Кубо, Судзуки, Ито, Эндо, Нагатомо и Томиясу – в заявке Японии на ЧМ-2026
Сборная Японии представила заявку на ЧМ-2026.
Тренерский штаб во главе с Хадзиме Мориясу вызвал на чемпионат 26 футболистов.
В список вошли:
– вратари: Зион Судзуки («Парма»), Томоки Хаякава («Касима Антлерс»), Кейсуке Осако («Санфречче Хиросима»);
– защитники: Юто Нагатомо («Токио»), Сего Танигути («Сент-Труйден»), Такехиро Томиясу («Аякс»), Ко Итакура («Аякс»), Цуйоси Ватанабе («Фейеноорд»), Хироки Ито («Бавария»), Аюму Секо («Гавр»), Юкинари Сугавара («Вердер»), Дзюнносукэ Судзуки («Копенгаген»);
– полузащитники: Ватару Эндо («Ливерпуль»), Даити Камада («Кристал Пэлас»), Дзюня Ито («Генк»), Рицу Доан («Айнтрахт»), Ао Танака («Лидс»), Кайсю Сано («Майнц»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»), Дайдзен Маэда («Селтик»), Юито Судзуки («Фрайбург»);
– нападающие: Коки Огава (НЕК), Аясе Уэда («Фейеноорд»), Кенто Сиогаи («Вольфсбург»), Кейсуке Гото («Сент-Труйден»), Кейто Накамура («Реймс»).