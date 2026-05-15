Вахания перед матчем с «Зенитом»: «Понимаем его влияние на чемпионскую гонку, каждому клубу хочется оставить в ней след. Но «Ростов» хочет побеждать»

Вахания о матче с «Зенитом»: понимаем его значение, но «Ростов» хочет побеждать.

Защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал приближающуюся игру РПЛ с «Зенитом», в которой клуб из Санкт-Петербурга может официально оформить чемпионство.

– Вы можете напрямую повлиять на исход чемпионской гонки. Держишь в голове, что можешь сделать чемпионом свой будущий клуб?

– Конечно, понимаем значение этого матча и то, что он влияет на чемпионскую гонку. Думаю, каждому клубу хочется оставить в ней свой след. Но выходим играть за «Ростов» и зарабатывать очки, потому что это нужно нам, а не кому-то еще. Мы – «Ростов», хотим побеждать, – сказал Вахания.

Воспитанник «Зенита» Вахания покинет «Ростов» по окончании сезона и перейдет в «Краснодар».