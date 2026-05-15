Де Лигт пропустит ЧМ и вернется в начале следующего сезона. Защитника «МЮ» и сборной Нидерландов прооперировали, он не играл с ноября из-за травмы спины

Де Лигт перенес операцию и не сграет на ЧМ-2026.

Маттейс де Лигт успешно перенес операцию на спине.

Защитник «Манчестер Юнайтед » и сборной Нидерландов пропустит ЧМ-2026 и вернется на ранних стадиях сезона-2026/27. Он не играл с ноября из-за повреждения.

«После шести месяцев лечения и тяжелой работы ради возвращения операция стала единственным оставшимся вариантом.

Я разочарован тем, что не мог помочь команде последние шесть месяцев и, конечно, пропущу чемпионат мира, но я с нетерпением жду момента, когда смогу сделать все возможное, чтобы снова вернуться к болельщикам и снова чувствовать себя хорошо», – написал де Лигт.

