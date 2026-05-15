Де Лигт пропустит ЧМ и вернется в начале следующего сезона. Защитника «МЮ» и сборной Нидерландов прооперировали, он не играл с ноября из-за травмы спины

Де Лигт перенес операцию и не сграет на ЧМ-2026.

Маттейс де Лигт успешно перенес операцию на спине.

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов пропустит ЧМ-2026 и вернется на ранних стадиях сезона-2026/27. Он не играл с ноября из-за повреждения. 

«После шести месяцев лечения и тяжелой работы ради возвращения операция стала единственным оставшимся вариантом.

Я разочарован тем, что не мог помочь команде последние шесть месяцев и, конечно, пропущу чемпионат мира, но я с нетерпением жду момента, когда смогу сделать все возможное, чтобы снова вернуться к болельщикам и снова чувствовать себя хорошо», – написал де Лигт.

Фото: instagram.com/mdeligt_

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
Жаль. Топовый защитник.
да. у МЮ есть 2 топовых защитника. и оба травматы
поэтому играем дедом Магой и двумя сопляками, деваться некуда
Не топовый, но неплохой. Только толку от этого МЮ ноль, если он большую часть сезона в лазарете тусит.
Пожелаю после восстановления выйти на пик и уже стать топ защем, потенциал явно еще не раскрыт
Уже больше 6 лет куча тренеров в 3 больших клубах не могут раскрыть. Может раскрывать нечего.
Хрусталек просто, часто травмы хватает
Остаются сырые Йоро с Хевеном, ветеран Магуайр и хрустальный Мартинес, считай 2.5 ЦЗ на 4 турнира... Нужно подписывать одного центрального защитника летом...
Хевен пока не опытный но как Йоро не пожарит. Это уже неплохо. с Магуайром может составить центр защиты в отсутствие Личи.
Мартинес, нисколько не хрусталь.Играл всегда стабильно.Кресты порвать может каждый футболист.
Явно откладывал операцию ради чемпионата мира. У голландцев хороший состав, который мог подумать на турнире. Но видимо никакие традиционные методы не помогли даже играть на обезболивающих
Мда. Тут и опорку надо усилять и расширять. Выходит и ЦЗ тоже. Хотя казалось с защитниками полный комплект. А так кроме Маги и Йоро/Хэвен, играть то больше и некому. Лича конечно живчик, но будем честны, с учетом всех моментов и травматичности, АПЛ не его турнир. Ему бы в Ла Лигу, там точно будет меньше травм и больше возможностей играть на стабильном уровне.
МЮ нужен как минимум один топовый ЦЗ.
Да ладно, с холодильником в штрафной, ничего не страшно. Пусть поправляется паренёк, подождем
долго же они думали с операцией
Жаль, что тогда с Френки не перешел в Барсу 💔
