Винисиус не против возвращения Моуринью в «Реал». Тренер «Бенфики» критиковал поведение бразильца

Винисиус готов работать с Моуринью.

Винисиус Жуниор не будет против возвращения Жозе Моуринью в «Реал ».

Сообщалось, что главный тренер «Бенфики» может возглавить мадридскую команду в ближайшее время .

The Athletic со ссылкой на источники, близкие к бразильскому игроку, сообщает, что вингер не видит проблем в том, что ему придется играть под руководством Моуринью.

После расистского скандала с участием Винисиуса и полузащитника «Бенфики» Джанлуки Престианни португальский специалист говорил , что у игрока «Реала» возникают проблемы везде, где бы он ни играл, а также критически отзывался о том, как Жуниор праздновал гол.