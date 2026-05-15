Каземиро сможет сыграть с «Ноттингем Форест». Это будет последний матч бразильца за «МЮ» на «Олд Траффорд»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал состояние полузащитника Каземиро, пропустившего матч с «Сандерлендом» в прошлом туре из-за небольшой травмы.
Каземиро вернулся к тренировкам с командой на этой неделе и готов сыграть в домашнем матче против «Ноттингем Форест», где бразильский полузащитник сможет попрощаться с фанатами после четырех лет в составе «Манчестер Юнайтед». Игрок покинет команду по окончании сезона.
«Да, Каземиро будет доступен. Могу сказать, что с тех пор, как я познакомился с ним, он был великолепен и многое нам дал.
Я думаю, ясность ситуации помогает ему настроиться и выложиться на полную, зная, что в конце сезона все закончится.
Как я уже говорил, стоит отдать должное его подходу. У него, как и у всех нас, были взлеты и падения, но закончить так уверенно, учитывая его связь с болельщиками – это здорово», – заявил Кэррик на предматчевой пресс-конференции.
Без него в старте 1 очко в 4-х матчах.
Если бы не Бруну - с отрывом лучших игрок Лиги, Каземиро смело можно было давать клубную награду игрока сезона.