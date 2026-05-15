  «Огурцы по 400 рублей – не очень адекватно, обидно столько платить. За помидоры 900 рублей пока не отдавал, но 400 не жалко, если вкусные». Никитин о ценах на продукты
«Огурцы по 400 рублей – не очень адекватно, обидно столько платить. За помидоры 900 рублей пока не отдавал, но 400 не жалко, если вкусные». Никитин о ценах на продукты

Никитин: огурцы по 400 рублей – неадекватно, за вкусные помидоры этого не жалко.

Бывший защитник и капитан «Уфы» Алексей Никитин признался, что не готов платить по 400 рублей за килограмм огурцов.

– Взбесил ли рост цен на что‑то конкретное лично вас за последнее время?

– На самом деле задумался об этом, когда недавно увидел огурцы за 400 рублей. Почему‑то именно они всегда ассоциировались с чем‑то очень дешевым, ощущались доступным товаром. Может, я раньше не замечал просто рост цен на них. Но для меня огурцы по 400 рублей – это прямо не очень адекватно.

Понятно, что они есть и дешевле, но в среднем, если зайдешь в магазин, то там пачки фасованные по 500 грамм – около 250 рублей. То есть динамику цен можно проследить. Честно, не могу точно вспомнить, сколько они стоили два‑три года назад, но мне кажется, килограмм был рублей за 200 плюс‑минус, максимум.

Опять же, я огурцы не очень люблю, хотя понимаю пользу. И как будто покупать то, что тебе не сильно нравится за такие деньги… Кажется, что это немножко неправильно.

Игорь Дивеев и Николай Комличенко недавно подмечали, как сильно помидоры подорожали.

– Помидоры – да. Но их еще можно найти хорошие в пачке рублей за 400. Уверен, что для большого процента населения России это тоже дорого, но я просто за эту цену хотя бы чувствую вкус и запах. А огурцы в целом нейтральный продукт, за который как будто обидно платить такие деньги.

За помидоры 900 рублей ни разу в жизни пока еще не отдавал, но 400 не жалко, если они вкусные, – сказал Никитин.

Дивеев о ценах: «Иногда охреневаю – чуть не заказал помидоры за 900 рублей! Чашка кофе в «Кофемании» – 900 рублей. Это что за кофе такой?! Футболисты считают деньги»

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16949 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoАлексей Никитин
logoпремьер-лига Россия
logoденьги
logoМатч ТВ
logoИгорь Дивеев
logoНиколай Комличенко
еда
На пенсию в 20 тыр можно обожраться. Разок.
Ответ nick-basil
Комментарий скрыт
Ответ Алешка Терминатор
Только надо лекарства купить и за квартиру заплатить с этих 20 тыс, говорящая твоя голова
Огурцы по 200,томаты-300...где они закупаются с такими ценами?🤷‍♂️
Ответ Геннадий Тёкин
ну он же не будет по Магнитам ходить - вы такие интересные 🤷‍♂️
Ответ Любезный Коссутий
На рынок пусть прогуляется.
так-то подешевели огурцы уже
Ответ Любезный Коссутий
Ну по сути дорогой Коссутий не так уж подешевели
Ответ Любезный Коссутий
149 самые дорогие ,по 89 в Краснодаре,сеть "Овощи фрукты"
Четвёртая экономика в мире, вы что хотели?
Ответ Dinamik1
Ваша экономика,как ......у гномика,больше читай всякую дрянь и первый канал больше самотри
Ответ Dinamik1
Простому человеку важнее медианная зп
Большой процент населения России не дураки, чтобы за 500 рэ помидоры покупать, получая 50000 рэ, то есть сотую часть зарплаты. Вы уважаемые хоккеисты представьте, что 1 кг помидор стоит вашу 100 часть зарплаты, вот тогда и может доходить станет кое что.
В Пятёрочке с прошлой недели по 59 рублей, Леха, налетай!
Ответ morrisdp
Просрочка ?
Ну огурцы самый сезонный товар, как арбузы наверно. Летом их раздают по 50₽, а в другие сезоны ценник высокий
Ответ burefan
Скинь потом геометку ,где огурцы будут по 50р🤣я приеду
Ответ burefan
самый сезонный - кабачки.
Рубрика от Антониной.овощи и футбол
Ответ Сергей Денисов
Хм… что-то в этом есть 🤔
Огурцы по 400 рублей – не очень адекватно, обидно столько платить...
Так же и с российскими футболистами при лимите...А что делать?Огурцы можно не покупать,а состав собрать надо...
Ответ Сергей Круг
Вот и приходится брать бананы по 150…
рубрика "футболист впервые зашёл в магазин")
Никитин считает Москву лучшим городом мира для жизни: «Минусов меньше всего. Нью-Йорк и Италия очень грязные, в Японии туристом – шикарно»
Экс-капитан «Уфы» Никитин завершил карьеру: «Думал про Медиалигу, но понты на публику – не мое»
