Кессиэ, Диалло, Бонни, Диоманде, Пепе, Ндика и Коссуну – в заявке Кот-д′Ивуара на ЧМ

Кессиэ, Пепе и Бонни вызваны в сборную Кот-д′Ивуара на ЧМ.

Сборная Кот-д′Ивуара представила заявку на ЧМ-2026

Тренерский штаб во главе с Эмерсом Фаэ вызывает на чемпионат мира 26 футболистов.

В список попали:

вратариЯхья ФофанаРизеспор»), Мохамед Коне («Шарлеруа»), Альбан Лафон («Панатинаикос»);

защитники: Эммануэль Агбаду («Бешикташ»), Клеман Акпа («Осер»), Усман Диоманде («Спортинг»), Гела Дуэ («Страсбур»), Гислен Конан («Жил Висенте»), Одилон Коссуну («Аталанта»), Эван Ндика («Рома»), Вилфрид Синго («Галатасарай»); 

полузащитники: Секо Фофана («Порту»), Парфе Гиагон («Шарлеруа»), Крист Инао Улай («Трабзонспор»), Франк Кессиэ («Аль-Ахли»), Ибрагим Сангаре («Ноттингем Форест»), Жан-Микаэль Сери («Марибор»), Симон Аденгра («Монако»), Амад Диалло («Манчестер Юнайтед»), Николя Пепе («Вильярреал»);

нападающие: Анж-Йоан Бонни («Интер»), Омар Диаките («Серкль Брюгге»), Эванн Гессан («Кристал Пэлас»), Базумана Туре («Хоффенхайм»), Элье Ваи («Ницца»), Ян Диоманде («Лейпциг»).

Сборная Кот-д′Ивуара на ЧМ сыграет в одной группе с Эквадором, Германией и Кюрасао.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Ивуарийской федерации футбола
Группа кстати неплохая, но все портит выход с 3-го места. Накидают все Кюрасао и вся недолга. Тупее выхода с 3-го места из 4-х только регламент Кубка России
Ответ ДядюнТоп
Полсостава Кюрасао в Эредивизии играет , это далеко не самая слабая сборная на чм
Состав 2010 года наверное топище. Коло Туре, Яя Туре, Калу, Жервиньо, Эбуэ, Ромарик, Диндан, Думбия ну и Дрогба.
Тогда не повезло попасть в одну группу с Бразилией и Португалией.
По именам не плохо, но вратарская позиция не особо сильна. Доржелес, Годо и Диоманде те, кто могли бы попасть в итоговую заявку, но видимо ставка идёт на опыт.
И так двое Диомандей, кто третий?
в Глазго Рейнджерс играет ещё один.
Честно говоря средненький состав
Ваи решил за Кот-д’Ивуар играть? Пропустил.
Ещё никогда не выходили из группы на ЧМ. В 2006 и 2010 попадали в очень сильные группы с двумя топ сборными. В 2014 сами виноваты, что грекам проиграли.
Сейчас должны выйти с учётом формулы турнира
Африканцам кого не вези, на что то серьезное совсем не претендуют, хотя по именам достаточно сильные
Марокко выстрелили благодаря супер игровой этике и игре от обороны
Остальные команды балаган полный с дележкой денег, власти и тд
Францию не упоминаю🙌
А если серьёзно, то как же просела сборная берега слоновой кости, в плане имён, и звёздных футболистов, мирового уроаня
Да нет, мощных много: оба Диоманде, Коссуну, Ндика, Синго, Кессиэ, Диалло, Пепе, Аденгра, Сангаре
Хороший центр обороны, нормальный центр поля. Мощные фланги атаки Ян Диоманде и Базумана Туре, а ведь есть еще Амад Диалло и Николя Пепе. И центр нап из Интера. Есть звездочки, которые могут стать звездами: Ян Диоманде, Базумана Туре, Усман Диоманде, Бонни. В целом хороший, перспективный состав.
