Президент «Атлетико» о словах Переса про то, что большинству клубов нужно «покончить с собой», если важны только победы в ЛЧ и чемпионате: «Мы не собираемся кончать с собой. Сезоном довольны»
Глава «Атлетико» Энрике Сересо отреагировал на пресс-конференцию Флорентино Переса.
Ранее президент «Реала», комментируя нападки на клуб, сказал: «В прошлом году мы выиграли два трофея. Разве это уже ничего не значит? Нужно обязательно выигрывать Лигу чемпионов и чемпионат? Тогда большинству клубов придется покончить с собой».
«Мы не собираемся кончать с собой. Мы довольны и постараемся в следующем сезоне выступить лучше, чем в этом.
Я считаю, что мы провели очень хороший сезон. Мы дошли до финала Кубка Испании, играли в полуфинале Лиги чемпионов и закончим чемпионат на третьем или четвертом месте. Думаю, сезон выдался хорошим», – сказал Сересо на церемонии вручения премии Espiga.
При этом руководитель «Атлетико» отказался дальше комментировать слова Переса: «Я не в курсе, я только что прилетел из Мексики и не имею ни малейшего представления о том, что произошло».
