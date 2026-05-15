  Мбаппе вышел к прессе по своей инициативе – «Реал» не отправлял форварда к журналистам. Просьбы прокомментировать слова Килиана застали Арбелоа врасплох
Мбаппе вышел к прессе по своей инициативе – «Реал» не отправлял форварда к журналистам. Просьбы прокомментировать слова Килиана застали Арбелоа врасплох

В «Реале» не знали, что Мбаппе будет общаться с прессой.

Решение Килиана Мбаппе дать резонансные комментарии после игры с «Овьедо» вызвало всеобщее удивление.

Как сообщает RMC Sport, никто не ожидал, что форвард появится в микст-зоне, поскольку в этом сезоне «Реал» перестал отправлять футболистов на разговор с журналистами после матчей «невысокого статуса». И тем более указания пообщаться с прессой не получал Мбаппе.

Француз решил высказаться по собственной инициативе. Представитель пресс-службы клуба находился рядом с ним, но не знал, о чем Килиан собирается говорить.

Подчеркивается, что и Альваро Арбелоа не знал о том, что нападающий общался со СМИ, а потому просьбы прокомментировать его заявления застали тренера врасплох.

Мбаппе о месте на скамейке: «Я на 100% в порядке, рассчитывал быть в старте, но для тренера я 4-й нападающий – после Мастантуоно, Вини и Гонсало. Я не злюсь, я должен работать лучше»

Арбелоа о словах Мбаппе: «Никогда не говорил ему, что он 4-й нападающий, он неправильно понял. Но игрок, которого не было в заявке 4 дня назад, не может сегодня быть в старте, это здравый смысл»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
Какой-то бразильский сериал с этим Реалом, интрига на интриге
Ответ Фанат Дзюбы
Клон.
Ой, то есть Крот.
Ответ Фанат Дзюбы
Злой фазандейро Перес, Эль Диктаторэ Мбаппе и рабыня Изауры Винька.:)))))))))))
Диктатор делает то, что считает нужным. Какой-то конус ему не указ
И нормально так наговорил. "Арбелоа физрук", "с Алонсо команда была лучше", "Я хочу быть центральной фигурой в клубе" итд.
Ответ <Inter>
Арбелоа еще ладно, его дни в клубе сочтены, а вот то что он накинул на партнеров с которыми ему еще играть это очень низко
Ответ Родя Раскольников
Кто-то же должен им дать понять, что они берега попутали. Винисиус ведет себя как девка плаксивая, сливает тренера, а ему потом еще и специального человека нанимают, чтобы в попу целовал. После этого сезон сливается в унитаз, а Мбаппе в прессе делают крайним, хотя пока в клубе был настоящий тренер, к нему было ноль претензий по самоотдаче. Мбаппе на это всё небось посмотрел и офигел.
Приятно наблюдать, как изнутри гниёт этот кабинетный клуб.
какая связь между Мбаппе и Реалом? француз сам по себе. его не интересуют конусы старые пердуны и прочая бразилская челядь. главное стату набить и рекорды поставить
Ответ человек-муравей человек-физрук
И вот его хотят оставить, а Винисиуса, который уже принес титулы, был одним из ключевых игроков в 2-х победных лч, хотят выгнать)
Ответ Андрей. С
А лучше бы продать обоих. Само идеально
Выглядит будто не клуб купил Мбаппе, а сосвем наоборот... Какое позорище!😀
по хорошему надо гнать Мбаппе восвояси пока не поздно, это человек который приносит неудачи
Ментально он очень напоминает кр. Мама в popu дула и вырастила парня, который никогда ни в один коллектив не вольется. Такая единственная и неповторимая принцесса.
А перес и хелайфи очень жаждут владеть такой принцессой, уводить её друг у друга, демонстрировать всему миру какие они крутые владением этой всеми вожделенной вещью. Старость у такой принцессы незавидная, ибо королевой она не станет. Так и останется стареющей красавицей, которая не может смириться с потерей своего единственного актива.
Всем людям присуща доля нарциссизма, но у этих двух неизбежно нарц расстройство личности
Нормально так у них с дисциплиной под руководством ласкового Альваро !
Стоило один раз оставить его в запасе и полилось. Вот же пакость.
Мбаппе и Арбелоа говорили до игры с «Овьедо». Форвард высказал недовольство тем, что он в запасе, тренер указал игроку на его поведение в последние недели (The Athletic)
15 мая, 12:56
Мбаппе о Пересе: «Лучший президент в мире и в истории «Реала». Люди не должны забывать, что он сделал для клуба. Надеюсь, он останется с нами как можно дольше»
15 мая, 08:25
Арбелоа о словах Мбаппе про спад «Реала» весной: «В первой половине сезона он забил гораздо больше, чем во второй»
15 мая, 04:08
