Де Лигт пропустит ЧМ и вернется в начале следующего сезона. Защитника «МЮ» и сборной Нидерландов прооперировали, он не играл с ноября из-за травмы спины
Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов пропустит ЧМ-2026 и вернется на ранних стадиях сезона-2026/27. Он не играл с ноября из-за повреждения.
«После шести месяцев лечения и тяжелой работы ради возвращения операция стала единственным оставшимся вариантом.
Я разочарован тем, что не мог помочь команде последние шесть месяцев и, конечно, пропущу чемпионат мира, но я с нетерпением жду момента, когда смогу сделать все возможное, чтобы снова вернуться к болельщикам и снова чувствовать себя хорошо», – написал де Лигт.
Фото: instagram.com/mdeligt_
