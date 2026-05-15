  • Фермин о словах Переса: «Неправильно говорить, что «Барса» украла 7 титулов. Этого не может быть – там играли Месси, Иньеста, Хави»
Фермин о словах Переса: «Неправильно говорить, что «Барса» украла 7 титулов. Этого не может быть – там играли Месси, Иньеста, Хави»

Фермин Лопес не согласился с президентом «Реала» Флорентино Пересом, обвинившим «Барселону» в краже чемпионских титулов.

«Неправильно говорить, что «Барса» украла семь титулов. Этого не может быть из-за того, что там играли Месси, Иньеста, Хави. Не может быть такого, что они украли семь титулов.

Мы идем своим путем, нам все равно, что происходит за пределами «Барселоны», – сказал в шоу Què t’hi jugues? полузащитник «блауграны».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Какие имена в списке - целая эпоха и конечно эти парни были лучшими на планете!
Ответ T622222
Комментарий скрыт
Ответ Vladimir Zinkov
Комментарий скрыт
Они в том числе выйграли ЧМ и ЧЕ, национальный чемпионат и кубок. А вам всё мало
Помню, один раз судьи украли титул у реала Пеллегрини, там счет был 6:2, потом еще у реала Моуриньо украли титул со счетом 5:0, а там еще и 4:0 и 5:1...все время, сцуки, воруют титулы, которые по справедливости должны принадлежать РЕАЛУ все, вот все прям, до одного!
Бгг
Маразматику пора уже на кладбище
Ответ Великий Рукаку
6:2 было не при Пеллегрини
Ответ Великий Рукаку
Они после того сезона подписали чилийца
Ща прибегут мадридские и расскажут, что та команда вообще слабая была 🤣
Ответ Benjamin
Помню видос, где фанат Реала доказывал, что у Месси команда сильная была и помогала ему, поэтому он и забивал много. В то же время этот человек говорил, что Каземиро > Бускетс, Модрич > Иньества и Кросс > Хави.
Ответ Тимур Мударисов
Модрич и Кросс действительно > Хави и Иньеста, но вот Бускетс > Каземиро
И несмотря на это всё, Хави, Иньеста и Бускетс действительно форсировали сильную команду и помогли Месси, разве это не так? Также как и Кроос и Модрич помогали Криштиану, ибо до них он не мог выиграть ЛЧ с Реалом.
Современный судья может без проблем решить исход любого матча даже без пенальти, удалений и незасчитанных правильных голов, решения по которым которые являются крайней мерой. Свистнуть где надо, показать желтую карточку защитнику в самом начале матча, сорвать перспективную атаку - арсенал приемов велик. И ВАР ничего не исправил, а только запутал, ибо ВАР это все те же, часто ангажированные люди. Но доказать предвзятость судей всегда архи-сложно. При том что все всё знают и понимают.
Ответ Savarona25
Без Вар было бы куча голов с 2 метровых оффсайдов, голы руками, с явными нарушениями. Без ВАР был бы полный мрак...Конечно, он далеко не идеален, но тем не менее...
Ответ Savarona25
Сейчас ИИ развивается и это опасность для судейских чашек в футболе, ничто не мешает ИИ судить матч сейчас уже, но вот повлиять то на этот ИИ уже не получится как судьи умеют влиять на исход матча и влияют на судей тех кто их назначает
Лучше бы проверили бы сезон 2016/17 там Барсу явно засудили.
Полагаю, в понимании Переса украли 7 титулов - значит, недостаточно ошибались в пользу реала))
Перес как дитё, у которого "украли" игрушку в песочнице.. 🤣
Ну так то да , но имеется ввиду , что в других матчах Ла лиги у Реала забирали очки в пользу Барселоны , странно конечно , что с таким состав игрой и Гвардиолой им понадобилась бы помощь судей , тем более в очных матчах Реал ничего не мог показать , при чем тут судьи ? Если играть не могли тупо
Я равнодушно относился к Пересу до его слов про кражу титулов. Ну, думал, чудак-человек, увлекся темой судейства, чтобы отвлечь общественное внимание от чего-то другого. Пустяки, дело житейское. Реал при нем хорошо поднялся - не нам его критиковать. Но теперь я понимаю, что Пересу либо раньше сопутствовал удача, либо он упустил момент передачи дел.
