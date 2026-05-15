«Мидлсбро» просит отстранить «Саутгемптон» от финала плей-офф Чемпионшипа после шпионского скандала и готов судиться: «Это затрагивает суть честной конкуренции»

«Мидлсбро» хочет, чтобы «Саутгемптон» отстранили от финала плей-офф Чемпионшипа.

«Мидлсбро» выпустил заявление по поводу скандала со шпионажем против клуба и заявил о готовности судиться.

Ранее стало известно, что аналитик по производительности «Саутгемптона» был пойман на записи тренировки «Мидлсбро» и фотографировании тактики перед первой встречей клубов в плей-офф турнира. Английская футбольная лига (EFL) начала расследование по данному инциденту.

По итогам двух игр «Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро» (0:0, 2:1) и вышел в финал. 23 мая команда должна сыграть за выход в АПЛ против «Халла ».

«Мидлсбро» принимает к сведению решение Дисциплинарной комиссии не разрешать клубу вмешиваться в разбирательство, инициированное Английской футбольной лига (EFL) против «Саутгемптона».

Клуб сожалеет о таком исходе, учитывая, что мы непосредственно затронуты рассматриваемыми вопросами и располагаем соответствующими фактическими доказательствами событий и их влияния на соревнования.

Поведение, о котором идет речь, а именно наблюдение и запись нашей тренировки перед столь важным матчем, затрагивает саму суть спортивной честности и честной конкуренции. В этих обстоятельствах единственно уместным ответом будет спортивное наказание, которое помешало бы «Саутгемптону» участвовать в финале плей-офф Чемпионшипа.

Мы по-прежнему надеемся, что EFL, как регулирующий орган, будет добиваться такой санкции от Дисциплинарной комиссии, чтобы защитить целостность игры, обеспечить безопасность всех клубов-членов и предотвратить любые попытки в будущем получить несправедливое и незаконное преимущество в стремлении к выходу в Премьер-лигу.

Клуб оставляет за собой все свои юридические права», – говорится в заявлении «Мидлсбро ».

