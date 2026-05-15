  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Журова о присуждении Латвии U19 технического поражения за отказ играть с Беларусью: «После допуска России будет так же. УЕФА готовит страны к нашему возвращению»
36

Депутат Журова о присуждении Латвии U19 технического поражения за отказ играть с Беларусью: «После допуска России будет так же. УЕФА готовит страны к нашему возвращению»

Журова о техническом поражении Латвии U19: так же будет, когда вернут Россию.

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на решение УЕФА присудить сборной Латвии U19 техническое поражение за отказ играть со сборной Беларуси U19 в отборе на Евро-2027.

«Сейчас УЕФА еще пару раз присудит техническое поражение командам, которые отказываются от матчей с Беларусью, и все в Европе поймут, что бойкоты матчей бессмысленны и наносят вред только игрокам и болельщикам.

И после возвращения России на международные турниры УЕФА так же будет наказывать сборные за отказ играть с российскими футболистами. При этом организация может просто не допускать до соревнований те федерации, которые будут уведомлять о невозможности проведения встреч с россиянами и белорусами из-за политической позиции страны.

Допускаю, что УЕФА, присудив техническое поражение Латвии за отказ играть с Беларусью, готовит страны к возвращению России. И не факт, что именно российские футболисты станут последними, кого вернут на международные турниры.

Скорее всего, еще дольше будет происходить процесс восстановления прав биатлонистов, лыжников и спортсменов, которые выступают в тех видах спорта, где большое скандинавское лобби», – заявила Журова.

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16949 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoсборная Латвии по футболу
logoсборная Беларуси по футболу
сборная Беларуси U-19
logoсборная Латвии U-19
logoСветлана Журова
logoУЕФА
logoвысшая лига Беларусь
Государственная дума
logoСборная России по футболу
logoвысшая лига Латвия
logoПолитика
logoпремьер-лига Россия
отстранение и возвращение России
36 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на решение УЕФА...
Лучше бы она на огурцы по 400р реагировала...
Ответ Сергей Круг
Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на решение УЕФА... Лучше бы она на огурцы по 400р реагировала...
С ее доходами она огурцы и по 4 000 р не заметит. Давно пора т.н.депутатам всех уровней назначать денежное содержание от 2 до 5 МРОТ, а МРОТ не пересматривать их каденцию, кстати и чиновникам так же.
Готовтесь. Инфантино лично Журовой позвонил.
Ответ Dinamik1
Готовтесь. Инфантино лично Журовой позвонил.
Журова - от победы к победе 💪🏻
Ответ OldRedWhite
Журова - от победы к победе 💪🏻
так и чемпионами станем
Депутаты у нас от Бога, присудили поражение Латвии, а теперь представим как с Россией откажутся играть Бельгия, Голландия, Англия, Германия, Французы, и они реально думают что им технари влепят? Странам которые и есть футбол.
Ответ White Bone
Депутаты у нас от Бога, присудили поражение Латвии, а теперь представим как с Россией откажутся играть Бельгия, Голландия, Англия, Германия, Французы, и они реально думают что им технари влепят? Странам которые и есть футбол.
Комментарий скрыт
Ответ White Bone
Депутаты у нас от Бога, присудили поражение Латвии, а теперь представим как с Россией откажутся играть Бельгия, Голландия, Англия, Германия, Французы, и они реально думают что им технари влепят? Странам которые и есть футбол.
Они не откажутся, они просто восстановить не дадут, если будут против.
Противная тетка!
Ответ Андрей Бармалей
Противная тетка!
Там других не держат
Журова не разбирается в вопросах, которые комментирует. Уверен, она вообще плохо понимает разницу между ФИФА и УЕФА. Тем более она не знает и никогда не читала регламентов. Её мнение, как и большинство мнений наших сенаторов и депутатов - это просто вода.

"после возвращения России на международные турниры УЕФА так же будет наказывать сборные за отказ играть с российскими футболистами"

Совершенно не факт. ФИФА/УЕФА ради РФ не будут разваливать единую футбольную Европу. Нужно, чтобы на этот момент другие спортивные авторитетные организации (типа МОК) вернули РФ на международные старты. Чтобы прошел ряд турниров в других видах спорта, где бы сборная России начала выступать. Никакой раздачи технарей не будет. Не нужно даже верить в такие сказки от Журовой.

"При этом организация может просто не допускать до соревнований те федерации, которые будут уведомлять о невозможности проведения встреч с россиянами и белорусами из-за политической позиции страны"

Такого не будет. Очередная выдумка Журовой.

"Допускаю, что УЕФА, присудив техническое поражение Латвии за отказ играть с Беларусью, готовит страны к возвращению России"

Не нужно допускать глупости, основанные на неаргументированном ура-патриотизме.
Слуги народа все народные проблемы решили, надо решение УЕФА про технарь Латвии-19 обсудить, от которого я считаю российскому народу ни тепло, ни холодно...
Беларусию не отстраняли от соревнований, только домашние игры убрали, Россию отстранили
Ответ kunaguero
Беларусию не отстраняли от соревнований, только домашние игры убрали, Россию отстранили
Домашние игры убрали гораздо раньше этого
По этой давно Степана Скворцова пласет
А дамочка не думает, что из солидарности спортсмены всех стран ЕС будут бойкотировать все мероприятия с участием РФ и Беларуси, тогда интересно будет как долго чинуши всех международных федераций просуществуют.
У всех депутатов мир вокруг России только крутится?🤣каким боком в этом решении Россия?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глеб о присуждении Латвии U19 технического поражения за отказ играть с Беларусью: «УЕФА – красавчики, все правильно. Только так можно привести в чувство этих ребят»
15 мая, 13:04
УЕФА присудил Латвии U19 техническое поражение за отказ играть с Беларусью в отборе Евро-2027
15 мая, 12:44
Рекомендуем
Главные новости
Защитник «Ростова» Лангович: «Пенальти «Зенита» странный. Ятимов переводит мяч на угловой – заведомо до момента, когда Миронов попал рукой»
5 минут назад
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
11 минут назад
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
21 минуту назад
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
23 минуты назад
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
27 минут назад
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
42 минуты назад
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
сегодня, 12:18Видео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
сегодня, 12:13
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
сегодня, 12:12
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
сегодня, 12:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
44 минуты назад
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
52 минуты назад
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
56 минут назад
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
сегодня, 12:06
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
сегодня, 11:58
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
сегодня, 11:45
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Рекомендуем