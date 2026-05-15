  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Президент «Атлетико» о словах Переса про то, что большинству клубов нужно «покончить с собой», если важны только победы в ЛЧ и чемпионате: «Мы не собираемся кончать с собой. Сезоном довольны»
9

Президент «Атлетико» о словах Переса про то, что большинству клубов нужно «покончить с собой», если важны только победы в ЛЧ и чемпионате: «Мы не собираемся кончать с собой. Сезоном довольны»

Президент «Атлетико» не захотел обсуждать слова Переса: я не в курсе.

Глава «Атлетико» Энрике Сересо отреагировал на пресс-конференцию Флорентино Переса.

Ранее президент «Реала», комментируя нападки на клуб, сказал: «В прошлом году мы выиграли два трофея. Разве это уже ничего не значит? Нужно обязательно выигрывать Лигу чемпионов и чемпионат? Тогда большинству клубов придется покончить с собой».

«Мы не собираемся кончать с собой. Мы довольны и постараемся в следующем сезоне выступить лучше, чем в этом. 

Я считаю, что мы провели очень хороший сезон. Мы дошли до финала Кубка Испании, играли в полуфинале Лиги чемпионов и закончим чемпионат на третьем или четвертом месте. Думаю, сезон выдался хорошим», – сказал Сересо на церемонии вручения премии Espiga.

При этом руководитель «Атлетико» отказался дальше комментировать слова Переса: «Я не в курсе, я только что прилетел из Мексики и не имею ни малейшего представления о том, что произошло».

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16551 голос
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: COPE
logoАтлетико
logoФлорентино Перес
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
Энрике Сересо
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Нет чтоб, стараться завоевать хоть какой то трофей, два старых грызутся между собой, когда барса подряд , два года , забирает чемпионство
Худший сезон Реала – обычный сезон Атлетико
Комментарий удален модератором
Ответ Татьяна Павленко_1116979134
Комментарий удален модератором
для вас это жест симпатии или хейт?)
Ответ drag23
для вас это жест симпатии или хейт?)
Ну Таня любит ТАК.
он че, хайпует на фоне реала?

у переса спросили - сезон реала провальный? тот ответил:
- мы не выигрывали лч или чи всего 2 года, другие клубы (по вашему мнению) должны повеситься?
Ну надо еще лямов на 15 поднять зп тренеру и сезон еще более удачным можно считать
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барселона» может подать в суд на Переса, Арбелоа и других членов «Реала» после заявлений о коррупции и краже титулов. Идет проработка юридических мер
15 мая, 15:29
Моуринью об интервью Переса: «Я его не видел. Не общаюсь ни с президентом, ни с кем-либо из руководства «Реала»
15 мая, 14:07
Ассоциация судей Испании требует начать против Переса дисциплинарное разбирательство из-за слов президента «Реала» о систематической коррупции и краже титулов
15 мая, 09:33
Рекомендуем
Главные новости
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
5 минут назадВидео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
10 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
11 минут назад
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
23 минуты назадТесты и игры
«Зенит» отправит Дурану медаль за чемпионство в РПЛ, заявил Оливейра: «Он был частью команды, внес вклад»
31 минуту назад
«Зенит» вернет Венделу 50% от суммы штрафа за опоздание на сборы, сказал Зырянов: «И он вам на эти деньги устроит отличную вечеринку!»
43 минуты назадВидео
Орлов о стиле игры «Зенита»: «Огульным критикам можно сказать одно: смотрите на табло. Вообще-то обыграли «Краснодар» на его же поле»
сегодня, 11:22
Ибрагимов из «МЮ» – в сборной России. Собрали его хайлайты в Англии
сегодня, 11:21Видео
«Динамо» предлагает Шварцу более 2 млн евро в год. ЦСКА готов платить тренеру 1,8 млн за сезон и дает неустойку меньше, чем бело-голубые (Иван Карпов)
сегодня, 11:08
«Реал» объявил об уходе Карвахаля по окончании сезона. Воспитанник взял 27 трофеев с клубом
сегодня, 11:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
17 минут назад
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
25 минут назад
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
38 минут назад
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Гендиректор «Пари НН» о вылете из РПЛ: «Мы провалили сезон, и ответственность за это лежит на всех. Что бы ни произошло, история футбола в Нижнем Новгороде не должна исчезнуть»
сегодня, 09:48
Малдера возглавил сборную Украины. Итальянец стал первым иностранным тренером в ее истории
сегодня, 09:05
Алаев о Семаке: «Семь побед в РПЛ за последние восемь лет – легенда! Остается только его поздравить»
сегодня, 08:57
Рекомендуем