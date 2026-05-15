Мастури из «Динамо» Махачкала, Хедира, Межбри, Тальби и Схири – в заявке Туниса на ЧМ-2026
Опубликована заявка сборной Туниса на чемпионат мира.
По решению главного тренера Сабри Лямуши на ЧМ-2026 в составе североафриканской команды отправятся 26 футболистов.
В список попали:
– вратари: Аймен Дамен («Сфаксьен»), Сабри Бен-Хессен («Этуаль дю Сахель»), Абдельмухиб Шамах («Клуб Африкэн»);
– защитники: Монтассар Тальби («Лорьян»), Дилан Бронн («Серветт»), Али Абди («Ницца»), Ян Валери («Янг Бойз»), Мутаз Неффати («Норрчепинг»), Омар Рекик («Марибор»), Адем Арус («Касымпаша»), Раид Шихауи («Монастир»);
– полузащитники: Амин Бен-Хмида («Эсперанс»), Элье Схири («Айнтрахт»), Аннибаль Межбри («Бернли»), Анис Слиман («Норвич»), Хадж Махмуд («Лугано»), Рани Хедира («Унион»), Исмаэль Гарби («Аугсбург»), Элиас Ашури («Копенгаген»), Себастьян Тунекти («Селтик»), Мортада Бен-Уаннес («Касымпаша»), Халиль Айяри («ПСЖ»);
– нападающие: Элиас Саад («Ганновер»), Хазем Мастури («Динамо» Махачкала), Фирас Шауат («Клуб Африкен»), Райан Эльлуми («Ванкувер»).
Тунис на ЧМ-2026 сыграет в группе со Швецией, Японией и Нидерландами.
