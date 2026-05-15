Депутат Журова о присуждении Латвии U19 технического поражения за отказ играть с Беларусью: «После допуска России будет так же. УЕФА готовит страны к нашему возвращению»
Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на решение УЕФА присудить сборной Латвии U19 техническое поражение за отказ играть со сборной Беларуси U19 в отборе на Евро-2027.
«Сейчас УЕФА еще пару раз присудит техническое поражение командам, которые отказываются от матчей с Беларусью, и все в Европе поймут, что бойкоты матчей бессмысленны и наносят вред только игрокам и болельщикам.
И после возвращения России на международные турниры УЕФА так же будет наказывать сборные за отказ играть с российскими футболистами. При этом организация может просто не допускать до соревнований те федерации, которые будут уведомлять о невозможности проведения встреч с россиянами и белорусами из-за политической позиции страны.
Допускаю, что УЕФА, присудив техническое поражение Латвии за отказ играть с Беларусью, готовит страны к возвращению России. И не факт, что именно российские футболисты станут последними, кого вернут на международные турниры.
Скорее всего, еще дольше будет происходить процесс восстановления прав биатлонистов, лыжников и спортсменов, которые выступают в тех видах спорта, где большое скандинавское лобби», – заявила Журова.
Лучше бы она на огурцы по 400р реагировала...
"после возвращения России на международные турниры УЕФА так же будет наказывать сборные за отказ играть с российскими футболистами"
Совершенно не факт. ФИФА/УЕФА ради РФ не будут разваливать единую футбольную Европу. Нужно, чтобы на этот момент другие спортивные авторитетные организации (типа МОК) вернули РФ на международные старты. Чтобы прошел ряд турниров в других видах спорта, где бы сборная России начала выступать. Никакой раздачи технарей не будет. Не нужно даже верить в такие сказки от Журовой.
"При этом организация может просто не допускать до соревнований те федерации, которые будут уведомлять о невозможности проведения встреч с россиянами и белорусами из-за политической позиции страны"
Такого не будет. Очередная выдумка Журовой.
"Допускаю, что УЕФА, присудив техническое поражение Латвии за отказ играть с Беларусью, готовит страны к возвращению России"
Не нужно допускать глупости, основанные на неаргументированном ура-патриотизме.