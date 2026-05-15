Каземиро сможет сыграть с «Ноттингем Форест». Это будет последний матч бразильца за «МЮ» на «Олд Траффорд»

Каземиро готов к последнему домашнему матчу за «МЮ».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал состояние полузащитника Каземиро, пропустившего матч с «Сандерлендом» в прошлом туре из-за небольшой травмы.

Каземиро вернулся к тренировкам с командой на этой неделе и готов сыграть в домашнем матче против «Ноттингем Форест», где бразильский полузащитник сможет попрощаться с фанатами после четырех лет в составе «Манчестер Юнайтед». Игрок покинет команду по окончании сезона.

«Да, Каземиро будет доступен. Могу сказать, что с тех пор, как я познакомился с ним, он был великолепен и многое нам дал.

Я думаю, ясность ситуации помогает ему настроиться и выложиться на полную, зная, что в конце сезона все закончится.

Как я уже говорил, стоит отдать должное его подходу. У него, как и у всех нас, были взлеты и падения, но закончить так уверенно, учитывая его связь с болельщиками – это здорово», – заявил Кэррик на предматчевой пресс-конференции.