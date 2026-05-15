  • Винисиус не против возвращения Моуринью в «Реал». Тренер «Бенфики» критиковал поведение бразильца
Винисиус не против возвращения Моуринью в «Реал». Тренер «Бенфики» критиковал поведение бразильца

Винисиус готов работать с Моуринью.

Винисиус Жуниор не будет против возвращения Жозе Моуринью в «Реал».

Сообщалось, что главный тренер «Бенфики» может возглавить мадридскую команду в ближайшее время.

The Athletic со ссылкой на источники, близкие к бразильскому игроку, сообщает, что вингер не видит проблем в том, что ему придется играть под руководством Моуринью.

После расистского скандала с участием Винисиуса и полузащитника «Бенфики» Джанлуки Престианни португальский специалист говорил, что у игрока «Реала» возникают проблемы везде, где бы он ни играл, а также критически отзывался о том, как Жуниор праздновал гол.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
Давайте ещё уборщицу спросим, кого тренером Реала взять.
Ответ Chupikovvn
Комментарий скрыт
Ответ IntoTheRainBow
Комментарий скрыт
Думаю уборшица будет умнее Вини.
Это совершенно естественно! Кто в здравом уме откажется поработать с Йозе? У меня была возможность пообщаться несколько раз с Йозе Марино, когда он был в России и во время его работы в Англии. Это яркая личность и тренер с яйцами! Винисий ус должен быть благодарен за такую возможность!
Ответ Poмaн Ротенберг
Как вы бы адаптировали Винисия Уса и Эмбаппе в составе?
Ответ Poмaн Ротенберг
Стесняюсь спросить, а вот про яйца вы как узнали?
Шьёрт побьери, бананы дома кончились! Пойду, куплю!
Надеюсь Маур его поломает через колено. Ибра и Криш прочувствовали в полную меру.
Аххахаха
Да кто ты такой, чтобы быть против или за
Заголовок а-ля спорц же. Зайди текст почитай
Ответственный за дальнейшее увольнение моура, и тот кто в доле от неустоки за увольнение видимо
Винисиус не против 😂😂😂. Куда катится футбол? 😂🤦‍♂️
Перец: Виничка, дорогой, ты не будешь сильно ругаться, если мы дядю Жозе позовём?
Ответ:Ладно, уговорили
Осталось узнать мнение диктатора Мбаппе. Если согласится, то можно назначать, а конуса на мороз
Сэра Алекса бы выписать, чтобы он бутсой по этой морде съездил. Но к сожалению он уже совсем стар.
Рядовой работник решает, кого назначить начальником производства, а не акционеры, ЦИРК.
Ну вообще аналогия слабая, как правило, работник цеха гораздо лучше соображает, что происходит, чем не пойми кем назначенный человек со стороны
очень важное мнение, конечно
Видимо, Винисиус настоящий диктатор, а не какой-то Мбаппе.
