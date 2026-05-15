Мбаппе вышел к прессе по своей инициативе – «Реал» не отправлял форварда к журналистам. Просьбы прокомментировать слова Килиана застали Арбелоа врасплох
Решение Килиана Мбаппе дать резонансные комментарии после игры с «Овьедо» вызвало всеобщее удивление.
Как сообщает RMC Sport, никто не ожидал, что форвард появится в микст-зоне, поскольку в этом сезоне «Реал» перестал отправлять футболистов на разговор с журналистами после матчей «невысокого статуса». И тем более указания пообщаться с прессой не получал Мбаппе.
Француз решил высказаться по собственной инициативе. Представитель пресс-службы клуба находился рядом с ним, но не знал, о чем Килиан собирается говорить.
Подчеркивается, что и Альваро Арбелоа не знал о том, что нападающий общался со СМИ, а потому просьбы прокомментировать его заявления застали тренера врасплох.
Мбаппе о месте на скамейке: «Я на 100% в порядке, рассчитывал быть в старте, но для тренера я 4-й нападающий – после Мастантуоно, Вини и Гонсало. Я не злюсь, я должен работать лучше»
Арбелоа о словах Мбаппе: «Никогда не говорил ему, что он 4-й нападающий, он неправильно понял. Но игрок, которого не было в заявке 4 дня назад, не может сегодня быть в старте, это здравый смысл»
А перес и хелайфи очень жаждут владеть такой принцессой, уводить её друг у друга, демонстрировать всему миру какие они крутые владением этой всеми вожделенной вещью. Старость у такой принцессы незавидная, ибо королевой она не станет. Так и останется стареющей красавицей, которая не может смириться с потерей своего единственного актива.
Всем людям присуща доля нарциссизма, но у этих двух неизбежно нарц расстройство личности