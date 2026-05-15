Рэтклифф про слова о мигрантах: «Самая большая проблема не в том, прав ты или нет, а в том, что об этом вообще нельзя говорить. Как в Китае, Иране, России. Тебе велят заткнуться»
Джим Рэтклифф попытался оправдаться за слова о колонизации Великобритании мигрантами.
«Это я и мой большой рот. Я не хотел ничего разжигать, это было просто выражением обеспокоенности нагрузкой на экономику Великобритании из-за расходов на социальные пособия, которые она на самом деле не может себе позволить.
Большая часть добавленной стоимости в Великобритании создана людьми, которые сюда переехали. Чего вы не хотите, так это большого числа людей, которые приезжают и не собираются работать или вносить вклад, причем не прошедших должную проверку.
То, что тебе говорят заткнуться и извиниться, то, что об этом нельзя говорить, – вот что меня беспокоит больше всего. Это как в Китае, Иране или России, разве нет? Самая большая проблема не в том, прав ты или нет, а в том, что об этом вообще нельзя говорить.
Тебя будут поливать грязью в прессе, потому что путь никогда не бывает прямым. Очень немногие люди безупречны. Я уж точно не идеал. Поэтому на этом пути ты будешь принимать неверные решения, и главное – если ты принял неверное решение, нужно в этом признаться и как-то исправить ситуацию, а не жить с этим дальше только потому, что проще спрятаться», – сказал совладелец «Манчестер Юнайтед».
Все мигранты, езжайте, пожалуйста, туда!
У нас такие вот, которые ни слова по-русски не понимают, все таки не так часто встречаются. Практически все сюда приезжают работать, а не на пособии сидеть, и большинство успешно ассимилируются. Хотя свои сложности тоже есть.
И пусть лучше к нам едут Узбеки и Кыргизы, чем условные индусы и африканцы. Вон посмотрите в соц сетях, на Украину сейчас по программе ЕС начали индусов в качестве рабочей силы завозить, по 5000 за раз...
Но если вкратце, то 12 тысяч человек это те, кого задержали или вызвали на допрос за определенные действия в интернете, которые включают в себя далеко не только посты в соцсетях. А виновными из всей этой массы признаются примерно 10%. Почувствуйте разницу
Возьмём даже Англию. Да, там ЮТ и ТГ не блокируют. Зато планы по арестам за репосты перевыполняются
Это как вот с Джоан Роулинг было. И да, самое смешное, что массовый хейт каких то анонимусов, может повлиять на твою карьеру.