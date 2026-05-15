  • «Дуран сделал «Зенит» чемпионом, давайте скажем прямо. Он раззадорил Соболева – и тот обрел уверенность, стал забивать, именно его голы принесли титул». Гасилин о роли колумбийца
Алексей Гасилин считает, что благодаря Джону Дурану «Зенит» близок к победе в Мир РПЛ.

«Почему у Дурана не получилось? Давайте скажем прямо: Джон Дуран сделал «Зенит» чемпионом. Он внес большой вклад: раззадорил Соболева, навязал ему конкуренцию – и Александр обрел уверенность, стал забивать. Вы согласитесь, что во многом именно его голы принесли «Зениту» чемпионство.

Дуран сыграл свою роль – и еще какую. Глобально какая разница, кто принес титул: Дуран или Соболев? Если говорить о его личной игре, понятно, что он сыграл отвратительно. Думаю, вопрос мотивации – не было. Хороший футболист в прошлом, но ничего не показал.

Зато показал Соболев, и классно, что наш, русский парень вырвал себе место в составе и принес чемпионство «Зениту». Красавец!» – сказал экс-нападающий петербуржцев.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Семак создал машину по завоеванию чемпионств без игры, чисто на статистических данных. Сколько нужно пробежать, сколько нужно отдать точных пасов, сколько раз успешно вступить в единоборства, сколько раз ударить по воротам, сколько в среднем получить очков за матч. Ну и этого достаточно было, кроме прошлого сезона. Здесь была подборка, какое было отставание от 1 места у второго за прошлые годы - там 10-15 очков. В формуле Семака не было учтено, что грамотная работа с судьями на ВАРе способна дать эти 10-15 очков на дистанции. Так что чемпионская игра Краснодара - это борьба за то самое 4-5 место.
Там не только и не столько ВАР, сколько допуски по фолам. Краснодар очень фолящая команда, но им позволяют больше, чем другим, а они ещё и истерят, когда фолы свистят.
Ну , самая фолящая Балтика ( с запасом ))
Джон, говорящий с дельфинами
Отец отца Победы Зенита в Чемпионате !
Получается - дед !
Теперь уже дембель.
Так, вроде, в армии называют.
Скажем прямо, чемпионом зенит сделали Ерохин, Сергеев и Лунев
Пока что это так, но Семак может ещё сказать своё слово)
А еще Боселли и Ленини
Пусть Зенит сначала Ростову не проиграет, а там уже и про Дурана можно шутковать.
Дуран конечно футболист экстра класса по всему. Удар, техника, физические данные, всё при нём, но какой же огромный болт он положил на игру в Зените. Болтище просто.
У Дурана отсутствует сила воли. Не знаю что или кто сможет его мотивировать вернуться на прежний уровень.
Ну да. А ещё после его перехода команда разучилась забивать пенальти. Аж 3 подряд промаха в чемпионате. Тоже на Дурана запишем этот факт?
Не, это к Семаку, который говорил, что пенальти они не тренируют
Если бы все эти пенальти бил Дуран, Зенит уже был бы чемпионом
Таких футболёров нужно отправлять в места не столь отдаленные. За деньги, которые за него заплатили можно было в каком нибудь регионе несколько манежей футбольных построить и несколько полей. А в итоге всё заграницей (
Ну пусть Зенит выкупает тогда Дурана и дает ему личку в 10 миллионов евро в год,что бы он дальше сидел на банке держал в тонусе Дельфина
О, опять этот «эксперт»… так можно любой любой провальный трансфер обосновать. Например купили вот Заболотного…
Еще арендованного Кежмана можно вспомнить, но эти двое хотябы старались, а Дуран вообще играть не хотел.
Кежиан рвал и метал те полгода, забил 4 важных мяча. Этого только с Маркизио и Жерсоном сравнить можно. Зенит просто доят как лохов все, кому не лень.
Своей ленью он мотивировал?
