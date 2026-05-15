Президент «Баварии» Хайнер: «У нас было множество поистине выдающихся вратарей, и Нойер занимает среди них особое место. Он лицо не одного, а двух поколений, пример для подражания»

Герберт Хайнер: Нойер занимает особое место среди вратарей «Баварии».

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал решение продлить контракт с 40-летним Мануэлем Нойером.

«На протяжении всей истории у «Баварии» было множество поистине выдающихся вратарей, и Мануэль Нойер занимает среди них особое место: он является лицом не одного, а целых двух поколений, а также капитаном, который служит прекрасным примером для подражания как на поле, так и за его пределами.

Мы гордимся тем, как он формировал облик этого клуба на протяжении более чем десяти лет. Так держать!» – заявил Хайнер.

