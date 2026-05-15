Талалаев о «Балтике»: «Научились кататься на детском велосипеде – и нас толкнули на спортивную трассу, РПЛ. По ходу сезона открутили пару колес, другие детали. Тяжело рулить без руля»

Талалаев сравнил «Балтику» с велосипедом: тяжело рулить без руля.

– Перед одним из матчей вы сравнили «Балтику» с велосипедом. Раскроете метафору?

– Мы успешно научились кататься на детском велосипеде. И нас толкнули на спортивную трассу – РПЛ – на том же велосипеде. По ходу сезона нам открутили пару колес. Устойчивости это не добавило, но мы продолжили соревноваться. Затем у нас отвалилось еще несколько достаточно серьезных запчастей. Очень тяжело рулить без руля.

– Не хотелось бы, чтобы летом, пока велосипед будет стоять в гараже, забрали еще парочку запчастей.

– Пока что я не слышал от руководства конкретных задач на следующий сезон. Они будут формироваться исходя из того, что мы будем иметь. На данный момент мы имеем уверенных в себе футболистов, попробовавших и знающих, что такое Премьер-лига, ставших мудрее, лучше, но и старше, – сказал главный тренер «Балтики».