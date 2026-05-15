Фермин о словах Переса: «Неправильно говорить, что «Барса» украла 7 титулов. Этого не может быть – там играли Месси, Иньеста, Хави»

Фермин Лопес: «Барса» не могла украсть 7 титулов у «Реала».

Фермин Лопес не согласился с президентом «Реала » Флорентино Пересом , обвинившим «Барселону» в краже чемпионских титулов.

«Неправильно говорить, что «Барса» украла семь титулов. Этого не может быть из-за того, что там играли Месси, Иньеста, Хави. Не может быть такого, что они украли семь титулов.

Мы идем своим путем, нам все равно, что происходит за пределами «Барселоны», – сказал в шоу Què t’hi jugues? полузащитник «блауграны».