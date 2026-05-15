«Огурцы по 400 рублей – не очень адекватно, обидно столько платить. За помидоры 900 рублей пока не отдавал, но 400 не жалко, если вкусные». Никитин о ценах на продукты

Никитин: огурцы по 400 рублей – неадекватно, за вкусные помидоры этого не жалко.

Бывший защитник и капитан «Уфы» Алексей Никитин признался, что не готов платить по 400 рублей за килограмм огурцов.

– Взбесил ли рост цен на что‑то конкретное лично вас за последнее время?

– На самом деле задумался об этом, когда недавно увидел огурцы за 400 рублей. Почему‑то именно они всегда ассоциировались с чем‑то очень дешевым, ощущались доступным товаром. Может, я раньше не замечал просто рост цен на них. Но для меня огурцы по 400 рублей – это прямо не очень адекватно.

Понятно, что они есть и дешевле, но в среднем, если зайдешь в магазин, то там пачки фасованные по 500 грамм – около 250 рублей. То есть динамику цен можно проследить. Честно, не могу точно вспомнить, сколько они стоили два‑три года назад, но мне кажется, килограмм был рублей за 200 плюс‑минус, максимум.

Опять же, я огурцы не очень люблю, хотя понимаю пользу. И как будто покупать то, что тебе не сильно нравится за такие деньги… Кажется, что это немножко неправильно.

– Игорь Дивеев и Николай Комличенко недавно подмечали, как сильно помидоры подорожали.

– Помидоры – да. Но их еще можно найти хорошие в пачке рублей за 400. Уверен, что для большого процента населения России это тоже дорого, но я просто за эту цену хотя бы чувствую вкус и запах. А огурцы в целом нейтральный продукт, за который как будто обидно платить такие деньги.

За помидоры 900 рублей ни разу в жизни пока еще не отдавал, но 400 не жалко, если они вкусные, – сказал Никитин.

