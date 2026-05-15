Моуринью об интервью Переса: «Я его не видел. Не общаюсь ни с президентом, ни с кем-либо из руководства «Реала»
Жозе Моуринью, которого связывают с возвращением в «Реал», заявил, что не смотрел интервью президента клуба Флорентино Переса в эфире El Chiringuito.
«Я этого не видел, и даже если бы видел… Кто я такой, чтобы комментировать интервью с президентом, тем более с президентом, имеющим такую историю, как у Флорентино?
У меня нет комментариев, я не контактирую ни с президентом, ни с кем-либо из руководства «Реала», – заявил Моуринью, возглавляющий «Бенфику».
