  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселона» может подать в суд на Переса, Арбелоа и других членов «Реала» после заявлений о коррупции и краже титулов. Идет проработка юридических мер
91

«Барселона» может подать в суд на Переса, Арбелоа и других членов «Реала» после заявлений о коррупции и краже титулов. Идет проработка юридических мер

«Барселона» собирается подать в суд после слов Переса и Арбелоа.

«Барселона» может пойти в суд после заявлений представителей «Реала».

Mundo Deportivo утверждает, что юридический отдел «блауграны» изучает заявления Флорентино Переса и других членов мадридского клуба (в том числе Альваро Арбелоа) о систематической коррупции и краже титулов и завершает подготовку потенциального иска.

После того как юридическая служба предложит конкретные меры, окончательное решение об их реализации примет руководство.

Ассоциация судей Испании требует начать против Переса дисциплинарное разбирательство из-за слов президента «Реала» о систематической коррупции и краже титулов

Перес о суде по делу Негрейры: «Барса» платила более двух десятилетий, это системная коррупция. «Реал» единственным подал официальную жалобу – Ла Лига тоже вовлечена в это, но молчит»

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16954 голоса
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoпроисшествия
logoФлорентино Перес
logoАльваро Арбелоа
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
91 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
И правильно сделают. Старый дед с деменцией совсем берега попутал.
Ответ KirillXX
И правильно сделают. Старый дед с деменцией совсем берега попутал.
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Выводы с чего такие?
Судя по частоте твоих комментариев это ты здесь подрабатываешь 😂
Перес как старый Чайник, свистит на весь район)))
Ответ прощай Роналду
Перес как старый Чайник, свистит на весь район)))
Так вот че он чупапимунянь скупает - просто шоколад к чаю берёт😊
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Так вот че он чупапимунянь скупает - просто шоколад к чаю берёт😊
Именно🤣
Ждем их в базе "Каталонца"
Ответ Никита Фалимонов
Ждем их в базе "Каталонца"
Там Головин, по-любому есть
Давно пора засудить полоумного деда и всю его мадридскую шайку. Говорят много, доказательств нет - пора ответить за слова.
Ответ JURAVLI
Давно пора засудить полоумного деда и всю его мадридскую шайку. Говорят много, доказательств нет - пора ответить за слова.
Это всё понятно, а платили-то за что?
Ответ qwaza
Это всё понятно, а платили-то за что?
опережу барсафанов. Платили за отчёты🤡 А почему другие клубы не платили судьям за отчёты? А можно вообще увидеть содержание отчётов и доказательства их подлинности?
Никогда бы не подумал, что Барселона принесет куда больше пользы для Реала, чем нынешнее неадекватное руководство и конус, который притворяется тренером. Надеюсь, что Барса действительно это сделает и уничтожит этих двух персонажей
Ответ ShamilK
Никогда бы не подумал, что Барселона принесет куда больше пользы для Реала, чем нынешнее неадекватное руководство и конус, который притворяется тренером. Надеюсь, что Барса действительно это сделает и уничтожит этих двух персонажей
Я, кстати. не уверен, что Арбелоа совсем бездарный тренер. При других обстоятельствах из него может и вышел бы толк. Но в Реале Перес поставил ему другую задачу - не тренировать, а лизать задницу Винисиусу. Понятно, что это роль козла отпущения
Ответ ShamilK
Никогда бы не подумал, что Барселона принесет куда больше пользы для Реала, чем нынешнее неадекватное руководство и конус, который притворяется тренером. Надеюсь, что Барса действительно это сделает и уничтожит этих двух персонажей
Комментарий скрыт
что значит может? должна подать. но смысла нет. перец не только футбольных судей покупает
Ответ человек-муравей человек-физрук
что значит может? должна подать. но смысла нет. перец не только футбольных судей покупает
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
ты о чем малой. доказательство чего? то что старый пердун нес на сборище мадридской челяди не слышал? так записи есть
Я думаю Атлетико готов занять место РМ в Испании, а РМ пусть отчаливает
Была темная промозглая ночь. Дождь лил как из ведра. Из за угла показалась группа людей в гранатово-синих плащах. В их руках хищно посверкивали отмычки. "Вы куда?" - спросил одинокий прохожий. "В офис Реала красть титулы" - выдохнул рано полысевший мужичек.
Ответ Антоша Спирин
Была темная промозглая ночь. Дождь лил как из ведра. Из за угла показалась группа людей в гранатово-синих плащах. В их руках хищно посверкивали отмычки. "Вы куда?" - спросил одинокий прохожий. "В офис Реала красть титулы" - выдохнул рано полысевший мужичек.
"вам не туда! Они у Переса в спальне!" - подсказал прохожий
Правильно, так их
Надеюсь засудят этих чертей, надоели оскорблять всех и вся...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ассоциация судей Испании требует начать против Переса дисциплинарное разбирательство из-за слов президента «Реала» о систематической коррупции и краже титулов
15 мая, 09:33
Рекомендуем
Главные новости
Защитник «Ростова» Лангович: «Пенальти «Зенита» странный. Ятимов переводит мяч на угловой – заведомо до момента, когда Миронов попал рукой»
6 минут назад
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
12 минут назад
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
22 минуты назад
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
24 минуты назад
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
28 минут назад
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
43 минуты назад
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
сегодня, 12:18Видео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
сегодня, 12:13
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
сегодня, 12:12
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
сегодня, 12:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
45 минут назад
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
53 минуты назад
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
57 минут назад
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
сегодня, 12:06
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
сегодня, 11:58
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
сегодня, 11:45
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Рекомендуем