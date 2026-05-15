Мостовой плохо спал после гола Литвинова ЦСКА: «Думал, а я забивал такие? Вспомнил – «Барсе» на «Камп Ноу»!»

Мостовой плохо спал после гола Литвинова ЦСКА.

Александр Мостовой вспомнил яркий эпизод из карьеры за «Сельту».

«Знаешь, когда Руслан забил этот гол [ЦСКА], он, конечно, всю ночь не спал. Я, кстати, тоже плохо спал, потому что у меня в голове крутилось: «А я забивал такие мячи?»

Был похожий мяч в ворота «Барселоны», кстати, на «Камп Ноу». Причем своему вратарю, которого продали [из «Сельты» в «Барсу»] – не в свои ворота! У нас такой француз был, Ришар Дютрюэль, он у нас здорово стоял и его продали в «Барселону».

Потом, когда я ему забил, в девятку тоже, после игры сказал: «Видишь, я тебе говорил, зачем ты уходишь в «Барселону»? Будь у нас, и не пропустил бы!» – сказал экс-полузащитник «Сельты» в шоу «Царский подкаст» на ВидеоСпортсе’‘ .