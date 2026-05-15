Президент «Баварии» Хайнер: «У нас было множество поистине выдающихся вратарей, и Нойер занимает среди них особое место. Он лицо не одного, а двух поколений, пример для подражания»
Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал решение продлить контракт с 40-летним Мануэлем Нойером.
«На протяжении всей истории у «Баварии» было множество поистине выдающихся вратарей, и Мануэль Нойер занимает среди них особое место: он является лицом не одного, а целых двух поколений, а также капитаном, который служит прекрасным примером для подражания как на поле, так и за его пределами.
Мы гордимся тем, как он формировал облик этого клуба на протяжении более чем десяти лет. Так держать!» – заявил Хайнер.
«Бавария» продлила контракты с 40-летним Нойером и 37-летним Ульрайхом до 2027 года
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Баварии»
Всё по факту, Нойер - это вратарь-первооткрыватель, первый вратарь-либеро! Легендарный мужик
Лучший вратарь в 21 веке.
