  Джонатан Альба: «Как перед игрой с «Зенитом» может не быть мотивации? «Ростов» хочет победить, подарить болельщикам радость»
Джонатан Альба: «Как перед игрой с «Зенитом» может не быть мотивации? «Ростов» хочет победить, подарить болельщикам радость»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о настрое команды перед игрой с «Зенитом».

«Ростов» встретится с сине-бело-голубыми 17 мая рамках 30-го тура Премьер-лиги. «Зениту» достаточно не проиграть в этом матче, чтобы оформить чемпионство.

– Джонатан, в футболе мотивация играет большую роль. У «Зенита» она зашкаливает. Есть ли она у «Ростова»?

– Как не может быть мотивации в игре против «Зенита»? Конечно же, она есть. Все футболисты хотят играть. Мы хотим победить. Для этого мы готовимся и работаем.

– Все ли игроки готовы после матча с «Акроном»?

– Готовы. На другого соперника у нас будет другой план. Посмотрим, как будут игроки работать на тренировках.

– В этом году «Ростов» еще дома не побеждал. Есть ли надежда сделать это в 30‑м туре?

– Есть. Хотим подарить нашим болельщикам радость. Для этого мы работаем.

– Две победы подряд подняли настроение команде?

– После побед всегда хорошее настроение. Но план тренировок не изменился. Если победили, то всё сделали правильно – так и надо продолжать, – заявил Альба.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 33 очка. Последнюю домашнюю победу в Премьер-лиге ростовчане одержали 6 декабря в матче против «Рубина» (2:0).

Это уже какая по счету новость за последние пару дней с подзуживанием Ростова? 7? 10? Тренера спросили, игроков спросили, аж гендиректора вопросами донимали. Дядюны всякие перевозбудились. Тем временем от Оренбурга почему-то никто ничего не требует. 1 вопрос - 2 рядовые фразы от тренера на пресс-конференции и все. Какая "беспристрастная" накачка перед 30 туром идет.
Ответ fil_spb
Ждём странного судейства, как после той накачки про «уважение»?
Ответ fil_spb
Что делать, журналистам важнее сенсация. Если Краснодар будет второй раз чемпионом, издания будут в более существенном плюсе. Ну, ребята с тяжкой судьбой кинутся писать свое любимое "про всю страну" и прочие нутряности изливать расслабляющие. Интернет-изданиям клики, просмотры, километровые треды в новостях, жаркие дебаты. Любимые консервы про то как Семак все развалил, Соболев убил команду, Вендел уничтожил дисциплину и все, что гарантировано соберет кассу. А вот если Краснодар просто проиграет, тоже конечно кое-какие ребята с тяжелой судьбой набегут, но шуму меньше. Вот пресса и старается.
Когда смотришь целую неделю скулеж и допросы на тему мотивации Ростова, тем больше понимаешь насколько же приятен тот самый матч с Сочи, повторить бы.
я говорю, ростовчане будут носится по полю как угорелые, как не играли все 29 туров... мотивация будет максимальной
Да боже мой,дайте им просто сыграть.Все равно в итоге будет кто-то то сичтать,что Ростов игру сдал за динейро.
Ростовчане мыслями уже в отпуске. Конечно, они много могут базарить про мотивацию, упорный матч и т.д., но биться до последнего рискуя получать травмы, растяжения и переутомление - им это вообще не надо.
Мотивация в футболе сильно переоценена. Особенно на фоне немотивированного соперника. Когда нужно добывать результат без права на ошибку, это отражается на итоговых действиях. Когда тебе ничего не нужно - ты не боишься ошибиться. И ноги летят быстрее.
Игра покажет. Удачи Ростову
Мотивации, как раз в этом матче, может быть много, очень много.
Ответ Tpy6kaMerlina
Ну например - Ерохину забить своему бывшему в последнем, возможно, матче в карьере)))
Смешно будет, если выйдут и скатают жалкие 0-0
Лучше бы у Джессики Альбы взяли интервью
