Рэтклифф про слова о мигрантах: «Самая большая проблема не в том, прав ты или нет, а в том, что об этом вообще нельзя говорить. Как в Китае, Иране, России. Тебе велят заткнуться»

Рэтклифф про слова о мигрантах: беспокоит, что мне говорят заткнуться.

Джим Рэтклифф попытался оправдаться за слова о колонизации Великобритании мигрантами.

«Это я и мой большой рот. Я не хотел ничего разжигать, это было просто выражением обеспокоенности нагрузкой на экономику Великобритании из-за расходов на социальные пособия, которые она на самом деле не может себе позволить.

Большая часть добавленной стоимости в Великобритании создана людьми, которые сюда переехали. Чего вы не хотите, так это большого числа людей, которые приезжают и не собираются работать или вносить вклад, причем не прошедших должную проверку.

То, что тебе говорят заткнуться и извиниться, то, что об этом нельзя говорить, – вот что меня беспокоит больше всего. Это как в Китае, Иране или России, разве нет? Самая большая проблема не в том, прав ты или нет, а в том, что об этом вообще нельзя говорить.

Тебя будут поливать грязью в прессе, потому что путь никогда не бывает прямым. Очень немногие люди безупречны. Я уж точно не идеал. Поэтому на этом пути ты будешь принимать неверные решения, и главное – если ты принял неверное решение, нужно в этом признаться и как-то исправить ситуацию, а не жить с этим дальше только потому, что проще спрятаться», – сказал совладелец «Манчестер Юнайтед ».