Моуринью об интервью Переса: «Я его не видел. Не общаюсь ни с президентом, ни с кем-либо из руководства «Реала»

Моуринью: я не видел интервью Переса, не общаюсь ни с кем из боссов «Реала».

Жозе Моуринью , которого связывают с возвращением в «Реал », заявил, что не смотрел интервью президента клуба Флорентино Переса в эфире El Chiringuito.

«Я этого не видел, и даже если бы видел… Кто я такой, чтобы комментировать интервью с президентом, тем более с президентом, имеющим такую ​​историю, как у Флорентино?

У меня нет комментариев, я не контактирую ни с президентом, ни с кем-либо из руководства «Реала», – заявил Моуринью, возглавляющий «Бенфику».

«Если сказку рассказывает красная шапочка, волк всегда будет злодеем». Новое ауф-интервью Переса