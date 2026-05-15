Малиновский перейдет в «Трабзонспор» из «Дженоа» свободным агентом
Малиновский перейдет в «Трабзонспор» из «Дженоа».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, Руслан Малиновский покинет «Дженоа» по окончании сезона и перейдет в «Трабзонспор» на правах свободного агента. Украинский полузащитник подпишет трехлетний контракт с турецким клубом.
Действующее соглашение Малиновского с «Дженоа» истекает в июне. Руслан выступает за генуэзский клуб с сезона-2023/24.
В текущем розыгрыше Серии А Малиновский провел 33 матча, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Полная статистика полузащитника доступна по ссылке.
Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16971 голос
«Зенит» сейчас
«Спартак» тогда
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Еще бы пригодился в Дженоа на сезон точно. Жаль. Удачи в Турции.
У Руса очень крепкая карьера получилась. В Бергамо блистал, конечно.
Потрясающая живучесть у парня давно бы мог и завершить…
Как полетел...
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем