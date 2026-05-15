  • Каземиро сможет сыграть с «Ноттингем Форест». Это будет последний матч бразильца за «МЮ» на «Олд Траффорд»
Каземиро готов к последнему домашнему матчу за «МЮ».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал состояние полузащитника Каземиро, пропустившего матч с «Сандерлендом» в прошлом туре из-за небольшой травмы.

Каземиро вернулся к тренировкам с командой на этой неделе и готов сыграть в домашнем матче против «Ноттингем Форест», где бразильский полузащитник сможет попрощаться с фанатами после четырех лет в составе «Манчестер Юнайтед». Игрок покинет команду по окончании сезона.

«Да, Каземиро будет доступен. Могу сказать, что с тех пор, как я познакомился с ним, он был великолепен и многое нам дал.

Я думаю, ясность ситуации помогает ему настроиться и выложиться на полную, зная, что в конце сезона все закончится.

Как я уже говорил, стоит отдать должное его подходу. У него, как и у всех нас, были взлеты и падения, но закончить так уверенно, учитывая его связь с болельщиками – это здорово», – заявил Кэррик на предматчевой пресс-конференции.

Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
Олд Траффорд будет аплодировать стоя !!!
Безусловно, достоин оваций манчестерской публики.
В этом розыгрыше незаменим.
Без него в старте 1 очко в 4-х матчах.

Если бы не Бруну - с отрывом лучших игрок Лиги, Каземиро смело можно было давать клубную награду игрока сезона.
Легенда. Показал себя как одного из лучшего опорника современности за такие великие клубы как Реал и МЮ. Ждём в Серии А, чтобы поставить жирную точку в карьере.
В Милан к Модричу ещё на пару лет..
Так и не понял почему ему не предложили новый контракт.
ЗП высокая, если бы согласился на понижение, может и оставили бы, а он на хорошие деньги может сейчас уехать в МЛС
Ему хотели предложить, но он сказал, что не останется. Фиг знает почему, честно говоря, упустил этот момент, он еще зимой заявил, что это его последний год в МЮ.
Каземиро: «Современные игроки зациклены на статистике – 97% точных передач, но каких именно? Пасы назад. Мне нравится Бруну – он всегда пасует вперед»
13 мая, 09:00
Каземиро о Кэррике: «Полностью заслуживает должность в «МЮ» – он проделал невероятную работу, придя в середине сложного сезона. Он может стать великим тренером со временем»
6 мая, 09:15
Каземиро о Неймаре на ЧМ-2026: «Эта тема раздражает. Ему уже никому ничего не надо доказывать»
5 мая, 18:09
