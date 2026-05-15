  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой плохо спал после гола Литвинова ЦСКА: «Думал, а я забивал такие? Вспомнил – «Барсе» на «Камп Ноу»!»
Видео
73

Мостовой плохо спал после гола Литвинова ЦСКА: «Думал, а я забивал такие? Вспомнил – «Барсе» на «Камп Ноу»!»

Мостовой плохо спал после гола Литвинова ЦСКА.

Александр Мостовой вспомнил яркий эпизод из карьеры за «Сельту».

«Знаешь, когда Руслан забил этот гол [ЦСКА], он, конечно, всю ночь не спал. Я, кстати, тоже плохо спал, потому что у меня в голове крутилось: «А я забивал такие мячи?»

Был похожий мяч в ворота «Барселоны», кстати, на «Камп Ноу». Причем своему вратарю, которого продали [из «Сельты» в «Барсу»] – не в свои ворота! У нас такой француз был, Ришар Дютрюэль, он у нас здорово стоял и его продали в «Барселону».

Потом, когда я ему забил, в девятку тоже, после игры сказал: «Видишь, я тебе говорил, зачем ты уходишь в «Барселону»? Будь у нас, и не пропустил бы!» – сказал экс-полузащитник «Сельты» в шоу «Царский подкаст» на ВидеоСпортсе’‘.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16959 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ВидеоСпортс’‘
logoБарселона
logoРуслан Литвинов
logoСельта
logoЛа Лига
видео
logoСпартак
logoЦСКА
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
Ришар Дютрюэль
73 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Никогда не упустит момента себя любимого вспомнить 🤣🤣🤣
Ответ Юлия Закаблукова
Никогда не упустит момента себя любимого вспомнить 🤣🤣🤣
20 лет на самом высоком уровне, как-никак)
Есть что вспомнить)
Ответ Юлия Закаблукова
Никогда не упустит момента себя любимого вспомнить 🤣🤣🤣
Так его спросили же. Прямо в новости видео.
Я был в ударе, я был сумасшедший игрок, я мячом штангу перешибал. Мне вешали на правую ногу гирю, на левую – фотоаппарат. Я дыханием убивал. У меня двух ребер нет – это игра с англичанами. А здесь у меня что должно быть – нету. Откусил гад-вратарь. Меня все хотели вывести из себя. Я кусался, я калечил, играл левой, правой, сухой лист. Давно ли я в футболе?
Ответ Владимир Данилов
Я был в ударе, я был сумасшедший игрок, я мячом штангу перешибал. Мне вешали на правую ногу гирю, на левую – фотоаппарат. Я дыханием убивал. У меня двух ребер нет – это игра с англичанами. А здесь у меня что должно быть – нету. Откусил гад-вратарь. Меня все хотели вывести из себя. Я кусался, я калечил, играл левой, правой, сухой лист. Давно ли я в футболе?
Принимаю на голову...это кирпич! ....ФПЫЛЬ!
Ответ Владимир Данилов
Я был в ударе, я был сумасшедший игрок, я мячом штангу перешибал. Мне вешали на правую ногу гирю, на левую – фотоаппарат. Я дыханием убивал. У меня двух ребер нет – это игра с англичанами. А здесь у меня что должно быть – нету. Откусил гад-вратарь. Меня все хотели вывести из себя. Я кусался, я калечил, играл левой, правой, сухой лист. Давно ли я в футболе?
Это очень смешно)
Ну если футбольные люди ночь не спят после хороших матчей, то сколько ночей они не спят после назначения Абаскаля...
Ответ Bartez1986
Ну если футбольные люди ночь не спят после хороших матчей, то сколько ночей они не спят после назначения Абаскаля...
Я зачем то посмотрел этот подкаст. Мостовой молодец, и Тедеско упоминали, и Абаскаля упоминали, он сдержался и не начал говорить:"ну какие они тренеры", вроде как даже на рассказ Литвинова про то как Тедеско его к основе подводил похвалил его разок
Да хорош вам. Царь с юморком все говорит. Нормальный он тип. Был бы скучным, про него уже забыли бы. А так везде потихоньку тусуется и пишут о нем. Деньги зарабатывает на этом наверняка. Так что хз че так хейтят Моста
Ответ noyneim
Да хорош вам. Царь с юморком все говорит. Нормальный он тип. Был бы скучным, про него уже забыли бы. А так везде потихоньку тусуется и пишут о нем. Деньги зарабатывает на этом наверняка. Так что хз че так хейтят Моста
Потому что он говорит херню?
Ответ noyneim
Да хорош вам. Царь с юморком все говорит. Нормальный он тип. Был бы скучным, про него уже забыли бы. А так везде потихоньку тусуется и пишут о нем. Деньги зарабатывает на этом наверняка. Так что хз че так хейтят Моста
А это не футбольные люди хейтят, завистники, они просто в футболе ничего не понимают.
Бедняга, я теперь понимаю, почему он такой, он же вообще не спит, учитывая, сколько голов до сих пор забивается не им.
Ну Царь так-то тоже был мастак голы забивать.
https://yandex.ru/video/touch/preview/15219228537534548933?
Ответ Добрый Мухомор
Ну Царь так-то тоже был мастак голы забивать. https://yandex.ru/video/touch/preview/15219228537534548933?
Некоторые вообще крутейшие голы
Да кайф, без Мостового уже скучно на Спортс заходить)
Блин,а на видео и в общение выглядит здравомыслящим человеком,тогда уж и в эфирах нужно соответствовать своему образу
Тяжело живётся людям, которые не умеют радоваться за других
Хорошо видно, что Мост - нормальный
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пророк в «Спартаке» – вратарь Довбня предсказывает голы и промахи. Дмитриев подтвердил во флэше на ВидеоСпортсе’‘
14 мая, 15:12ВидеоСпортс"
Рекомендуем
Главные новости
Защитник «Ростова» Лангович: «Пенальти «Зенита» странный. Ятимов переводит мяч на угловой – заведомо до момента, когда Миронов попал рукой»
6 минут назад
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
12 минут назад
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
22 минуты назад
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
24 минуты назад
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
28 минут назад
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
43 минуты назад
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
сегодня, 12:18Видео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
сегодня, 12:13
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
сегодня, 12:12
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
сегодня, 12:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
45 минут назад
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
53 минуты назад
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
57 минут назад
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
сегодня, 12:06
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
сегодня, 11:58
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
сегодня, 11:45
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Рекомендуем