  Талалаев о «Балтике»: «Научились кататься на детском велосипеде – и нас толкнули на спортивную трассу, РПЛ. По ходу сезона открутили пару колес, другие детали. Тяжело рулить без руля»
Талалаев о «Балтике»: «Научились кататься на детском велосипеде – и нас толкнули на спортивную трассу, РПЛ. По ходу сезона открутили пару колес, другие детали. Тяжело рулить без руля»

– Перед одним из матчей вы сравнили «Балтику» с велосипедом. Раскроете метафору?

– Мы успешно научились кататься на детском велосипеде. И нас толкнули на спортивную трассу – РПЛ – на том же велосипеде. По ходу сезона нам открутили пару колес. Устойчивости это не добавило, но мы продолжили соревноваться. Затем у нас отвалилось еще несколько достаточно серьезных запчастей. Очень тяжело рулить без руля.

– Не хотелось бы, чтобы летом, пока велосипед будет стоять в гараже, забрали еще парочку запчастей.

– Пока что я не слышал от руководства конкретных задач на следующий сезон. Они будут формироваться исходя из того, что мы будем иметь. На данный момент мы имеем уверенных в себе футболистов, попробовавших и знающих, что такое Премьер-лига, ставших мудрее, лучше, но и старше, – сказал главный тренер «Балтики».

Талалаев велик!
Ответ Ллб
Трехколесный. ))
Ответ Django Joker
Тогда уж четырехколесный.
"– Пока что я не слышал от руководства конкретных задач на следующий сезон. Они будут формироваться исходя из того, что мы будем иметь. "
Ну это понятно, от Ростеха можно ждать всякого. Тульский Арсенал не даст соврать. Но сильно сомневаюсь что взвинтят в нынешнее время бюджет, точнее практически исключаю. Отлично будет если при той же поддержке Балтика останется. Ну и тогда трансферы это таланты искать среди молодёжи, свободные агенты и покупок максимум на 3-4 млн. евро в лице 2-3 игроков в качестве точечных усилений. Не верю я в то что Ростех намерен тут строить подобие Зенита, тут уровень Рубина это лютый максимум. Да и время чё-то не из тучных.
Ответ Balt
Насчёт Тулы и Калининграда: ситуации разные. В Арсенале это был не генеральный спонсор, как сейчас в Балтике + как я понял один из основных заводов находится именно там, в Калининграде. Поэтому будем надеяться что футбол в Калининграде надолго.
Ответ ne4sp
Зато в КС был ген спонсором, который оставил клуб в долгах, ростех - самая мразотная контора в РФ
Главное не ездить без седла сезон
Открутили пару колес, но продолжили соревноваться.
Сколько же колёс у Талалаева?
Ответ Ильдар М
Он же сказал - детский велосипед, значит три.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Это что-то на голландском!
То-то он злой такой…. Без сиденья на велосипеде ездить.
Почти весь чемпионат их действительно убивали судьи, им очень не везло на последних минутах, со штангами и перекладинами. Но когда ты всё время строишь из себя жертву, как Талалаев, то и будешь притягивать неудачи
Хочешь, чтобы тебя ненавидели автомобилисты и пешеходы? Купи себе велосипед!
Над ним сгущается облако пафоса)Как Южном Парке.
Ну как бы тренер и должен быть рулевым команды
В цирке на одном колесе без руля и сиденья катаются. С красным носом. Ещё и жонглируют.
