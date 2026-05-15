  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кэррик возглавит «МЮ» на постоянной основе. Тренер подпишет контракт по схеме «2+1» или сразу на три года (Фабрицио Романо)
42

Кэррик возглавит «МЮ» на постоянной основе. Тренер подпишет контракт по схеме «2+1» или сразу на три года (Фабрицио Романо)

Кэррик продолжит работу в «МЮ».

Майкл Кэррик останется главным тренером «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе, решение принято. 

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо

Совладелец клуба Джим Рэтклифф одобрил продление контракта с Кэрриком. 

Новое соглашение будет рассчитано либо на два года с опцией продления, либо сразу на три года. Оно будет подписано в скором времени. 

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16947 голосов
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
logoМайкл Кэррик
logoпремьер-лига Англия
Джим Рэтклифф
logoМанчестер Юнайтед
Фабрицио Романо
42 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Надеюсь что так и будет. И хорошо бы, чтобы у него получилось.
Очень удивлюсь, если смогут претендовать на чемпионство в ближайшие сезоны. Но Каррику удачи!
Ответ Football Forever
Очень удивлюсь, если смогут претендовать на чемпионство в ближайшие сезоны. Но Каррику удачи!
Если будет стабильно в четверке тоже неплохо. Артета тоже не сразу начал претендовать на чемпионство. Гвардиола тоже не в первый сезон стал чемпионом с Сити.
Ответ Football Forever
Очень удивлюсь, если смогут претендовать на чемпионство в ближайшие сезоны. Но Каррику удачи!
Ну, кстати, в этом сезоне МЮ на третьем месте. Если Пеп уходит из Сити, то с Сити может вполне случиться то же самое, что случилось с МЮ, после долгого правления Фергюссона. Арсенал, если возьмет титул в этом году, может оказаться полностью выхолощенным в следующем. Ну и т.д. Я к тому что обстоятельства могут по разному повернуться и предпосылки к этому есть, так что внезапно могут и стать чемпионами.
Он пришел в клуб, когда у МЮ, остался только Чемпионат. А в новом сезоне будет-АПЛ, Кубок Англии, Кубок Лиги и 8 игр в Лиге Чемпионов. И еще сентябрь-ноября, игроки будут играть матчи в во своих сборных. Желаю только удачи, пусть МЮ придет в себя.
Как же за него страшно. Но удачи опять же
прекрасное решение на данный момент ...ключевое определение работы тренера, результат работы с командой и ее состояние, качество игры , место в турнирной таблице и оценка дальнейшей перспективы сотрудничества с тренером....на мой взгляд подходит как никто другой ...после эпохи шаманов, непризнанных гениев тактики , новаторов и мотиваторов...пришел, реально оценил качества имеющихся в наличии игроков. выбрал подходящие формации , успокоил команду, вдохнул в не жизнь и энергию ...
Может, лучше дать на один сезон с опцией продления? Или опять нужно заключить на 3-5 лет и после пол-сезона увольнять и платить неустойку?..
Ответ sticky fingers
Может, лучше дать на один сезон с опцией продления? Или опять нужно заключить на 3-5 лет и после пол-сезона увольнять и платить неустойку?..
1+1 ? - это получается руководство не верит в тренера и в свой выбор ?... 2+1 и так минимальный срок контракта в нынешних условиях. Майкл полностью заслужил , а выбор тренера этого всегда риск.
Ответ sticky fingers
Может, лучше дать на один сезон с опцией продления? Или опять нужно заключить на 3-5 лет и после пол-сезона увольнять и платить неустойку?..
И какие большие/значимые игроки пойдут под тренера, с которым подписан контракт на год?) чтобы потом игрока как Антони и Онана сливали на следующий сезон?
Смысл в этом есть.
Кто то обычно так и начинает.
Удачи во главе величайшего клуба Британии.
Остаётся только поддержать и пожелать удачи Майклу! Теперь главное не завалить ЛТО
Глупо было бы не оставить Кэррика. Выправил ситуацию, прошел в Лч. Шанс точно заслужил, посмотрим что получится.
Очень многое будет зависеть от траснферов в центр поля. Каземиро не будет, угарте совсем не подходит, по слухам будут продавать. Как итог нужно будет минимум 3 игрока в центр. Надеюсь, что будущие трансферы окажутся удачными, как в том году.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кэррик об «МЮ» в ЛЧ: «Я безмерно горжусь, что помог этому уникальному клубу. Мы довольны проделанной работой, но всегда нужно стремиться к большему»
15 мая, 13:31
«МЮ» предложил Кэррику контракт по схеме «2+1». Рэтклифф одобрил утверждение Майкла тренером после этого сезона (The Athletic)
15 мая, 12:28
Рекомендуем
Главные новости
Защитник «Ростова» Лангович: «Пенальти «Зенита» странный. Ятимов переводит мяч на угловой – заведомо до момента, когда Миронов попал рукой»
4 минуты назад
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
10 минут назад
«Барселона» продлила контракт с Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона
20 минут назад
Тренер «Боруссии» Ковач: «Не думаю, что мы бросим вызов «Баварии» в следующем сезоне – у них больше денег и суперзвезд. Все ждут большего, но я не наивен»
22 минуты назад
Игорь Дивеев: «Переходил в «Зенит» только с мыслью о чемпионстве, другого варианта не рассматривал. Рад, что тоже внес скромный вклад в этот трофей»
26 минут назад
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии на ЧМ-2026
41 минуту назад
«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
сегодня, 12:18Видео
Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют
сегодня, 12:13
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Бернли», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом» во вторник
сегодня, 12:12
Собрали самые яркие моменты «Локомотива» за всю его историю
сегодня, 12:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Галактионов о фразе «жаль, что не сделали золотой требл»: «Лишь ирония. Сложно комментировать фантазии людей. «Локомотив» станет сильнее, если сделает необходимые шаги»
43 минуты назад
«Арсенал» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
52 минуты назад
Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков
55 минут назад
«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
сегодня, 12:06
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
сегодня, 11:58
Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
сегодня, 11:45
Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
сегодня, 11:16
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
сегодня, 10:52
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
сегодня, 10:10
Карпин о составе сборной: «Соболеву и Литвинову даем восстановиться. С Сафоновым решили, что будет психологически тяжело перестроиться после финала ЛЧ»
сегодня, 09:57
Рекомендуем