  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гонсало Гарсия – главная цель «Боруссии» на лето. Форвард «Реала» не против перехода, но его клуб требует 60 млн евро – больше, чем готовы платить дортмундцы
39

Гонсало Гарсия – главная цель «Боруссии» на лето. Форвард «Реала» не против перехода, но его клуб требует 60 млн евро – больше, чем готовы платить дортмундцы

«Боруссия» хочет купить Гонсало Гарсию.

Гонсало Гарсия Торрес может переехать в Германию.

Как сообщате Ruhr24 со ссылкой на Sport1 и Bild, форвард «Реала» стал главной целью «Боруссии» на лето. Дортмундцы активизировали работу над трансфером и уже общались с игроком. Испанец допускает такой переход.

«Реал» требует за 22-летнего нападающего 60 млн евро – больше, чем немецкий клуб может себе позволить. Но есть и другие варианты, один из которых – аренда, второй – переход за 20 млн с опцией обратного выкупа за 35 млн.

Еще одна альтернатива – снижение цены, но включение в соглашение пункта, в соответствии с которым испанская команда получит значительную часть выручки от перепродажи Гонсало Гарсии (вероятно, больше 50%).

Подробно со статистикой форварда «Реала» можно ознакомиться здесь.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16551 голос
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Ruhr24
logoГонсало Гарсия Торрес
logoбундеслига Германия
logoЛа Лига
logoвозможные трансферы
logoденьги
logoБоруссия Дортмунд
logoРеал Мадрид
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
за такие бабки в дортмунде могут с академии сити и челси таких 10 Гарсий привезти, кто-то да заиграет
Игрок хороший, но 60 млн за игрока замены в Реале, как то многовато. Мне кажется в районе 40 нормальная цена. Трансфермаркет оценивает его в 30 млн
Ответ Михо
Игрок хороший, но 60 млн за игрока замены в Реале, как то многовато. Мне кажется в районе 40 нормальная цена. Трансфермаркет оценивает его в 30 млн
40 а почему не 50?
Бавария за такие деньги взяла Олисе, Шерки в Сити купили за 35. Какие 60 миллионов за человека, который 5-6 хороших матчей сыграл 🤣Ладно бы у него паспорт английский был и клуб АПЛ интересовался им, но Боруссию за эти деньги 5 чуквумек лучше купит
Ответ Фанат Доры Дуры
Бавария за такие деньги взяла Олисе, Шерки в Сити купили за 35. Какие 60 миллионов за человека, который 5-6 хороших матчей сыграл 🤣Ладно бы у него паспорт английский был и клуб АПЛ интересовался им, но Боруссию за эти деньги 5 чуквумек лучше купит
И по 60 каждого продаст потом 😄
Ответ Фанат Доры Дуры
Бавария за такие деньги взяла Олисе, Шерки в Сити купили за 35. Какие 60 миллионов за человека, который 5-6 хороших матчей сыграл 🤣Ладно бы у него паспорт английский был и клуб АПЛ интересовался им, но Боруссию за эти деньги 5 чуквумек лучше купит
5 чуквумек😂😂😂🤣🤣🤣
👍🏻
Ему красная цена 10 лямов да и то жирным авансом. Какие 60. Провал века для шмелей будет
за 30 можно смело оборачивать лентой и отправлять
Спасибо, но не надо.
60 миллионов за 5+1 за 28 матчей в Ла Лиге ,как-то жирно будет
Легко выстрелить и отыграть пару-тройку хороших матчей, когда на тебя играют топовые футболисты (мадрид), а что будет в Дортмунде? Гонсало кот в мешке..
60 за него чересчур много, золотая цена - 30-35.
Перес чего там съел . За игрока который три матча сыграл , требует 60 миллионов . С ним всё понятно .
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро
12 мая, 04:23
«Реал» готов продать Гонсало за 60 млн евро. «Боруссия» предложила 30 млн евро, форвард также интересен клубу из Италии (As)
27 апреля, 08:59
Рекомендуем
Главные новости
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
5 минут назадВидео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
10 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
11 минут назад
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
23 минуты назадТесты и игры
«Зенит» отправит Дурану медаль за чемпионство в РПЛ, заявил Оливейра: «Он был частью команды, внес вклад»
31 минуту назад
«Зенит» вернет Венделу 50% от суммы штрафа за опоздание на сборы, сказал Зырянов: «И он вам на эти деньги устроит отличную вечеринку!»
43 минуты назадВидео
Орлов о стиле игры «Зенита»: «Огульным критикам можно сказать одно: смотрите на табло. Вообще-то обыграли «Краснодар» на его же поле»
сегодня, 11:22
Ибрагимов из «МЮ» – в сборной России. Собрали его хайлайты в Англии
сегодня, 11:21Видео
«Динамо» предлагает Шварцу более 2 млн евро в год. ЦСКА готов платить тренеру 1,8 млн за сезон и дает неустойку меньше, чем бело-голубые (Иван Карпов)
сегодня, 11:08
«Реал» объявил об уходе Карвахаля по окончании сезона. Воспитанник взял 27 трофеев с клубом
сегодня, 11:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
17 минут назад
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
25 минут назад
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
38 минут назад
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Гендиректор «Пари НН» о вылете из РПЛ: «Мы провалили сезон, и ответственность за это лежит на всех. Что бы ни произошло, история футбола в Нижнем Новгороде не должна исчезнуть»
сегодня, 09:48
Малдера возглавил сборную Украины. Итальянец стал первым иностранным тренером в ее истории
сегодня, 09:05
Алаев о Семаке: «Семь побед в РПЛ за последние восемь лет – легенда! Остается только его поздравить»
сегодня, 08:57
Рекомендуем