Мостовой плохо спал после гола Литвинова ЦСКА: «Думал, а я забивал такие? Вспомнил – «Барсе» на «Камп Ноу»!»
«Знаешь, когда Руслан забил этот гол [ЦСКА], он, конечно, всю ночь не спал. Я, кстати, тоже плохо спал, потому что у меня в голове крутилось: «А я забивал такие мячи?»
Был похожий мяч в ворота «Барселоны», кстати, на «Камп Ноу». Причем своему вратарю, которого продали [из «Сельты» в «Барсу»] – не в свои ворота! У нас такой француз был, Ришар Дютрюэль, он у нас здорово стоял и его продали в «Барселону».
Потом, когда я ему забил, в девятку тоже, после игры сказал: «Видишь, я тебе говорил, зачем ты уходишь в «Барселону»? Будь у нас, и не пропустил бы!» – сказал экс-полузащитник «Сельты» в шоу «Царский подкаст» на ВидеоСпортсе’‘.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ВидеоСпортс’‘
Есть что вспомнить)
https://yandex.ru/video/touch/preview/15219228537534548933?