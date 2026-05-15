«Бавария» продлила контракты с 40-летним Нойером и 37-летним Ульрайхом до 2027 года

Нойер и Ульрайх остаются в «Баварии» до 2027-го.

Два ветерана «Баварии» продлили контракты с клубом.

Мюнхенцы объявили о заключении новых договоров с 40-летним Мануэлем Нойером и 37-летним Свеном Ульрайхом . Срок одинаковый в обоих случаях – до лета 2027 года.

Нойер в этом сезоне провел 21 матч в Бундеслиге и пропустил 19 мячей. На счету Ульрайха одна игра и один пропущенный гол.