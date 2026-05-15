  • Перес встретится с Мбаппе. В «Реале» считают Килиана ключевым игроком, но радикальные решения будут приняты, если потребуются для восстановления порядка в клубе
Перес встретится с Мбаппе. В «Реале» считают Килиана ключевым игроком, но радикальные решения будут приняты, если потребуются для восстановления порядка в клубе

Перес намерен встретится с Мбаппе.

Президент «Реала» Флорентино Перес планирует встретится с Килианом Мбаппе, сообщает As. 

Руководство мадридского клуба хочет понять настрой француза на будущее и то, каким он видит следующий сезон. Недавний обмен публичными заявлениями между Мбаппе и главным тренером команды Альваро Арбелоа придал встрече неотложный характер. 

Клуб обеспокоен частыми скандалами, связанными с Мбаппе. В «Реале» считают, что он отдалился от коллектива, а его партнеры по команде не понимают некоторые поступки форварда, считая, что их вполне можно было избежать.

Руководство по-прежнему считает Мбаппе ключевой фигурой, а Флорентино Перес видит в нем лучшего игрока, однако в клубе уверяют, что незаменимых нет, как это уже было в случаях с Криштиану Роналду и Серхио Рамосом.

В руководстве «сливочных» считают необходимым восстановить порядок и дисциплину, и эта миссия ляжет на нового тренера, которым, если ничего не изменится, станет Жозе Моуринью. Основная задача – возвращение ценностей «Реала», и ради этого руководство готово пойти на радикальные меры. 

Мбаппе о «Реале»: «Хорошо начал сезон – была структура, стиль игры, но во второй половине все потерял»

Мбаппе о месте на скамейке: «Я на 100% в порядке, рассчитывал быть в старте, но для тренера я 4-й нападающий – после Мастантуоно, Вини и Гонсало. Я не злюсь, я должен работать лучше»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Маразматик радикальных решений принять не хотел, когда его любимая истеричка прямо на поле в класико повела себя как последняя скотина и уничтожила весь сезон? Маразматик себе вопросов задать не хочет после своего позорного интервью, где он опозорил Мадрид на весь мир? Маразматик ничего не хотел предпринять, когда подкаблучник на пару с бразильским животным сливали тренера и за спиной строили различные козни?
Этот маразматик считает , что он правильно все делает, что показывают оба его выступления. Рыба гниёт с головы
Нет, не хотел.
Почему клуб не был обеспокоен поведением и реакцией Винисиуса?
Там пока бывшая отвлекает. Видимо, на это расчёт
Винисиусу можно все. Я конечно не перестаю удивляться тому, что далеко не самый умный бразилец смог прогнуть клуб) каким образом не представляю, но Перес ради него и в отставку бы подал кажется.
Битва двух диктаторов, посмотрим кто кого
Радикальные решения это: повысят ему зарплату?
У Винисиуса есть рычаг давления - неподписанный контракт. Может махнуть рукой Пересу и лишить клуб актива на 100 млн, поэтому дед будет плясать под его дудку. Мбаппе же на продолжительном контракте, можно с ним и поиграть в жесткого руководителя.
«Рычаг? Опять след Лапорты, Барселоны и Негрейры?! Срочно созвать пресс-конференцию!» (мысли престарелого любителя шоколадок)
За Мбаппе очередь выстроится, если что. А Губошлёп за большие деньги уже даже саудитам не факт что нужен. Вокруг этого и идёт игра с его контрактом.
Мбаппе всегда будет ставить себя выше других. Это не командный игрок. Реалу будет лучше, если команду будут строить без него.
Лучше бы с Винисиусом встретились. Вот кто мутит атмосферу.
Даже если и решат избавиться, то мамуля выжмет деда как и саудитов....Есть ощущение что Мбаппе и Реал- несовместимы! Ему нужна команда без ярких звёзд, а Реалу нужен парень поскромнее...
Винисиус сливает в Реале все, кто хоть как-то угрожает его звездному статусу
"Санта-Барбара" нервно курит в сторонке.
В "Реале" сюжет поинтереснее будет. Такие страсти! Такие страсти!
Мбаппе и Арбелоа говорили до игры с «Овьедо». Форвард высказал недовольство тем, что он в запасе, тренер указал игроку на его поведение в последние недели (The Athletic)
15 мая, 12:56
Мбаппе на вопрос, хочет ли он уйти из «Реала»: «Нет, я здесь очень счастлив»
15 мая, 10:04
«Мбаппе – национальный герой, он принес Франции Кубок мира. «Национальное собрание» гордится только теми, кто им восхищается. Таких очень мало». Секретарь партии «Экологисты» о Килиане
15 мая, 09:08
Мбаппе о Пересе: «Лучший президент в мире и в истории «Реала». Люди не должны забывать, что он сделал для клуба. Надеюсь, он останется с нами как можно дольше»
15 мая, 08:25
