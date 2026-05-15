Полиция сняла обвинения в сексуальном насилии над подростком с судьи Диперинка, но ФИФА все равно исключила нидерландца из списка арбитров ЧМ-2026. Роб разочарован решением
ФИФА исключила Роба Диперинка из списка судей, приглашенных на чемпионат мира.
В апреле сообщалось, что один из арбитров, который должен был работать на ЧМ-2026, был задержан в Великобритании по подозрению в сексуальном насилии над подростком.
Теперь стало известно, что речь идет о Диперинке – 38-летнем судье из Нидерландов. Он должен был работать на ЧМ видеоассистентом.
The Athletic сообщает, что в конечном счете полиция закрыла дело и не выдвигала никаких обвинений, но Международная федерация футбола все равно решила, что Диперинку на турнире не место.
«Мне очень грустно, что меня ложно обвинили. Я в полной мере сотрудничал со следствием, а также сразу предоставил всю информацию ФИФА, УЕФА и Королевскому футбольному союзу Нидерландов.
Обвинения были опровергнуты, дело закрыли в течение двух недель после тщательного и полноценного расследования полиции. Я благодарен KNVB за поддержку и за то, как они разобрались с этой ситуацией. Досадно, что ФИФА решила не назначать меня на матчи чемпионата мира, я, конечно, разочарован», – сказал судья в интервью De Telegraaf.
Вместо Диперинка на ЧМ-2026 поедет Вилли Делажо, сообщает The Athletic.
Человек полностью не виновен
Обвинения ложные
Но лишили работы и ТД
Капец.
Насилие или оно есть , или его нет .
