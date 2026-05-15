  • Мастури из «Динамо» Махачкала, Хедира, Межбри, Тальби и Схири – в заявке Туниса на ЧМ-2026
Мастури из «Динамо» Махачкала, Хедира, Межбри, Тальби и Схири – в заявке Туниса на ЧМ-2026

Мастури и Аннибаль Межбри поедут на ЧМ-2026 в составе сборной Туниса.

Опубликована заявка сборной Туниса на чемпионат мира.

По решению главного тренера Сабри Лямуши на ЧМ-2026 в составе североафриканской команды отправятся 26 футболистов.

В список попали:

вратари: Аймен ДаменСфаксьен»), Сабри Бен-Хессен («Этуаль дю Сахель»), Абдельмухиб Шамах («Клуб Африкэн»);

защитники: Монтассар ТальбиЛорьян»), Дилан БроннСерветт»), Али Абди («Ницца»), Ян Валери («Янг Бойз»), Мутаз Неффати («Норрчепинг»), Омар Рекик («Марибор»), Адем Арус («Касымпаша»), Раид Шихауи («Монастир»);

полузащитники: Амин Бен-Хмида («Эсперанс»), Элье Схири («Айнтрахт»), Аннибаль Межбри («Бернли»), Анис Слиман («Норвич»), Хадж Махмуд («Лугано»), Рани Хедира («Унион»), Исмаэль Гарби («Аугсбург»), Элиас Ашури («Копенгаген»), Себастьян Тунекти («Селтик»), Мортада Бен-Уаннес («Касымпаша»), Халиль Айяри («ПСЖ»);

нападающие: Элиас Саад («Ганновер»), Хазем Мастури («Динамо» Махачкала), Фирас Шауат («Клуб Африкен»), Райан Эльлуми («Ванкувер»).

Тунис на ЧМ-2026 сыграет в группе со Швецией, Японией и Нидерландами.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Тунисской федерации футбола
Тунис много раз участвовал на чемпионате мира
Но никогда ни чем не запомнился.
Соли не хватает тунцу.
Ответ Busk
Да, почему-то всегда были какие-то блеклые
Ещё одна сборная никогда не выходившая из группы. Состав тусклый
Ответ Раиль Хафизов_1116726047
У Туниса уже седьмой ЧМ. В этом веке пятый.
Ответ Максим Черкашин
И?
Ни одной звёзды и около топа
Уверенное последнее место в мощной группе.
Хазри и Абденур закончили, так совсем не на кого смотреть у Туниса.
Нужно,Евсееву,всех выпустить в старте,тогда Спартаку придёт хана.
Младший брат Сами Хедиры аж в 32 года со сборной Туниса на ЧМ поедет. Прикольно
