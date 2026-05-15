Перес встретится с Мбаппе. В «Реале» считают Килиана ключевым игроком, но радикальные решения будут приняты, если потребуются для восстановления порядка в клубе

Перес намерен встретится с Мбаппе.

Президент «Реала» Флорентино Перес планирует встретится с Килианом Мбаппе , сообщает As.

Руководство мадридского клуба хочет понять настрой француза на будущее и то, каким он видит следующий сезон. Недавний обмен публичными заявлениями между Мбаппе и главным тренером команды Альваро Арбелоа придал встрече неотложный характер.

Клуб обеспокоен частыми скандалами, связанными с Мбаппе. В «Реале» считают, что он отдалился от коллектива, а его партнеры по команде не понимают некоторые поступки форварда, считая, что их вполне можно было избежать.

Руководство по-прежнему считает Мбаппе ключевой фигурой, а Флорентино Перес видит в нем лучшего игрока, однако в клубе уверяют, что незаменимых нет, как это уже было в случаях с Криштиану Роналду и Серхио Рамосом.

В руководстве «сливочных» считают необходимым восстановить порядок и дисциплину, и эта миссия ляжет на нового тренера, которым, если ничего не изменится, станет Жозе Моуринью. Основная задача – возвращение ценностей «Реала », и ради этого руководство готово пойти на радикальные меры.

