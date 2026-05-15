43

«Бавария» продлила контракты с 40-летним Нойером и 37-летним Ульрайхом до 2027 года

Мюнхенцы объявили о заключении новых договоров с 40-летним Мануэлем Нойером и 37-летним Свеном Ульрайхом. Срок одинаковый в обоих случаях – до лета 2027 года.

Нойер в этом сезоне провел 21 матч в Бундеслиге и пропустил 19 мячей. На счету Ульрайха одна игра и один пропущенный гол.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Баварии»
ну на перспективу так сказать ...
Есть основной опытный вратарь Мануэль и молодой подающий надежды Ульрайх, а какого-нибудь ветерана третьим они не хотят взять? Вот Зеп Майер вроде свободен)
Майер, кстати, жив-здоров, в гольф регулярно играет...если что, может и в рамку встать
Нойер батяня, держит порядок, излучает уверенность и непоколебимость, даже если косячит. Таклй игрок нужен команде.
Хорошая шутка
Нужен, но как второй вратарь, а не первый.
Что бы еще так выносил , как с реалом))) в первой игре с псж вообще ничего не потащил. 0.
Нойер - легенда! Руководители клуба молодцы!
Да, только почему они так не поступили с Мюллером?
Мюллер полевой и уже не тянул возможно по физике, а Нойер вратарь, ему проще
С Нойером всё понятно. Ульрайх тут каким боком? В 30 то не тянул уровень дублёра топ клуба. Они его в 37 опять продлили. Безнадёга.
Ну он теперь не дублер а третий вратарь, скорее для тренировок
Нойер , конечно , легендарный кипер.
Эх начинаю копить на билет в Германию и в частности на мтчи Баварии.Увидеть легенду нужно.В первом матче с Вардридом и во втором с Псж отлично отыграл.Удачи Ману.
Удачи молодым.
С 77летним Нойрайхом.
40-летний Нойер включен в предварительную заявку Германии на ЧМ-2026. Возвращение вратаря в сборную «вполне возможно» (Флориан Плеттенберг)
14 мая, 17:22
«Бавария» и 40-летний Нойер согласовали контракт до 2027 года. Подпишут до матча с «Кельном»
13 мая, 08:14
40-летний Нойер может поехать на ЧМ-2026 – есть все больше признаков, что в сборной Германии эта тема активно обсуждается (Kicker)
12 мая, 20:35
