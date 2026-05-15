«Вардар» стал чемпионом Северной Македонии впервые с 2020-го и в 12-й раз в истории. Это самый титулованный клуб страны

Чемпионом Северной Македонии в этом сезоне стал «Вардар ».

Команда из Скопье сегодня одолела «Стругу» в гостях (1:0) и досрочно гарантировала себе титул.

«Вардар» завоевал титул в 12-й раз в истории и впервые с 2020 года. У него больше всего наград в стране. На втором месте идет «Шкендия-79 » – она выигрывала чемпионат пять раз.