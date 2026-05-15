Мусаев о критике Боселли и Ленини после 1:2 от «Динамо»: «Они сами переживают, у них были хорошие шансы. Претензий больших к ним нет, самое плохое, если мы начнем искать виноватых»

Мусаев о критике Боселли и Ленини: они сами переживают, у них были хорошие шансы.

Главный тренер «Краснодара » Мурад Мусаев высказался о критике в адрес Хуана Боселли и Кевина Ленини за нереализованные моменты в матче 29-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (1:2).

«Краснодар» опережал «Зенит» в таблице перед 29-м туром, а теперь отстает на 2 очка и станет чемпионом только в случае победы над «Оренбургом» и поражения «Зенита» от «Ростова» в 30-м туре.



– После игры с «Динамо» во многих шоу Ленини и Боселли называли антигероями. Вы говорили с ними?

– Я не смотрю никакие телешоу. Я и без этого их поддержал. Они сами переживают. У них были хорошие шансы.

К Боселли нет никаких претензий. Он настоящий спортсмен, хороший человек! Вижу его старание. Что можно сказать? Понимаю, когда человек плохо тренируется, нарушает режим. Тогда хочешь сказать: «Ты сам виноват в своих бедах».

По Ленини такая же ситуация – это один из самых сильных отрезков за его карьеру в «Краснодаре». Претензий больших к ним нет. Самое плохое, если мы начнем искать виноватых. Мы должны на это указать, что и сделали на теории. Но двигаемся вперед, – сказал Мусаев.