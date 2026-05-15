Эсекиэль Барко: «Спартак» нацелен завоевать бронзу РПЛ и Кубок России. Сейчас сосредоточены на матче с махачкалинском «Динамо»

Барко о «Спартаке»: нацелены завоевать бронзу РПЛ и Кубок России.

Полузащитник «Спартака » Эсекиэль Барко высказался о ближайших матчах клуба.

«Спартак» идет на четвертом месте в турнирной таблице Мир РПЛ и на два очка отстает от идущего третьим «Локомотива». Красно-белые на выезде встретятся с «Динамо» Махачкала в заключительном туре Премьер-лиги в воскресенье, а 24 мая сыграют с «Краснодаром » в Суперфинале Фонбет Кубка России.

– Команда находится в хорошем состоянии, сейчас мы полностью сосредоточены на предстоящем матче с махачкалинском «Динамо», сконцентрированы только на этом. Конечно, впереди у нас есть еще Суперфинал. Но сейчас мы работаем, находимся в хорошем состоянии и настроены на «Динамо».

– Может, есть смысл экономить силы в матче с «Динамо» перед Суперфиналом Кубка, чтобы не получить травму?

– Нет, у нас совершенно другой подход. Самый важный матч для нас – это предстоящий. Ближайшая игра с «Динамо», поэтому мы сейчас полностью сосредоточены на этой встрече. А дальше уже полностью сосредоточимся на кубковой игре.

Мы нацелены побеждать и там, и там – завоевать бронзу РПЛ и Кубок России, – заявил Барко.