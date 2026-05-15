Полиция сняла обвинения в сексуальном насилии над подростком с судьи Диперинка, но ФИФА все равно исключила нидерландца из списка арбитров ЧМ-2026. Роб разочарован решением

Судья Диперинк не поедет на ЧМ после неподтвердившихся обвинений в насилии.

ФИФА исключила Роба Диперинка из списка судей, приглашенных на чемпионат мира.

В апреле сообщалось , что один из арбитров, который должен был работать на ЧМ-2026 , был задержан в Великобритании по подозрению в сексуальном насилии над подростком.

Теперь стало известно, что речь идет о Диперинке – 38-летнем судье из Нидерландов. Он должен был работать на ЧМ видеоассистентом.

The Athletic сообщает, что в конечном счете полиция закрыла дело и не выдвигала никаких обвинений, но Международная федерация футбола все равно решила, что Диперинку на турнире не место.

«Мне очень грустно, что меня ложно обвинили. Я в полной мере сотрудничал со следствием, а также сразу предоставил всю информацию ФИФА , УЕФА и Королевскому футбольному союзу Нидерландов .

Обвинения были опровергнуты, дело закрыли в течение двух недель после тщательного и полноценного расследования полиции. Я благодарен KNVB за поддержку и за то, как они разобрались с этой ситуацией. Досадно, что ФИФА решила не назначать меня на матчи чемпионата мира, я, конечно, разочарован», – сказал судья в интервью De Telegraaf.

Вместо Диперинка на ЧМ-2026 поедет Вилли Делажо , сообщает The Athletic.