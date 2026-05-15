Дементьев извинился за то, что вспомнил «Зенит» в эфире Setanta Sports. Комментатор сказал: «Дуран расторг контракт с санкт-петербургским «Зенитом», простите уж за такое упоминание»

Комментатор Дементьев извинился за упоминание «Зенита» в репортаже.

Комментатор Setanta Sports Кирилл Дементьев извинился за упоминание «Зенита » во время игры между «Астон Виллой » и «Ливерпулем ».

На 9-й минуте форвард Олли Уоткинс получил повреждение, и Дементьев напомнил, что раньше у бирмингемцев был Джон Дуран, который «гениально совершенно выходил на замену, забивал красивейшие мячи».

«Но у Джона Дурана тоже карьера совершенно после этого не пошла. Сейчас вот он, например, расторг контракт с санкт-петербургским «Зенитом», простите уж за такое упоминание», – отметил комментатор.