  • Полиция сняла обвинения в сексуальном насилии над подростком с судьи Диперинка, но ФИФА все равно исключила нидерландца из списка арбитров ЧМ-2026. Роб разочарован решением
Судья Диперинк не поедет на ЧМ после неподтвердившихся обвинений в насилии.

ФИФА исключила Роба Диперинка из списка судей, приглашенных на чемпионат мира.

В апреле сообщалось, что один из арбитров, который должен был работать на ЧМ-2026, был задержан в Великобритании по подозрению в сексуальном насилии над подростком.

Теперь стало известно, что речь идет о Диперинке – 38-летнем судье из Нидерландов. Он должен был работать на ЧМ видеоассистентом.

The Athletic сообщает, что в конечном счете полиция закрыла дело и не выдвигала никаких обвинений, но Международная федерация футбола все равно решила, что Диперинку на турнире не место.

«Мне очень грустно, что меня ложно обвинили. Я в полной мере сотрудничал со следствием, а также сразу предоставил всю информацию ФИФА, УЕФА и Королевскому футбольному союзу Нидерландов.

Обвинения были опровергнуты, дело закрыли в течение двух недель после тщательного и полноценного расследования полиции. Я благодарен KNVB за поддержку и за то, как они разобрались с этой ситуацией. Досадно, что ФИФА решила не назначать меня на матчи чемпионата мира, я, конечно, разочарован», – сказал судья в интервью De Telegraaf.

Вместо Диперинка на ЧМ-2026 поедет Вилли Делажо, сообщает The Athletic.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
Так.
Человек полностью не виновен
Обвинения ложные
Но лишили работы и ТД
Капец.
Ответ Дядя ТУРА
У нас еще круче - девочка не родная дочь пошутила над приемным папой и типа написала на него. Его сразу взяли. Статья скажем так дикая и сидеть ему по ней лет 10 просто дико. Типа потом девочка сказала маме, что пошутила. Мать побежала к следокам и судье типа шутка и отпустите. Но чувак продолжает отбывать и случай типа не один такой. Поэтому данному чуваку просто повезло у нас Фемида не спит и карает очень больно…
Ответ T622222
Тебя ещё и минусуют, покрывая бардак и беспредел в своей стране ) Зато за критику других стран лицемерно и двулично закидывают плюсиками. Вот где жесть и дно
Удивительно, как любой человек нынче может за пару часов уничтожить твою репутацию, и ему за это ничего не будет, а на тебе клеймо насильника до конца жизни.
Ответ ОттоДракула
И на должность нормальную ни одна приличная компания теперь не пустит
Ложки нашлись, но осадочек остался
Это был 17-летний парень (17-year-old boy / teenage boy). Источники (NL Times, Metro UK и другие) прямо указывают, что обвинения касались неуместного контакта и попытки заманить в номер 17-летнего мальчика/парня.
Ответ Axl_rose
И что из того ?
Насилие или оно есть , или его нет .
Хоть хомячок
Ответ OldRedWhite
Половозрелый хомяк флиртует с неокрепшим хомячком и тащит его к себе в норку. Вполне себе повод задуматься о сотрудничестве с ним.
Теперь судья Делажо отстегнуть кому-то должен. Не то мальчику, не то кому-то повыше. Кто знает?))
О, даже самый донный либералец Спортса Дядя Тура в шоке от такого, вот уж реально чудеса творятся )
