Мастури из «Динамо» Махачкала, Хедира, Межбри, Тальби и Схири – в заявке Туниса на ЧМ-2026

Мастури и Аннибаль Межбри поедут на ЧМ-2026 в составе сборной Туниса.

Опубликована заявка сборной Туниса на чемпионат мира.

По решению главного тренера Сабри Лямуши на ЧМ-2026 в составе североафриканской команды отправятся 26 футболистов.

В список попали:

– вратари : Аймен Дамен («Сфаксьен »), Сабри Бен-Хессен («Этуаль дю Сахель»), Абдельмухиб Шамах («Клуб Африкэн»);

– защитники : Монтассар Тальби («Лорьян »), Дилан Бронн («Серветт »), Али Абди («Ницца»), Ян Валери («Янг Бойз»), Мутаз Неффати («Норрчепинг»), Омар Рекик («Марибор»), Адем Арус («Касымпаша»), Раид Шихауи («Монастир»);

– полузащитники : Амин Бен-Хмида («Эсперанс»), Элье Схири («Айнтрахт»), Аннибаль Межбри («Бернли»), Анис Слиман («Норвич»), Хадж Махмуд («Лугано»), Рани Хедира («Унион»), Исмаэль Гарби («Аугсбург»), Элиас Ашури («Копенгаген»), Себастьян Тунекти («Селтик»), Мортада Бен-Уаннес («Касымпаша»), Халиль Айяри («ПСЖ»);

– нападающие : Элиас Саад («Ганновер»), Хазем Мастури («Динамо» Махачкала), Фирас Шауат («Клуб Африкен»), Райан Эльлуми («Ванкувер»).

Тунис на ЧМ-2026 сыграет в группе со Швецией, Японией и Нидерландами.