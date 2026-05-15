  • Эмери хочет вернуть Рэшфорда в «Астон Виллу», но Маркус предпочитает остаться в «Барселоне». Каталонцы не готовы платить «МЮ» 30 млн евро
Форвард выступает за «Барселону» на правах аренды, и каталонцы пока не решили, будут ли выкупать его у «Манчестер Юнайтед».

«Блауграна» не хочет платить за англичанина 30 млн евро и изучает возможности сохранить его на каких-то других условиях. При этом в клубе знают, что видеть Рэшфорда в своем составе хочет главный тренер «Виллы» Унаи Эмери.

Маркус играл за бирмингемцев во второй половине сезона-2024/25. На данный момент он предпочитает остаться на «Камп Ноу».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
Конечно, там лимоны, апельсины, сладкое вино... А Бирмингем - дождь, дождь, дождь))
И Астон Мартины
С виллами
Я даже забыл что он за Астон Виллу играл
там даже Санчо ещё числится !
Выводит Виллу в ЛЧ
МЮ нет разницы, кому он достанется, главное, чтобы его выкупили )
главное за 30 лямчиков
У Рэшфорда контракт до 2028 года, так что в теории его аренду в Барсу еще могут продлить на схожих условиях. Продать его из-за требований по зарплате будет нереально.
В смысле нереально? Астон Вилла прямее некуда намеревается переманить Рэшфорда, а ты говоришь нереально)

Барса и её болельщики пускай сами и сидят на постных щщах. Не надо никого на них тянуть.
а МЮ согласится на продление аренды, клубу надо деньги на трансферы летом
А Дурана не хочет вернуть?
Лучше пусть думает как удержать Санчо - 3-й год подряд команды с ним выходят в финал еврокубка. Причем сейчас идет тренд на повышение.
Он там не три года
У Маркуса губа не дура...
ну так пускай депутат сам выкупит свой контракт, чай не бедный. тряпки на авито столкнет свои и наскребет...
Так он барсе тоже не меньше нужен. Зачем ему в таком положении выкупать контракт?
Кстати вполне может, он то не бедный.
Купите его уже кто-нибудь, пожалуйста. И пусть он там колотит по 40 банок, я не против
Как же я надеюсь что Вилла спасет нас от Решфорда
