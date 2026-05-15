  • Вахания перед матчем с «Зенитом»: «Понимаем его влияние на чемпионскую гонку, каждому клубу хочется оставить в ней след. Но «Ростов» хочет побеждать»
44

Вахания перед матчем с «Зенитом»: «Понимаем его влияние на чемпионскую гонку, каждому клубу хочется оставить в ней след. Но «Ростов» хочет побеждать»

Защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал приближающуюся игру РПЛ с «Зенитом», в которой клуб из Санкт-Петербурга может официально оформить чемпионство.

– Вы можете напрямую повлиять на исход чемпионской гонки. Держишь в голове, что можешь сделать чемпионом свой будущий клуб?

– Конечно, понимаем значение этого матча и то, что он влияет на чемпионскую гонку. Думаю, каждому клубу хочется оставить в ней свой след. Но выходим играть за «Ростов» и зарабатывать очки, потому что это нужно нам, а не кому-то еще. Мы – «Ростов», хотим побеждать, – сказал Вахания.

Воспитанник «Зенита» Вахания покинет «Ростов» по окончании сезона и перейдет в «Краснодар».

Интересно, а почему не слышно около Оренбурга, его игроков, что они готовы играть на победу с Краснодаром? Почему-то только Ростов накручивают.
там уже записали Краснодару 3 очка, не актуально
Комментарий удален модератором
Товарищи, а почему на Спортсе не пишут про Оренбург, который тоже хочет забрать очки у Краснодара в последнем туре, ведь это тоже очень интересно …?! Ждём тоже таких интервью про победу только Оренбурга !!!
Это не по повесточке. Очевидно же.
Про какие «очки Ростову нужны», он говорит … ?! Очки Ростову в таблице вообще не нужны, они уже гарантировали себе место в РПЛ, им ничего не надо, они в любом исходе матча останутся на том же месте. Товарищ, просто бессовестно обманывает публику. Чистая болтовня и показуха перед журналистами.
А что ему ещё говорить? Очки Ростову не очень нужны, Зениту важнее?
Да
В данном матче очки Ростову не нужны, ни ниже ни выше они не поднимутся, ломаться перед отпуском, а кому-то перед переходом в другой клуб чтобы что?Но лёгкой игры не жду, это футбол, может произойти всякое.
У Ростова финансовое положение не очень, им надо будет продавать игроков...здоровых игроков.
У игроков есть бонусы за победы и голы. Они играют чтобы зарабатывать деньги и репутацию. Никто себя жалеть не будет.
Комментарий удален пользователем
Аналогично презираем ряженных ростовских лицемеров-троллей))
Вот у кого-то подгорает аж с телефона дым идёт, а я подумал, что у меня телефон греется.
Тут кто-то правильную вещь написал- Ростов все свои задачи выполнил, при любом раскладе останутся на 10-м месте, а значит будут спокойны и расслаблены, могут просто в удовольствие поиграть в футбол. Так что вообще не ожидаю легкого матча для Зенита
