Канисарес призвал «Реал» расстаться с Винисиусом, Вальверде и Карвахалем и раскритиковал бразильца за напоминание фанатам «Барсы» о 15 победах в ЛЧ: «Не этого ждут от капитана»

Канисарес о «Реале»: Винисиус, Вальверде и Карвахаль должны уйти.

Сантьяго Канисарес раскритиковал игроков «Реала » в подкасте El Debate de La Pizarra, отметив, что команде не хватает лидера.

«Капитанов не видно. Карвахаля – потому что он не играет, а когда футболист не выходит на поле, он, конечно, теряет часть влияния в раздевалке, как и желание ставить интересы коллектива выше своих. Не надо продлевать контракт.

Вальверде , второй капитан, отстранен, он не ведет себя как капитан. Он создал конфликт, причем не только создал, но и повел себя не как капитан. На продажу.

Винисиус на днях был капитаном «Реала» [в матче с «Барселоной»] и жестами показывал, что у клуба 15 побед в Лиге чемпионов, вместо того чтобы терпеть и выдерживать все то, что нужно выдерживать после унизительного для клуба сезона.

Напоминать принципиальному сопернику о 15 победах в ЛЧ – это не то, что надо делать. И от капитана ждут совершенно другого, это не тот тип игрока, который ставит на первое место свое эго и свои интересы.

Еще одна причина, почему я продал бы Винисиуса , – у него остался всего год по контракту, а он до сих пор его не продлил», – сказал Канисарес, подчеркнув, что все трое должны уйти.