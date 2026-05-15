Гвардиола о 24-м матче на «Уэмбли» во главе «Ман Сити»: «Я разочаровался в английском футболе – они до сих пор не назвали трибуну в мою честь! Или хотя бы ложу или VIP-зону»

Пеп Гвардиола: могли бы в честь меня назвать трибуну на «Уэмбли».

На этом стадионе «Манчестер Сити» сыграет с «Челси» в финале Кубка Англии. Для тренера «горожан» это будет 24-я игра на знаменитой арене.

«Я разочаровался в английском футболе – они до сих пор не назвали трибуну в мою честь! Я был там много раз – могли бы хотя бы ложу или VIP-зону назвать [в мою честь].

Может, я еще 24 раза туда приеду. Это действительно особенное место.

Все началось в «Барселоне», когда мы выиграли первую Лигу чемпионов. Потом матч с «Юнайтед», уже в качестве тренера «Барселоны». И уже здесь, с «Сити», мы постоянно туда попадали: полуфиналы, финалы, победы, поражения, снова победы.

Они очень хорошо организовали финал [этого года]. Все сделано красиво. Газон потрясающий, надеюсь, что будет хорошая погода и что ничего не случится с болельщиками, которые будут приходить на стадион», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».