  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мусаев о критике Боселли и Ленини после 1:2 от «Динамо»: «Они сами переживают, у них были хорошие шансы. Претензий больших к ним нет, самое плохое, если мы начнем искать виноватых»
9

Мусаев о критике Боселли и Ленини после 1:2 от «Динамо»: «Они сами переживают, у них были хорошие шансы. Претензий больших к ним нет, самое плохое, если мы начнем искать виноватых»

Мусаев о критике Боселли и Ленини: они сами переживают, у них были хорошие шансы.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о критике в адрес Хуана Боселли и Кевина Ленини за нереализованные моменты в матче 29-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (1:2). 

«Краснодар» опережал «Зенит» в таблице перед 29-м туром, а теперь отстает на 2 очка и станет чемпионом только в случае победы над «Оренбургом» и поражения «Зенита» от «Ростова» в 30-м туре.
 
После игры с «Динамо» во многих шоу Ленини и Боселли называли антигероями. Вы говорили с ними?

– Я не смотрю никакие телешоу. Я и без этого их поддержал. Они сами переживают. У них были хорошие шансы.

К Боселли нет никаких претензий. Он настоящий спортсмен, хороший человек! Вижу его старание. Что можно сказать? Понимаю, когда человек плохо тренируется, нарушает режим. Тогда хочешь сказать: «Ты сам виноват в своих бедах».

По Ленини такая же ситуация – это один из самых сильных отрезков за его карьеру в «Краснодаре». Претензий больших к ним нет. Самое плохое, если мы начнем искать виноватых. Мы должны на это указать, что и сделали на теории. Но двигаемся вперед, – сказал Мусаев. 

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16949 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoХуан Мануэль Боселли
logoКевин Ленини
logoМурад Мусаев
logoЧемпионат.com
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoДинамо Москва
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Слова сильного и уверенного в себе человека, а не этого толстяка , у которого все подгорает
Ответ Владимир Осипов
Слова сильного и уверенного в себе человека, а не этого толстяка , у которого все подгорает
В принципе Мусаев молодец, хорошо сказал. Это футбол, даже у супер пупер звёзд бывают такие моменты в футбольной жизни как у Боселли был.
Мне нравится Мусаев как тренер, вырос
Бывает. Получится... получится . Не получится. Краснодар возьмёт Кубок
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Он лучше бы в Медиалигу пошел, там такие буллиты забивают калеки». Гурцкая о моменте Боселли с «Динамо»
15 мая, 09:18
Андрей Аршавин: «У «Ростова» минимальный шанс – если только дух Боселли вселится во всех игроков «Зенита». «Краснодар» начнет боевым составом, у «Оренбурга» ничтожно мало шансов»
14 мая, 21:51
Шалимов о проигрыше «Краснодара» «Динамо»: «Не принимаю, что не надо винить Боселли и Ленини, обязаны в таких случаях проявлять мастерство. Команда вырывала матчи, терпела – и такое глупое поражение»
13 мая, 19:37
Мостовой о «Краснодаре»: «Чего же Мусаев не научил Боселли, как бить? Он же считается у нас лучшим тренером. В матче с «Динамо» они просто обделались»
12 мая, 11:03
Гурцкая о Боселли: «Мудак, у которого был момент года, похоронил 29 туров «Краснодара», он бы у меня из Москвы поехал в Уругвай. Когда у вас «Мерседес», а запаска от «Запорожца» – это плохо»
12 мая, 08:25
Рекомендуем
Главные новости
Защитник «Ростова» Лангович: «Пенальти «Зенита» странный. Ятимов переводит мяч на угловой – заведомо до момента, когда Миронов попал рукой»
5 минут назад
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
11 минут назад
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
21 минуту назад
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
23 минуты назад
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
27 минут назад
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
42 минуты назад
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
сегодня, 12:18Видео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
сегодня, 12:13
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
сегодня, 12:12
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
сегодня, 12:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
44 минуты назад
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
52 минуты назад
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
56 минут назад
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
сегодня, 12:06
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
сегодня, 11:58
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
сегодня, 11:45
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Рекомендуем