Кессиэ, Диалло, Бонни, Диоманде, Пепе, Ндика и Коссуну – в заявке Кот-д′Ивуара на ЧМ

Кессиэ, Пепе и Бонни вызваны в сборную Кот-д′Ивуара на ЧМ.

Сборная Кот-д′Ивуара представила заявку на ЧМ-2026

Тренерский штаб во главе с Эмерсом Фаэ вызывает на чемпионат мира 26 футболистов.

В список попали:

– вратари : Яхья Фофана («Ризеспор »), Мохамед Коне («Шарлеруа»), Альбан Лафон («Панатинаикос »);

– защитники : Эммануэль Агбаду («Бешикташ »), Клеман Акпа («Осер»), Усман Диоманде («Спортинг»), Гела Дуэ («Страсбур»), Гислен Конан («Жил Висенте»), Одилон Коссуну («Аталанта»), Эван Ндика («Рома»), Вилфрид Синго («Галатасарай»);

– полузащитники : Секо Фофана («Порту»), Парфе Гиагон («Шарлеруа»), Крист Инао Улай («Трабзонспор»), Франк Кессиэ («Аль-Ахли»), Ибрагим Сангаре («Ноттингем Форест»), Жан-Микаэль Сери («Марибор»), Симон Аденгра («Монако»), Амад Диалло («Манчестер Юнайтед»), Николя Пепе («Вильярреал»);

– нападающие : Анж-Йоан Бонни («Интер»), Омар Диаките («Серкль Брюгге»), Эванн Гессан («Кристал Пэлас»), Базумана Туре («Хоффенхайм»), Элье Ваи («Ницца»), Ян Диоманде («Лейпциг»).

Сборная Кот-д′Ивуара на ЧМ сыграет в одной группе с Эквадором, Германией и Кюрасао.