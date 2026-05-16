«Локомотив» повел в финале с «Ак Барсом», «Астон Вилла» обыграла «Ливерпуль» и вышла в ЛЧ, матч Медведева и Синнера перенесли, технарь Латвии U19 за отказ играть с Беларусью и другие новости

1. «Ак Барс» проиграл «Локомотиву» (1:4) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина. Ярославцы повели в серии со счетом 2-1.

2. «Ливерпуль» в гостях проиграл «Астон Вилле» (2:4) в 37-м туре АПЛ. После победы команда Эмери вышла в Лигу чемпионов: второй раз за 3 года.

3. Плей-офф НБА. 32 очка Касла помогли «Сан-Антонио» разгромить «Миннесоту» с разницей «+30» (4-2 в серии) и пройти в финал Запада впервые с 2017 года, «Детройт» обыграл «Кливленд» на выезде и перевел серию второго раунда в 7-й матч (3-3). 

4. Арбелоа конфликтует с игроками «Реала»: тренер указал Мбаппе на его поведение в последние недели в ответ на недовольство игровым временем, а Каррерасу в ответ на ту же претензию сказал получить тренерскую лицензию. Вероятно, разбираться с футболистами придется Моуринью: Сorreio da Manhã утверждает, что Жозе представят тренером «Мадрида» на следующей неделе. Даже Винисиус не против возвращения португальца.

5. Матч Медведева и Синнера в полуфинале «Мастерса» в Риме перенесен на субботу из-за дождя. Рууд обыграл Дардери и вышел в финал.

6. Стартовал чемпионата мира по хоккею: США уступили Швейцарии, Чехия одолела Данию, Канада обыграла Швецию, Финляндия победила Германию.

7. УЕФА присудил Латвии U19 техническое поражение за отказ играть с Беларусью в отборе Евро-2027.

8. Объединенный мир борьбы вернул флаг и гимн российским спортсменам.

9. НХЛ лишила «Вегас» драфт-пика во 2-м раунде и оштрафовала Тортореллу на 100 тысяч долларов. Тренер отказался общаться со СМИ после выхода в финал Запада, клуб ранее неоднократно предупреждали о нарушениях протокола. 

10. Де Брюйне, Куртуа, Витцель, Лукаку, Доку, Троссард, Салемакерс, де Кетеларе – в составе сборной Бельгии на ЧМ-2026.

11. «Бавария» продлила контракты с 40-летним Нойером и 37-летним Ульрайхом до 2027 года.

12. Ассоциация судей Испании требует начать против Переса дисциплинарное разбирательство – из-за слов президента «Реала» о систематической коррупции и краже титулов. А «Барселона» может подать в суд на Переса, Арбелоа и других членов «Мадрида» после заявлений о коррупции и краже титулов.

13. Анатолий Малыхин нокаутировал Умара Кейна в четвертом раунде и вернул пояс чемпиона ONE. После боя россиянин объявил о завершении карьеры: «Все, уезжаю на Алтай разводить коров. Устал проливать кровь, теперь я Толя-земледелец».

14. Бекхэм стал первым спортсменом-миллиардером из Великобритании. Их с Викторией состояние оценивается в 1,185 млрд фунтов.

15. «МЮ» предложил Кэррику контракт по схеме «2+1». Рэтклифф одобрил утверждение Майкла тренером после этого сезона.

16. Веломногодневка «Джиро д’Италия». 7-й этап. Вингегор победил, Галль – 2-й, Хиндли – 3-й, Власов – 24-й, Эулалиу сохранил лидерство в общем зачете.

17. Юристы Плющенко рассматривают возможность иска против мамы фигуристки Парсеговой из-за ее слов в сериале «Метод Тутберидзе».

18. Девушка Винисиуса сообщила о расставании с вингером «Реала». Пара сходилась в октябре после короткого разрыва из-за переписок футболиста с другой женщиной. По слухам, в этот раз Винисиус приглашал бразильских моделей в Мадрид – девушка игрока встретила их в ресторане, где ранее ужинала с ним.

Цитаты дня

Тутберидзе о роли родителей в спорте: «Те мамы, которые здесь сидят с утра до вечера, упускают момент семьи. Но они вырастили чемпионов»

Смолов о проигрыше «Краснодара»: «Динамо» – ни себе ни людям. Когда надо, хер выиграют, но вопреки – могут»

Мурад Мусаев: «Если «Зенит» будет чемпионом, «Краснодар» поздравит их и будет готовиться к сезону. В их матче с «Ростовом» должен победить сильнейший»

Дмитрий Губерниев: «Приватизация 90-х была грабежом России, из моих знакомых прибыль извлекли разве что Прохоров или Потанин. У деприватизации сейчас масштабы едва ли не такие же»

Рэтклифф про слова о мигрантах: «Самая большая проблема не в том, прав ты или нет, а в том, что об этом вообще нельзя говорить. Как в Китае, Иране, России. Тебе велят заткнуться»

Елена Вяльбе: «Мне MAX нравится при всей альтернативе, но возникло ощущение, что россиян прямо принуждали туда переходить»

«Мы не афишируем, но и не скрываем». Загитова выложила фото с молодым человеком

Медведев во втором сете матча с Ландалусе: «Выпустите Бублика, #####, он бы его обоссал»

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Спортс, объясните, почему все чаще ссылка на новость открывается в браузере, а не в приложении?
Ответ Выпученные глаза Габулова
Спортс, объясните, почему все чаще ссылка на новость открывается в браузере, а не в приложении?
Комментарий скрыт
Рубрика "видео с Джиной Карано" второй день радует
Какой хороший день - флаг с гимном вернули, технарь мерзким шпротам влепили..)
Переможники в комментах в истерике))
Ответ Social Warrior
Какой хороший день - флаг с гимном вернули, технарь мерзким шпротам влепили..) Переможники в комментах в истерике))
И это , прошу обратить внимание , мы ещё и не начинали !
Американцы прям никакие против Швейцарии были.
Спасибо за членов Мадрида 🤝👍💪
