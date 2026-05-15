Гонсало Гарсия – главная цель «Боруссии» на лето. Форвард «Реала» не против перехода, но его клуб требует 60 млн евро – больше, чем готовы платить дортмундцы

«Боруссия» хочет купить Гонсало Гарсию.

Гонсало Гарсия Торрес может переехать в Германию.

Как сообщате Ruhr24 со ссылкой на Sport1 и Bild, форвард «Реала» стал главной целью «Боруссии » на лето. Дортмундцы активизировали работу над трансфером и уже общались с игроком. Испанец допускает такой переход.

«Реал» требует за 22-летнего нападающего 60 млн евро – больше, чем немецкий клуб может себе позволить. Но есть и другие варианты, один из которых – аренда, второй – переход за 20 млн с опцией обратного выкупа за 35 млн.

Еще одна альтернатива – снижение цены, но включение в соглашение пункта, в соответствии с которым испанская команда получит значительную часть выручки от перепродажи Гонсало Гарсии (вероятно, больше 50%).

