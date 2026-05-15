Винисиус не против возвращения Моуринью в «Реал». Тренер «Бенфики» критиковал поведение бразильца
Сообщалось, что главный тренер «Бенфики» может возглавить мадридскую команду в ближайшее время.
The Athletic со ссылкой на источники, близкие к бразильскому игроку, сообщает, что вингер не видит проблем в том, что ему придется играть под руководством Моуринью.
После расистского скандала с участием Винисиуса и полузащитника «Бенфики» Джанлуки Престианни португальский специалист говорил, что у игрока «Реала» возникают проблемы везде, где бы он ни играл, а также критически отзывался о том, как Жуниор праздновал гол.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
Да кто ты такой, чтобы быть против или за