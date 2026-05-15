  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эсекиэль Барко: «Спартак» нацелен завоевать бронзу РПЛ и Кубок России. Сейчас сосредоточены на матче с махачкалинском «Динамо»
17

Эсекиэль Барко: «Спартак» нацелен завоевать бронзу РПЛ и Кубок России. Сейчас сосредоточены на матче с махачкалинском «Динамо»

Барко о «Спартаке»: нацелены завоевать бронзу РПЛ и Кубок России.

Полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко высказался о ближайших матчах клуба.

«Спартак» идет на четвертом месте в турнирной таблице Мир РПЛ и на два очка отстает от идущего третьим «Локомотива». Красно-белые на выезде встретятся с «Динамо» Махачкала в заключительном туре Премьер-лиги в воскресенье, а 24 мая сыграют с «Краснодаром» в Суперфинале Фонбет Кубка России.

– Команда находится в хорошем состоянии, сейчас мы полностью сосредоточены на предстоящем матче с махачкалинском «Динамо», сконцентрированы только на этом. Конечно, впереди у нас есть еще Суперфинал. Но сейчас мы работаем, находимся в хорошем состоянии и настроены на «Динамо».

– Может, есть смысл экономить силы в матче с «Динамо» перед Суперфиналом Кубка, чтобы не получить травму?

– Нет, у нас совершенно другой подход. Самый важный матч для нас – это предстоящий. Ближайшая игра с «Динамо», поэтому мы сейчас полностью сосредоточены на этой встрече. А дальше уже полностью сосредоточимся на кубковой игре.

Мы нацелены побеждать и там, и там – завоевать бронзу РПЛ и Кубок России, – заявил Барко.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16966 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoЭсекиэль Барко
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
logoДинамо Махачкала
logoКраснодар
logoМатч ТВ
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Эсекиэль верим ✌
Ответ kanabeos
Эсекиэль верим ✌
Дай Бог!
Надо было крыльям не проигрывать. А сейчас уже все
Ответ Ruslan-Spartakforever
Надо было крыльям не проигрывать. А сейчас уже все
можно много игр вспомнить, где не надо было проигрывать...сейчас главное кубок и в след. сезоне не наступать на те же грабли.
Было бы хорошим окончанием этого сезона.
МахачкалинскЕм денамо
Все правильно, надо Махачкалу обыграть сначала
Меньше слов, больше дела! Идите и обыграйте Махачкалу.
Кубок надо брать это главная цель. Бронза я думаю локо уже не отдаст, но чудо бывает.
Да хлопнет ЦСКА Локо, им надо хлопнуть дверью в этом сезоне, Спартак выиграет в Махачкале и будет 3, не понимаю кто так слепо верит в локомотив, как будто с Сочи играют
много потеряли там где не должны в чемпион...на кубок реальные шансы победить...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аршавин о «Спартаке»: «Фаворит Кубка России в финале с «Краснодаром». Игра у команды вяжется, неплохо проводят весну, есть проблема с нападающими»
15 мая, 12:54
Гендиректор «Спартака» о целях на конец сезона: «Третье место и Кубок, само собой»
13 мая, 14:50
Зобнин о влиянии Карседо: «Самое главное – результат, «Спартак» вышел в финал Кубка. Если возьмем трофей, можно будет о чем-то говорить»
11 мая, 19:11
Рекомендуем
Главные новости
Защитник «Ростова» Лангович: «Пенальти «Зенита» странный. Ятимов переводит мяч на угловой – заведомо до момента, когда Миронов попал рукой»
7 минут назад
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
13 минут назад
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
23 минуты назад
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
25 минут назад
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
29 минут назад
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
44 минуты назад
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
сегодня, 12:18Видео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
сегодня, 12:13
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
сегодня, 12:12
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
сегодня, 12:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
46 минут назад
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
54 минуты назад
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
58 минут назад
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
сегодня, 12:06
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
сегодня, 11:58
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
сегодня, 11:45
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Рекомендуем