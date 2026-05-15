Мбаппе вышел к прессе по своей инициативе – «Реал» не отправлял форварда к журналистам. Просьбы прокомментировать слова Килиана застали Арбелоа врасплох

В «Реале» не знали, что Мбаппе будет общаться с прессой.

Решение Килиана Мбаппе дать резонансные комментарии после игры с «Овьедо » вызвало всеобщее удивление.

Как сообщает RMC Sport, никто не ожидал, что форвард появится в микст-зоне, поскольку в этом сезоне «Реал » перестал отправлять футболистов на разговор с журналистами после матчей «невысокого статуса». И тем более указания пообщаться с прессой не получал Мбаппе.

Француз решил высказаться по собственной инициативе. Представитель пресс-службы клуба находился рядом с ним, но не знал, о чем Килиан собирается говорить.

Подчеркивается, что и Альваро Арбелоа не знал о том, что нападающий общался со СМИ, а потому просьбы прокомментировать его заявления застали тренера врасплох.

Мбаппе о месте на скамейке: «Я на 100% в порядке, рассчитывал быть в старте, но для тренера я 4-й нападающий – после Мастантуоно, Вини и Гонсало. Я не злюсь, я должен работать лучше»

Арбелоа о словах Мбаппе: «Никогда не говорил ему, что он 4-й нападающий, он неправильно понял. Но игрок, которого не было в заявке 4 дня назад, не может сегодня быть в старте, это здравый смысл»