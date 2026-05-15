Владимир Пономарев: «У нас говно, а не полузащитники. Без международных турниров уровень еще упадет. Надо действовать политически – тыкать сволочей носом, чтобы знали, кто такие русские»

Пономарев: у нас говно, а не полузащитники.

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал уровень российского футбола.

«Уровень нашего футбола слабенький. Мы допустили всяких сволочей-иностранцев, которые приезжают сюда зарабатывать деньги любыми путями, а наши ребята сидят. Наши ребята сначала хотят играть в футбол, а потом деньги зарабатывать, а эти – наоборот.

Вот кого набирать в сборную? Карпин взял Облякова , Кисляка и Баринова – они никакие. Они в наше время только за дубль играли бы. А все ими восхищаются: «Обляков сделал пас левой ногой один раз! Кисляк очень хорошо подал!» Елки-палки, зачем такие глупости говорить? Они должны пахать как Папа Карло. Англичане говорят: покажите своих полузащитников, и мы скажем, что у вас за команда. А у нас говно, а не полузащитники.

Без международных турниров уровень становится еще хуже – нет никакой практики. Играем с островами Зеленого Мыса – это абсурд! Разве так можно? Наоборот, растренируешься с такими соперниками.

Если нас и дальше не будут возвращать в международные турниры, то уровень нашего футбола упадет еще сильнее. Надо действовать политически – тыкать этих сволочей и паразитов носом во все дела, чтобы они знали, кто такие русские. Думаю, доживем до нашего возвращения. Когда СВО закончится, тогда все и встанет на свои места», – сказал Пономарев.