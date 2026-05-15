  • Гвардиола о 24-м матче на «Уэмбли» во главе «Ман Сити»: «Я разочаровался в английском футболе – они до сих пор не назвали трибуну в мою честь! Или хотя бы ложу или VIP-зону»
Гвардиола о 24-м матче на «Уэмбли» во главе «Ман Сити»: «Я разочаровался в английском футболе – они до сих пор не назвали трибуну в мою честь! Или хотя бы ложу или VIP-зону»

Пеп Гвардиола: могли бы в честь меня назвать трибуну на «Уэмбли».

Пеп Гвардиола пошутил на тему частых визитов на «Уэмбли».

На этом стадионе «Манчестер Сити» сыграет с «Челси» в финале Кубка Англии. Для тренера «горожан» это будет 24-я игра на знаменитой арене.

«Я разочаровался в английском футболе – они до сих пор не назвали трибуну в мою честь! Я был там много раз – могли бы хотя бы ложу или VIP-зону назвать [в мою честь].

Может, я еще 24 раза туда приеду. Это действительно особенное место.

Все началось в «Барселоне», когда мы выиграли первую Лигу чемпионов. Потом матч с «Юнайтед», уже в качестве тренера «Барселоны». И уже здесь, с «Сити», мы постоянно туда попадали: полуфиналы, финалы, победы, поражения, снова победы.

Они очень хорошо организовали финал [этого года]. Все сделано красиво. Газон потрясающий, надеюсь, что будет хорошая погода и что ничего не случится с болельщиками, которые будут приходить на стадион», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ман Сити»
Но в честь Артетки могут переименовать вратарскую, в которой гуннеры постоянно нарушают правила.
Ответ Noken
Клиника. Даже тут приплести Арсенал и Артету, у фанов Челси это видимо единственное интересное занятие в этом сезоне.
Ответ Noken
Левый угловой флажок.
Импонирует его чувство юмора. Никто из топ тренеров так свободно не шуткует
Ответ Mike Denisovs
Пооому что не ощущает давления. Руководство там молится на него, в раздевалке однозначный авторитет. Скажет чего лишнего - никто не уволит, из игроков никто не посмеет быкануть, журналисты с ним травоядны, в отличии от условного Аморима времен МЮ.
Ближе всего, наверное, Энрике по статусу в клубе сейчас.
Ответ SamArus51
Журналисты травоядны потому, что они просто школота для уровня Гвардиола, особенно на пресс конференциях Англии задают тупейшие вопросы, в основном околофутбольные
Ответ kruZ
"115 Stand".
Нужна пояснительная бригада!
Ответ Сарказм Чигура
115 финансовых нарушений Сити
Справедливое замечание! Йозеп давно это заслужил! Так же хочется отметить таких мастодонтов тренерского цеха как: Ургант Клопп, Армэн Верген, Йозе Марино естественно, и его учителя Алекса Фергюса!
Ишь чего захотел, даже названной в честь Мостового трибуны нигде нет.
В этом сезоне пришлось «пострадать», и всё таки, Сити продолжает претендовать на все внутренние трофеи. Удачи Пепу и Сити в финале
Ответ Tristan...
Должун назвал собаку в честь Пепа, это ли не признание?
Ответ Direct free kick
Жизнь преподносит сюрпризы
Молодец - красиво сказанно .
За 10 лет в Англии уже и английский юмор активно использует Пепка на прессухах))
Может титул "сэр", раз получил Саутгейт, ничего не выигрывая...
Ответ avcgloronalduMU
Здаров. Ты чё такой нервный , иди кефир выпей . Он норм пошутил . Черный англ юмор. А задело какого то тормоза со спортса.
Ответ avcgloronalduMU
Ты был пойман на отсутствии мозга
