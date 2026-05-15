Малиновский перейдет в «Трабзонспор» из «Дженоа» свободным агентом

Малиновский перейдет в «Трабзонспор» из «Дженоа».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Руслан Малиновский покинет «Дженоа» по окончании сезона и перейдет в «Трабзонспор» на правах свободного агента. Украинский полузащитник подпишет трехлетний контракт с турецким клубом.

Действующее соглашение Малиновского с «Дженоа» истекает в июне. Руслан выступает за генуэзский клуб с сезона-2023/24.

В текущем розыгрыше Серии А Малиновский провел 33 матча, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Полная статистика полузащитника доступна по ссылке .