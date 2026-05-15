Андрей Талалаев: «Я был уже и в шорт-листах, и в лонг-листах больших клубов. Хорошо, что в коктейлях не был»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос о карьерных перспективах.
Ранее генеральный директор калининградского клуба Равиль Измайлов рассказал, что в контракте специалиста прописана солидная сумма отступных.
– Что скажете о своем будущем?
– Меня связывали со многими большими клубами. Я был уже и в шорт-листах, и в лонг-листах. Хорошо, что в коктейлях у них не был.
Я профессионально занимаюсь своим делом. Контракт с «Балтикой» рассчитан на три года, – сказал Талалаев.
Андрей Талалаев: «Зимой у меня были достаточно серьезные предложения. Я хочу работать в клубе, который борется за первые места, и не скрываю этого»
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
Надо о своей репутации клубам беспокоиться, чтобы Талалаева звать тренером.
И в Балтике он не продержится. Слишком характер у него истеричный. Разругается в конце чемпионата в руководством Балтики и вылетит оттуда уже в межсезонье.