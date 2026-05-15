  • Владимир Пономарев: «У нас говно, а не полузащитники. Без международных турниров уровень еще упадет. Надо действовать политически – тыкать сволочей носом, чтобы знали, кто такие русские»
Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал уровень российского футбола.

«Уровень нашего футбола слабенький. Мы допустили всяких сволочей-иностранцев, которые приезжают сюда зарабатывать деньги любыми путями, а наши ребята сидят. Наши ребята сначала хотят играть в футбол, а потом деньги зарабатывать, а эти – наоборот.

Вот кого набирать в сборную? Карпин взял Облякова, Кисляка и Баринова – они никакие. Они в наше время только за дубль играли бы. А все ими восхищаются: «Обляков сделал пас левой ногой один раз! Кисляк очень хорошо подал!» Елки-палки, зачем такие глупости говорить? Они должны пахать как Папа Карло. Англичане говорят: покажите своих полузащитников, и мы скажем, что у вас за команда. А у нас говно, а не полузащитники.

Без международных турниров уровень становится еще хуже – нет никакой практики. Играем с островами Зеленого Мыса – это абсурд! Разве так можно? Наоборот, растренируешься с такими соперниками.

Если нас и дальше не будут возвращать в международные турниры, то уровень нашего футбола упадет еще сильнее. Надо действовать политически – тыкать этих сволочей и паразитов носом во все дела, чтобы они знали, кто такие русские. Думаю, доживем до нашего возвращения. Когда СВО закончится, тогда все и встанет на свои места», – сказал Пономарев. 

Пономарев опять целый день захватывал Финляндию без закуски
Ответ Папа Футбола
Мне кажется он шеф редактор канала Медведева
Ответ Дядя ТУРА
Там где Медведев учился, Пономарев преподовал
Надо действовать политически – тыкать этих сволочей и паразитов носом во все дела, чтобы они знали, кто такие русские.

План надежный как российские часы
Ответ Yogurt4Panda
Интересно а кого он сволочами назвал и паразитами?
Ответ Yogurt4Panda
)))
Если я правильно понял, то надо больше матчей с этими тварями
Ответ Валентин и ыч
Чтобы показать кто такие русские?)))
Ответ Валентин и ыч
И тыкать их в наших полузащитников
Интересное заключение. Не хотят с нами играть, надо их носом потыкать, и сразу захотят.
Ответ Tallos
Возможно, ему знакома методика приучения котов к лотку. И он предлагает использовать ее на людях).
Ответ agentkuper
Правда в том, что это и с котами не работает
Дед перешел от дешевого повидла к более забористым эпитетам
Пономарев про географию: "Когда СВО закончится, тогда все и встанет на свои места»

Пономарев про гостеприимство: "тыкать этих сволочей и паразитов носом во все дела, чтобы они знали, кто такие русские!"
Ну, за русских!
Даже не знаю служит ли это оправданием, но человеку так то 86лет, в этом возрасте рассуждать такими понятиями как "наши полузащитники говно" как то не солидно(даже если это по его мнению так)
С другой стороны человеку 86 лет зачем все постоянно спрашивают его аналитику, зачем журналисты так настойчиво его спрашивают?
Человек футбольный, уважаемый, но сомневаюсь что он силен в современной аналитике футбола
Ответ Forza14Viola
Возраст не оправдание. Люди в плюс минус таком возрасте целыми странами руководят. И в некоторых считаются, даже, незаменимыми.
Ответ Forza14Viola
Нет, не служит. Он и раньше подобные бредни высказывал. Тому же Семину 79 исполнилось. Он в полном адеквате, приходит на аналитические студии в окно. Адвокату 80, он тренирует ещё. Симонян до последних дней сохранял рассудок и таки
Ты сам старый , на говно изошелся. Возраст пришел без мудрости
Елки-палки, зачем такие глупость говорить?
Пономарев про Игдисамова: «Этому молодому мальчику давать шанс не стоит. ЦСКА – очень именитая команда, его назначение – риск. Нужен более авторитетный специалист»
14 мая, 14:59
Пономарев о Кисляке: «Не нужно ему уходить сейчас в «ПСЖ», он и у нас не блещет. Матвею надо в ЦСКА еще пару лет поиграть, а то сядет на лавку и пропадет, как Чалов»
13 мая, 17:37
Пономарев о тренере для ЦСКА: «Талалаев – категорически исключено, он часто ведет себя неправильно. Иностранцы приходят в РПЛ только ради денег. Я за Игнашевича»
13 мая, 16:20
Пономарев о женщинах-директорах: «Абсолютно нормально, если в России так будет – была же Смородская президентом «Локо». Женщины более честные и принципиальные»
13 мая, 14:26
Пономарев про 10 000 рублей ветеранам на 9 мая: «Это позор, ничто, неприлично даже обсуждать, курицу в магазине купить – и все. Должно быть минимум 100 000, на лекарства 20 000 уходит»
9 мая, 16:34
Защитник «Ростова» Лангович: «Пенальти «Зенита» странный. Ятимов переводит мяч на угловой – заведомо до момента, когда Миронов попал рукой»
5 минут назад
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
11 минут назад
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
21 минуту назад
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
23 минуты назад
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
27 минут назад
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
42 минуты назад
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
сегодня, 12:18Видео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
сегодня, 12:13
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
сегодня, 12:12
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
сегодня, 12:00Тесты и игры
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
44 минуты назад
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
53 минуты назад
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
56 минут назад
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
сегодня, 12:06
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
сегодня, 11:58
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
сегодня, 11:45
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Рекомендуем