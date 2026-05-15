Андрей Талалаев: «Я был уже и в шорт-листах, и в лонг-листах больших клубов. Хорошо, что в коктейлях не был»

Талалаев: я был в шорт-листах, в лонг-листах клубов, но хоть не в коктейлях.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос о карьерных перспективах.

Ранее генеральный директор калининградского клуба Равиль Измайлов рассказал, что в контракте специалиста прописана солидная сумма отступных.

– Что скажете о своем будущем?

– Меня связывали со многими большими клубами. Я был уже и в шорт-листах, и в лонг-листах. Хорошо, что в коктейлях у них не был.

Я профессионально занимаюсь своим делом. Контракт с «Балтикой» рассчитан на три года, – сказал Талалаев.

