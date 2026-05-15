  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Канисарес призвал «Реал» расстаться с Винисиусом, Вальверде и Карвахалем и раскритиковал бразильца за напоминание фанатам «Барсы» о 15 победах в ЛЧ: «Не этого ждут от капитана»
26

Канисарес призвал «Реал» расстаться с Винисиусом, Вальверде и Карвахалем и раскритиковал бразильца за напоминание фанатам «Барсы» о 15 победах в ЛЧ: «Не этого ждут от капитана»

Канисарес о «Реале»: Винисиус, Вальверде и Карвахаль должны уйти.

Сантьяго Канисарес раскритиковал игроков «Реала» в подкасте El Debate de La Pizarra, отметив, что команде не хватает лидера.

«Капитанов не видно. Карвахаля – потому что он не играет, а когда футболист не выходит на поле, он, конечно, теряет часть влияния в раздевалке, как и желание ставить интересы коллектива выше своих. Не надо продлевать контракт.

Вальверде, второй капитан, отстранен, он не ведет себя как капитан. Он создал конфликт, причем не только создал, но и повел себя не как капитан. На продажу.

Винисиус на днях был капитаном «Реала» [в матче с «Барселоной»] и жестами показывал, что у клуба 15 побед в Лиге чемпионов, вместо того чтобы терпеть и выдерживать все то, что нужно выдерживать после унизительного для клуба сезона.

Напоминать принципиальному сопернику о 15 победах в ЛЧ – это не то, что надо делать. И от капитана ждут совершенно другого, это не тот тип игрока, который ставит на первое место свое эго и свои интересы.

Еще одна причина, почему я продал бы Винисиуса, – у него остался всего год по контракту, а он до сих пор его не продлил», – сказал Канисарес, подчеркнув, что все трое должны уйти.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16884 голоса
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoВинисиус Жуниор
logoСантьяго Канисарес
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoДаниэль Карвахаль
logoФедерико Вальверде
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Про Феде ну бред же. Как и призывы некоторых продать Тчуа. Подрались, негатив выплеснули, бывает такое в мужских коллективах. Драка не всегда значит, что люди теперь дальше на постоянке будут собачиться.
Поговорят, руки пожмут и норм, если совсем не балбесы конечно.
Ответ Рашпель793
Про Феде ну бред же. Как и призывы некоторых продать Тчуа. Подрались, негатив выплеснули, бывает такое в мужских коллективах. Драка не всегда значит, что люди теперь дальше на постоянке будут собачиться. Поговорят, руки пожмут и норм, если совсем не балбесы конечно.
Утверждающие здесь, что Вальверде пора на выход буквально: 💅🏻👬🫦
Ответ Рашпель793
Про Феде ну бред же. Как и призывы некоторых продать Тчуа. Подрались, негатив выплеснули, бывает такое в мужских коллективах. Драка не всегда значит, что люди теперь дальше на постоянке будут собачиться. Поговорят, руки пожмут и норм, если совсем не балбесы конечно.
Вопрос, смогут ли помириться. Вспомните себя в школьные годы: со всеми обидчиками в итоге остались в хороших отношениях? Так-то каблука нормально так публично унизили, еще и виноватым остался. Ему это соперники на поле в каждом матче припоминать будут.
Продать Винисиуса Аль Хилялю и купить 2 ЦЗ
От Феде будет сложно отказаться. Сейчас, когда в Мадриде мало кто может качественно прессинговать, Вальверде на вес золота + двужильный. Да и его капитаном куда приятнее видеть, нежели чернокожую истеричку. Надеюсь ситуация с Тчуамени, поможет навести Феде порядок в голове.
Ответ Мадридский тролль
От Феде будет сложно отказаться. Сейчас, когда в Мадриде мало кто может качественно прессинговать, Вальверде на вес золота + двужильный. Да и его капитаном куда приятнее видеть, нежели чернокожую истеричку. Надеюсь ситуация с Тчуамени, поможет навести Феде порядок в голове.
процент прессинга Вальверде в сезоне говорит об обратном. пахарь Феде в этом сезоне это иллюзия, посмотрите статистические данные по этому вопросу).
Ответ Мадридский тролль
От Феде будет сложно отказаться. Сейчас, когда в Мадриде мало кто может качественно прессинговать, Вальверде на вес золота + двужильный. Да и его капитаном куда приятнее видеть, нежели чернокожую истеричку. Надеюсь ситуация с Тчуамени, поможет навести Феде порядок в голове.
Просто начал дружить с Вини, вот итог.
К сожалению всех продать сразу не выйдет. Но стоит начинать, чтоб другие видели и понимали, что в команде должен быть порядок. И чтоб не было желания открывать рты и критиковать того, кто в первую очередь отвечает за результат. Даже Роналду не был выше клуба, не говоря о многих "звёздах" в команде
Ответ Name_1117078294
К сожалению всех продать сразу не выйдет. Но стоит начинать, чтоб другие видели и понимали, что в команде должен быть порядок. И чтоб не было желания открывать рты и критиковать того, кто в первую очередь отвечает за результат. Даже Роналду не был выше клуба, не говоря о многих "звёздах" в команде
даже Роналду сразу говорит о многом).
Ответ Name_1117078294
К сожалению всех продать сразу не выйдет. Но стоит начинать, чтоб другие видели и понимали, что в команде должен быть порядок. И чтоб не было желания открывать рты и критиковать того, кто в первую очередь отвечает за результат. Даже Роналду не был выше клуба, не говоря о многих "звёздах" в команде
У Переса всегда были любимчики. Роналду в их число не входил, поэтому его быстро слили.
Сантьяго в президенты!
Ну кстати, судя по тейкам Переса про отнятые чемпионства, я бы не был так категоричен, чего ждут от капитана нынешнего Реала) Винисиус хотя бы попытался подколоть фактами😁
Ага, Вальверде в ПСЖ, и они еще пару-тройку ЛЧ возьмут с такой сильной полузащитой
Реал должен избавиться по скорее от Вини и вечно травмированых игроков вроде алабы, милитао и конечно уже бесполезных себалиоса и карвахаля и родного. Вини живёт завистью к Мбапе и он уже не станет прежним как во время бензема , когда он отдавал передачи а не бил постоянно по воробьям и плакал на решение судей , это не игрок Реала
Теперь осталось узнать мнение Маура на этот счёт....
Вальверде то можно и оставить. Вроде бы не скандалист, а боец. А Винисиуса да, на выход. Он портит атмосферу в Реале и вокруг него.
Ответ Ржевский
Вальверде то можно и оставить. Вроде бы не скандалист, а боец. А Винисиуса да, на выход. Он портит атмосферу в Реале и вокруг него.
та там пол реала таких мбпапе, белингем, рюдигер
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
3 минуты назад
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
13 минут назад
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
15 минут назад
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
19 минут назад
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
34 минуты назад
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
54 минуты назадВидео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
59 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
59 минут назад
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
сегодня, 12:00Тесты и игры
«Зенит» отправит Дурану медаль за чемпионство в РПЛ, заявил Оливейра: «Он был частью команды, внес вклад»
сегодня, 11:52
Ко всем новостям
Последние новости
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
36 минут назад
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
44 минуты назад
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
48 минут назад
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
сегодня, 12:06
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
сегодня, 11:58
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
сегодня, 11:45
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Рекомендуем