«Барселона» может подать в суд на Переса, Арбелоа и других членов «Реала» после заявлений о коррупции и краже титулов. Идет проработка юридических мер

«Барселона» собирается подать в суд после слов Переса и Арбелоа.

«Барселона » может пойти в суд после заявлений представителей «Реала».

Mundo Deportivo утверждает, что юридический отдел «блауграны» изучает заявления Флорентино Переса и других членов мадридского клуба (в том числе Альваро Арбелоа ) о систематической коррупции и краже титулов и завершает подготовку потенциального иска.

После того как юридическая служба предложит конкретные меры, окончательное решение об их реализации примет руководство.

Ассоциация судей Испании требует начать против Переса дисциплинарное разбирательство из-за слов президента «Реала» о систематической коррупции и краже титулов

Перес о суде по делу Негрейры: «Барса» платила более двух десятилетий, это системная коррупция. «Реал» единственным подал официальную жалобу – Ла Лига тоже вовлечена в это, но молчит»