Кессиэ, Диалло, Бонни, Диоманде, Пепе, Ндика и Коссуну – в заявке Кот-д′Ивуара на ЧМ
Сборная Кот-д′Ивуара представила заявку на ЧМ-2026
Тренерский штаб во главе с Эмерсом Фаэ вызывает на чемпионат мира 26 футболистов.
В список попали:
– вратари: Яхья Фофана («Ризеспор»), Мохамед Коне («Шарлеруа»), Альбан Лафон («Панатинаикос»);
– защитники: Эммануэль Агбаду («Бешикташ»), Клеман Акпа («Осер»), Усман Диоманде («Спортинг»), Гела Дуэ («Страсбур»), Гислен Конан («Жил Висенте»), Одилон Коссуну («Аталанта»), Эван Ндика («Рома»), Вилфрид Синго («Галатасарай»);
– полузащитники: Секо Фофана («Порту»), Парфе Гиагон («Шарлеруа»), Крист Инао Улай («Трабзонспор»), Франк Кессиэ («Аль-Ахли»), Ибрагим Сангаре («Ноттингем Форест»), Жан-Микаэль Сери («Марибор»), Симон Аденгра («Монако»), Амад Диалло («Манчестер Юнайтед»), Николя Пепе («Вильярреал»);
– нападающие: Анж-Йоан Бонни («Интер»), Омар Диаките («Серкль Брюгге»), Эванн Гессан («Кристал Пэлас»), Базумана Туре («Хоффенхайм»), Элье Ваи («Ницца»), Ян Диоманде («Лейпциг»).
Сборная Кот-д′Ивуара на ЧМ сыграет в одной группе с Эквадором, Германией и Кюрасао.
Тогда не повезло попасть в одну группу с Бразилией и Португалией.
Сейчас должны выйти с учётом формулы турнира
Марокко выстрелили благодаря супер игровой этике и игре от обороны
Остальные команды балаган полный с дележкой денег, власти и тд
Францию не упоминаю🙌