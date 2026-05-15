  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рэтклифф про слова о мигрантах: «Самая большая проблема не в том, прав ты или нет, а в том, что об этом вообще нельзя говорить. Как в Китае, Иране, России. Тебе велят заткнуться»
126

Рэтклифф про слова о мигрантах: «Самая большая проблема не в том, прав ты или нет, а в том, что об этом вообще нельзя говорить. Как в Китае, Иране, России. Тебе велят заткнуться»

Рэтклифф про слова о мигрантах: беспокоит, что мне говорят заткнуться.

Джим Рэтклифф попытался оправдаться за слова о колонизации Великобритании мигрантами.

«Это я и мой большой рот. Я не хотел ничего разжигать, это было просто выражением обеспокоенности нагрузкой на экономику Великобритании из-за расходов на социальные пособия, которые она на самом деле не может себе позволить. 

Большая часть добавленной стоимости в Великобритании создана людьми, которые сюда переехали. Чего вы не хотите, так это большого числа людей, которые приезжают и не собираются работать или вносить вклад, причем не прошедших должную проверку.

То, что тебе говорят заткнуться и извиниться, то, что об этом нельзя говорить, – вот что меня беспокоит больше всего. Это как в Китае, Иране или России, разве нет? Самая большая проблема не в том, прав ты или нет, а в том, что об этом вообще нельзя говорить.

Тебя будут поливать грязью в прессе, потому что путь никогда не бывает прямым. Очень немногие люди безупречны. Я уж точно не идеал. Поэтому на этом пути ты будешь принимать неверные решения, и главное – если ты принял неверное решение, нужно в этом признаться и как-то исправить ситуацию, а не жить с этим дальше только потому, что проще спрятаться», – сказал совладелец «Манчестер Юнайтед».

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?6588 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Times
Джим Рэтклифф
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoПолитика
126 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зря он про Россию так. У нас про Английских мигрантов что хочешь можно говорить.
Ответ kuzishen
Зря он про Россию так. У нас про Английских мигрантов что хочешь можно говорить.
У нас бывает, только о них и говорят.
Ответ kuzishen
Зря он про Россию так. У нас про Английских мигрантов что хочешь можно говорить.
У нас больше беспокоятся о западе, а не о России
Да, это как оскорбление чувств верующих. А почему нет оскорбления чувств неверующих? Я вот допустим не верю, и почему надо мои чувства оскорблять????
Ответ T622222
Да, это как оскорбление чувств верующих. А почему нет оскорбления чувств неверующих? Я вот допустим не верю, и почему надо мои чувства оскорблять????
нет души, нет и чувств
Ответ spolnikov
нет души, нет и чувств
Точно ))))
Разве в России запрещено говорить о мигрантах Великобритании? :)
Все мигранты, езжайте, пожалуйста, туда!
Другое интересно - сколько мы с Вами протянем приехав допустим в Афганистан!? Чисто там в шортиках с бутылкой пива? Друзей пригласим на шашлык из свинки? Устроим так сказать как у нас принято!? Почему мы там физически не сможем протянуть и недели? А здесь вон у них анклавы уже и мы типа тссссс. Надо молчать!? Так они язык не знают у меня один раз таксист у дома - право с лево перепутал я потом понял, что он просто по навигатору везет и не понимает меня…
Ответ T622222
Другое интересно - сколько мы с Вами протянем приехав допустим в Афганистан!? Чисто там в шортиках с бутылкой пива? Друзей пригласим на шашлык из свинки? Устроим так сказать как у нас принято!? Почему мы там физически не сможем протянуть и недели? А здесь вон у них анклавы уже и мы типа тссссс. Надо молчать!? Так они язык не знают у меня один раз таксист у дома - право с лево перепутал я потом понял, что он просто по навигатору везет и не понимает меня…
Комментарий скрыт
Ответ T622222
Другое интересно - сколько мы с Вами протянем приехав допустим в Афганистан!? Чисто там в шортиках с бутылкой пива? Друзей пригласим на шашлык из свинки? Устроим так сказать как у нас принято!? Почему мы там физически не сможем протянуть и недели? А здесь вон у них анклавы уже и мы типа тссссс. Надо молчать!? Так они язык не знают у меня один раз таксист у дома - право с лево перепутал я потом понял, что он просто по навигатору везет и не понимает меня…
Мне доводилось бывать в Британии, и я вам честно скажу, что у нас даже и близко того нет, что там происходит. Целые микрорайоны заселенные по нац. признаку, практически никто из живущих в них не работает и почти не говорит по-английски.
У нас такие вот, которые ни слова по-русски не понимают, все таки не так часто встречаются. Практически все сюда приезжают работать, а не на пособии сидеть, и большинство успешно ассимилируются. Хотя свои сложности тоже есть.
И пусть лучше к нам едут Узбеки и Кыргизы, чем условные индусы и африканцы. Вон посмотрите в соц сетях, на Украину сейчас по программе ЕС начали индусов в качестве рабочей силы завозить, по 5000 за раз...
Чувак из страны где буквально сажают за лайки, репосты и неправильные мнения в соцсетях приводит другие страны в пример. Как это мило.
Ответ Мощные ягодицы Азара
Чувак из страны где буквально сажают за лайки, репосты и неправильные мнения в соцсетях приводит другие страны в пример. Как это мило.
Так и у нас сажают, но не в таких масштабах конечно )
Заставляет его заткнуться Британия, а виновата...Россия. Ловко!
Ответ Ceasus
Заставляет его заткнуться Британия, а виновата...Россия. Ловко!
Комментарий скрыт
Ответ Ceasus
Заставляет его заткнуться Британия, а виновата...Россия. Ловко!
С логикой ты не дружишь, паренек )
Так то в британии 12000 человек в год арестовывают за посты в соцсетях, России такое и не снилось
Ответ sticky fingers
Так то в британии 12000 человек в год арестовывают за посты в соцсетях, России такое и не снилось
Комментарий скрыт
Ответ sticky fingers
Так то в британии 12000 человек в год арестовывают за посты в соцсетях, России такое и не снилось
ну если изучить вопрос подробнее, например, что подразумевается под словом arrest в Великобритании и вообще за какие именно действия это происходит, а так же последствия этого всего, то не сказать что у них там что-то на грани фантастики.
Но если вкратце, то 12 тысяч человек это те, кого задержали или вызвали на допрос за определенные действия в интернете, которые включают в себя далеко не только посты в соцсетях. А виновными из всей этой массы признаются примерно 10%. Почувствуйте разницу
На самом деле свобода слова есть в любой стране. Даже в Северной Кореи. Но вряд ли есть хоть одна страна, где за любое твоё слово ты потом будешь чувствовать себя свободно.
Возьмём даже Англию. Да, там ЮТ и ТГ не блокируют. Зато планы по арестам за репосты перевыполняются
Ответ Perssey
На самом деле свобода слова есть в любой стране. Даже в Северной Кореи. Но вряд ли есть хоть одна страна, где за любое твоё слово ты потом будешь чувствовать себя свободно. Возьмём даже Англию. Да, там ЮТ и ТГ не блокируют. Зато планы по арестам за репосты перевыполняются
США. Тебя может отменить общество. Но никакой реакции от властей не будет.
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
США. Тебя может отменить общество. Но никакой реакции от властей не будет.
Нууууу если ты медийный какой нибудь чувак, то наверно и отмены общества будешь очень не рад.
Это как вот с Джоан Роулинг было. И да, самое смешное, что массовый хейт каких то анонимусов, может повлиять на твою карьеру.
Как раз у нас пока еще о мигрантах говорить можно, не смотря на то, что каждый раз в этом случае либералы и совки начинают визжать о "русском фашизме" и доказывать, что средний выходец из кишлака ничем не отличается от русского.
Ответ riverman1980
Как раз у нас пока еще о мигрантах говорить можно, не смотря на то, что каждый раз в этом случае либералы и совки начинают визжать о "русском фашизме" и доказывать, что средний выходец из кишлака ничем не отличается от русского.
Самое забавное, если почитать в соцсетях комментарии мигрантов, что они думают о коренном населении, его взглядах, традициях и образе жизни - то фашизм скорее идёт от приезжих ценных специалистов.
К счастью, в России можно пока еще фигасосить мигрантов. Но по тому, как много их стало проникать в силовые ведомства, скоро может стать опасно.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Многие сотрудники «МЮ» недовольны словами Рэтклиффа про мигрантов и Британию
12 февраля, 18:59
Лидер правой партии Фарадж о словах Рэтклиффа про мигрантов: «Он прав. Миллион человек в этой стране вообще не говорит по-английски, большие районы городов изменились»
12 февраля, 18:04
«Слова Рэтклиффа – позор. Проблема не в мигрантах, а в миллиардерах, уклоняющихся от уплаты налогов». Депутат Корбин о заявлениях совладельца «МЮ»
12 февраля, 17:09
Рекомендуем
Главные новости
Арбелоа о Винисиусе и Мбаппе: «Они в топ-5 самых опасных футболистов мира. Любой клуб хотел бы подписать их»
20 минут назад
Зырянов о победе «Зенита»: «Столица российского футбола возвращается в Санкт‑Петербург. Поздравляю наших руководителей, весь город»
20 минут назад
Сперцян о 2-м месте «Краснодара»: «Очень обидно, но мы сами виноваты. Горжусь командой, которая очень выросла за три года»
26 минут назад
«Барселона» – «Бетис». Левандовски, Рафинья, Фермин, Гави и Педри в основе. Онлайн-трансляция
30 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Барса» принимает «Бетис», «Реал» в гостях обыграл «Севилью», «Атлетико» победил «Жирону», «Сосьедад» Захаряна сыграл 3:4 с «Валенсией»
30 минут назадLive
Невилл про 2-й гол «МЮ» «Ноттингему»: «Чудовищное решение, это нелепо. ВАР три минуты смотрел эпизод и ясно дал понять, что мяч нельзя засчитывать. Мбемо сыграл рукой»
34 минуты назад
Джон Кордоба: «Пенальти «Зенита» вызвал смех»
35 минут назад
Евсеев после 0:0 со «Спартаком»: «Локомотив» проиграл, но занял третье место. Поздравляю и жду какой-нибудь презент»
37 минут назад
🏆🌊 «Зенит» в 12-й раз стал чемпионом – 11 раз в России и 1 в СССР
39 минут назад
Мостовой о «Краснодаре»: «Кто возьмет на себя вину за упущенное чемпионство? Что может сделать Мусаев, если не знает, как ударить по мячу? Забей Боссели, он бы сейчас хлопал»
41 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Юран: «Спартаку» Соболев почему‑то не пригодился, а «Зениту» помогает выигрывать. Он терпел, работал, доказывал, появился шанс – он его использовал. Рад за него»
8 минут назад
Киву о скудетто «Интера»: «Трофеи – следствие работы коллектива. Нас ждет длинная ночь, и мы насладимся ею сполна, потому что заслужили»
8 минут назад
Факелы Ростральных колонн зажгли в Санкт-Петербурге в честь чемпионства «Зенита»
11 минут назадВидео
«Париж» – «ПСЖ». Сафонов, Забарный, Рамуш и Витинья в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
47 минут назад
ПСВ завершил сезон в Эредивизи с 19-очковым отрывом от 2-го места – это рекорд чемпионата
48 минут назад
МЛС. «Интер Майами» Месси встретится с «Портлендом», «Атланта» Миранчука сыграла 1:1 с «Орландо», «Канзас Сити» Шапи одолел «Остин»
50 минут назад
«Атлетико» победил «Жирону» – 1:0. Лукман забил с паса Гризманна
54 минуты назад
У Захаряна ни одного удара и желтая карточка за 57 минут с «Валенсией». Россиянин сыграл впервые с марта
55 минут назад
Газзаев о «Зените» и «Краснодаре»: «В Испании «Реал» и «Барселона» все время выигрывают, потому что лучше готовы. Борьба в РПЛ шла до последнего, распределение мест закономерно»
сегодня, 18:48
Чемпионат Италии. «Удинезе» против «Кремонезе», «Аталанта» уступила «Болонье», «Интер» и «Верона» сыграли 1:1, «Милан» одолел «Дженоа», «Ювентус» проиграл «Фиорентине»
сегодня, 18:48Live
Рекомендуем