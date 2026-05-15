  • Моуринью об интервью Переса: «Я его не видел. Не общаюсь ни с президентом, ни с кем-либо из руководства «Реала»
Моуринью об интервью Переса: «Я его не видел. Не общаюсь ни с президентом, ни с кем-либо из руководства «Реала»

Жозе Моуринью, которого связывают с возвращением в «Реал», заявил, что не смотрел интервью президента клуба Флорентино Переса в эфире El Chiringuito.

«Я этого не видел, и даже если бы видел… Кто я такой, чтобы комментировать интервью с президентом, тем более с президентом, имеющим такую ​​историю, как у Флорентино?

У меня нет комментариев, я не контактирую ни с президентом, ни с кем-либо из руководства «Реала», – заявил Моуринью, возглавляющий «Бенфику».

«Если сказку рассказывает красная шапочка, волк всегда будет злодеем». Новое ауф-интервью Переса

Кто мощнее: этот «Зенит» или «Спартак» 90-х?16552 голоса
«Зенит» сейчасЗенит
«Спартак» тогдаСпартак
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: A Bola
Всегда забавляло, когда через пару дней после таких фраз происходит назначение или трансфер)
Всегда забавляло, когда через пару дней после таких фраз происходит назначение или трансфер)
И не только. Больше всего мне запомнилось как спросили у Магомеда Оздоева - правда, что вы переходите в аренду в Ахмад и он ответил что-то типа хватит верить фейкам и никуда он не переходит

На следующий день стоит с футболкой Азамат🤣
Маур держит путь в Мадрид
Старый лис, его такой фигней не возьмешь )
Естественно, агент же общается!
Ну правильно! Он же сказал, что общаться будет в воскресенье, сейчас пока дела у человека.
