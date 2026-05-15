«Дуран сделал «Зенит» чемпионом, давайте скажем прямо. Он раззадорил Соболева – и тот обрел уверенность, стал забивать, именно его голы принесли титул». Гасилин о роли колумбийца

Алексей Гасилин: Дуран сделал «Зенит» чемпионом.

Алексей Гасилин считает, что благодаря Джону Дурану «Зенит» близок к победе в Мир РПЛ .

«Почему у Дурана не получилось? Давайте скажем прямо: Джон Дуран сделал «Зенит » чемпионом. Он внес большой вклад: раззадорил Соболева, навязал ему конкуренцию – и Александр обрел уверенность, стал забивать. Вы согласитесь, что во многом именно его голы принесли «Зениту» чемпионство.

Дуран сыграл свою роль – и еще какую. Глобально какая разница, кто принес титул: Дуран или Соболев? Если говорить о его личной игре, понятно, что он сыграл отвратительно. Думаю, вопрос мотивации – не было. Хороший футболист в прошлом, но ничего не показал.

Зато показал Соболев, и классно, что наш, русский парень вырвал себе место в составе и принес чемпионство «Зениту». Красавец!» – сказал экс-нападающий петербуржцев.