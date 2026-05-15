Эмери хочет вернуть Рэшфорда в «Астон Виллу», но Маркус предпочитает остаться в «Барселоне». Каталонцы не готовы платить «МЮ» 30 млн евро

Эмери хочет, чтобы «Астон Вилла» подписала Рэшфорда.

«Астон Вилла » поборется за Маркуса Рэшфорда .

Форвард выступает за «Барселону» на правах аренды, и каталонцы пока не решили, будут ли выкупать его у «Манчестер Юнайтед ».

«Блауграна» не хочет платить за англичанина 30 млн евро и изучает возможности сохранить его на каких-то других условиях. При этом в клубе знают, что видеть Рэшфорда в своем составе хочет главный тренер «Виллы» Унаи Эмери .

Маркус играл за бирмингемцев во второй половине сезона-2024/25. На данный момент он предпочитает остаться на «Камп Ноу».