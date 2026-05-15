  • «Мидлсбро» просит отстранить «Саутгемптон» от финала плей-офф Чемпионшипа после шпионского скандала и готов судиться: «Это затрагивает суть честной конкуренции»
«Мидлсбро» просит отстранить «Саутгемптон» от финала плей-офф Чемпионшипа после шпионского скандала и готов судиться: «Это затрагивает суть честной конкуренции»

«Мидлсбро» выпустил заявление по поводу скандала со шпионажем против клуба и заявил о готовности судиться.

Ранее стало известно, что аналитик по производительности «Саутгемптона» был пойман на записи тренировки «Мидлсбро» и фотографировании тактики перед первой встречей клубов в плей-офф турнира. Английская футбольная лига (EFL) начала расследование по данному инциденту.

По итогам двух игр «Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро» (0:0, 2:1) и вышел в финал. 23 мая команда должна сыграть за выход в АПЛ против «Халла».

«Мидлсбро» принимает к сведению решение Дисциплинарной комиссии не разрешать клубу вмешиваться в разбирательство, инициированное Английской футбольной лига (EFL) против «Саутгемптона».

Клуб сожалеет о таком исходе, учитывая, что мы непосредственно затронуты рассматриваемыми вопросами и располагаем соответствующими фактическими доказательствами событий и их влияния на соревнования.

Поведение, о котором идет речь, а именно наблюдение и запись нашей тренировки перед столь важным матчем, затрагивает саму суть спортивной честности и честной конкуренции. В этих обстоятельствах единственно уместным ответом будет спортивное наказание, которое помешало бы «Саутгемптону» участвовать в финале плей-офф Чемпионшипа.

Мы по-прежнему надеемся, что EFL, как регулирующий орган, будет добиваться такой санкции от Дисциплинарной комиссии, чтобы защитить целостность игры, обеспечить безопасность всех клубов-членов и предотвратить любые попытки в будущем получить несправедливое и незаконное преимущество в стремлении к выходу в Премьер-лигу.

Клуб оставляет за собой все свои юридические права», – говорится в заявлении «Мидлсбро».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Мидлсбро»
Лавры сборной Марокко не дают покоя? Это не про справедливость, а про неумение признать поражение.
Надо запретить футбольные трансляции и наверное зрителей не допускать, а то вдруг там шпиёны.
А я не удивлюсь если действительно отстранят Саут. После шпионажа Бьелсы регламент ужесточили и вот первая ласточка прилетела, отличный шанс выпороть по полной, чтобы в дальнейшем никто о таком даже задумывался.
До ответки надо было говорить, сейчас уже поздно
Вообще, сам факт, что одна команда следит за тренировкой другой, не может быть предъявой. Не понятно зачем? Если там один игрок забил, то его нужно держать и тактика сразу поменяется?
Мидлсбро засцал что ли ?
Защитник «Ростова» Лангович: «Пенальти «Зенита» странный. Ятимов переводит мяч на угловой – заведомо до момента, когда Миронов попал рукой»
5 минут назад
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
11 минут назад
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
21 минуту назад
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
23 минуты назад
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
27 минут назад
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
42 минуты назад
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
сегодня, 12:18Видео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
сегодня, 12:13
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
сегодня, 12:12
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
сегодня, 12:00Тесты и игры
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
44 минуты назад
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
52 минуты назад
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
56 минут назад
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
сегодня, 12:06
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
сегодня, 11:58
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
сегодня, 11:45
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
