я считаю, что нашим главным соперником [за все время] – с большим отрывом – был «Ливерпуль».
Кроме того, я считаю – и понимаю, что это очень субъективно, – что если бы не переходный сезон и такое количество ошибок, то мы выиграли бы эту лигу. Я не говорю, что выиграли бы легко, но этот титул мы бы взяли. Это расстраивает», – сказал хавбек.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
Начали претендовать? Буквально 3 сезона на втором месте. Вместе 5 лет? Новый нападающий, новая шестерка, новая десятка, новые защитники.. У них много ошибок? Что на счет 32 травмы у Арсенала (больше только у ттх)?
Он там еще пукнул про то, что Арсеналу многое разрешается. И это сразу после того, как ему простили чистейшее нарушение в своей штрафно в матче с Эвертоном.. В пятерке мерзких игроков и по игре и по интервью
А Арсенал типо голы себе не привозил и не терял очки по глупости? с Вулверхэмптоном потеряли 2 очка на последней минуте и с Виллой также 1 очко из-за привозов