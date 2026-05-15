Кубо, Судзуки, Ито, Эндо, Нагатомо и Томиясу – в заявке Японии на ЧМ-2026

Томиясу, Судзуки и Кубо вызваны в сборную Японии на ЧМ-2026.

Сборная Японии представила заявку на ЧМ-2026.

Тренерский штаб во главе с Хадзиме Мориясу вызвал на чемпионат 26 футболистов.

В список вошли:

вратари: Зион СудзукиПарма»), Томоки Хаякава («Касима Антлерс»), Кейсуке Осако («Санфречче Хиросима»);

защитники: Юто Нагатомо («Токио»), Сего Танигути («Сент-Труйден»), Такехиро Томиясу («Аякс»), Ко Итакура («Аякс»), Цуйоси Ватанабе («Фейеноорд»), Хироки Ито («Бавария»), Аюму Секо («Гавр»), Юкинари Сугавара («Вердер»), Дзюнносукэ Судзуки («Копенгаген»);

полузащитники: Ватару Эндо («Ливерпуль»), Даити Камада («Кристал Пэлас»), Дзюня Ито («Генк»), Рицу Доан («Айнтрахт»), Ао Танака («Лидс»), Кайсю Сано («Майнц»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»), Дайдзен Маэда («Селтик»), Юито Судзуки («Фрайбург»);

нападающие: Коки Огава (НЕК), Аясе Уэда («Фейеноорд»), Кенто Сиогаи («Вольфсбург»), Кейсуке Гото («Сент-Труйден»), Кейто Накамура («Реймс»).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Японской футбольной ассоциации
Поболею за них на ЧМ, интересный состав и играют симпатично, жаль Митома из-за травмы вылетел
И Минамино не будет(об этом давно известно но всё равно жаль)
Тренер включает родной чемпионат, только чтобы отобрать вратарей на лавку и убедиться, что Нагатомо ещё пылит
Я что то пропустил,у Митома травма?
Да, буквально на днях
ласт тур - задняя поверхность бедра
Инуи, Окадзаки, Йосида, Эндо, Танака, Хонда,Кагава - кто помнит старую гвардию самураев?
Помню! Танака ещё рекорд трансферный поставил перейдя из Портимоненсе в СА
Юто Нагатома всё ещё в строю??!!🔥 помню я в армии был когда шел ЧМ в 2010 г был, его называли японским Карлосом
Вообще некислый состав, с такими игроками самураи могут знатно пошуметь на ЧМ!
Азиаты на последних ЧМ очень дороги. Даже Германию бьют
Сборная европы
Жаль, что без Минамино. Удивительно, что нет Митомы. Ну и вечный Нагамото, он такими темпами на ЧМ-2034 ещё сыграет)
Ритсу Доан очень нравится👍, надеюсь хотя бы после ЧМ перейдёт в топ клуб , давно заслужил
За Японией интересно будет поглядеть
