  • Дементьев извинился за то, что вспомнил «Зенит» в эфире Setanta Sports. Комментатор сказал: «Дуран расторг контракт с санкт-петербургским «Зенитом», простите уж за такое упоминание»
Комментатор Дементьев извинился за упоминание «Зенита» в репортаже.

Комментатор Setanta Sports Кирилл Дементьев извинился за упоминание «Зенита» во время игры между «Астон Виллой» и «Ливерпулем».

На 9-й минуте форвард Олли Уоткинс получил повреждение, и Дементьев напомнил, что раньше у бирмингемцев был Джон Дуран, который «гениально совершенно выходил на замену, забивал красивейшие мячи».

«Но у Джона Дурана тоже карьера совершенно после этого не пошла. Сейчас вот он, например, расторг контракт с санкт-петербургским «Зенитом», простите уж за такое упоминание», – отметил комментатор.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Какое позорище
Ответ Gerald1
Комментарий скрыт
Ответ Gerald1
Непонятен контекст. Не факт, что извинение было конкретно за команду, а не ухода от репортажа в дебри сознания или упоминание игрока, который сбежал из Виллы за бабками. Есть комментаторские слова- или фразы-паразиты, уж очень похоже на Дементьева.
Стоило бы извиниться за то, что репортаж на русском языке ведёт.
Ответ Андрей Тихонов
Ответ OldRedWhite
Эталонно тебя корежит, но в эфире Матча спокойно упоминают Динамо Киев и никто за это не извиняется. Пробуй еще
Самый отвратительный голос среди всех комментаторов с огромным отрывом. Это писклю слушать в принципе невозможно.
Ответ Евгений Сидоров
Да, помню пару Дементьев и Савин в четвертьфинале ЧМ - на их фоне Орлов просто мёд для ушей
Ответ Евгений Сидоров
В точку. Этот скрипучий воз действительно невозможно слушать!) Есть там ещё такой Отар Беров. Под стать шефу!) Орёт как недорезаный постоянно, причём по любому поводу!)) И ауты у него ,,швыряют" , голы ,,втыкают"!)) Короче, тоже тот ещё подарочек!)
позиция у человека может быть разной, в зависимости от взглядов, но в работе надо быть профессионалом и подобные вещи позорят Дементьева, уж простите за такое упоминание ######## (любое оскорбительное слово)
Либераху порвало
Ответ ZarvuR2020
Ответ vulturecrow
>да он без эмоций извинился, не порвало значит
Как скажешь, Кирилл. Ну и шляпа у тебя
Пояснительную бригаду сюда. В чём контекст?
Ответ Tpy6kaMerlina
Уехал из страны по причинам 4-х летней давности
Ответ Tpy6kaMerlina
Ну Деменьтев уехал из страны, и типо токсично что-то говорить в Грузии про Россию =) Хз, наверное такой контекст
пусть лучше спортс за упоминание его имени извиниться. лучше пишите про губастых подружек спортсменов, чем про таких мерзких персонажей.
Кирилл не помнящий родства..
Ответ dr. cage
За бочку варенья и бочку печенья
На Setanta слово «Зенит» теперь произносится только шепотом, после трех извинений?
Андронов кончил.
Ответ dudufufu
Шмурнов пал замертво от оргазма))
Ответ Отчим Стифлера
Моральные камертоны слились в едином экстазе.
